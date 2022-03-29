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https://arabic.sputniknews.com/20220329/بعد-تعادلها-مع-نيجيريا-غانا-تتأهل-لكأس-العالم-2022-1060627424.html
بعد تعادلها مع نيجيريا.. غانا تتأهل لكأس العالم 2022
بعد تعادلها مع نيجيريا.. غانا تتأهل لكأس العالم 2022
خطف منتخب غانا بطاقة تأهله لكأس العالم قطر 2022، بعد تعادله الإيجابي "1-1" مع نظيره النيجيري. 29.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-29T19:55+0000
2022-03-29T19:55+0000
منتخب غانا
منتخب نيجيريا
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جاء ذلك خلال المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب العاصمة النيجيرية "أبوجا" في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم.وفي الدقيقة العاشرة من المباراة تقدم منتخب غانا بهدف عن طريق توماس بارتي.وفي الدقيقة الثانية والعشرين، تمكن من منتخب نيجيريا من إحراز هدف التعادل من ضربة جزاء سجلها ويليام تروست إيكونج.ولم يشهد الشوط المباراة الثاني من المباراة تسجيل أهداف. وبهذه النتيجة خطف منتخب غانا بطاقة التأهل لكأس العالم قطر 2022، مستفيدا من قاعدة أفضلية التسجيل على أرض الخصم.
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منتخب غانا, منتخب نيجيريا

بعد تعادلها مع نيجيريا.. غانا تتأهل لكأس العالم 2022

19:55 GMT 29.03.2022
© AFP 2022 / Ozan KOSEمنتخب غانا
منتخب غانا - سبوتنيك عربي, 1920, 29.03.2022
© AFP 2022 / Ozan KOSE
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خطف منتخب غانا بطاقة تأهله لكأس العالم قطر 2022، بعد تعادله الإيجابي "1-1" مع نظيره النيجيري.
جاء ذلك خلال المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب العاصمة النيجيرية "أبوجا" في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم.
وفي الدقيقة العاشرة من المباراة تقدم منتخب غانا بهدف عن طريق توماس بارتي.
وفي الدقيقة الثانية والعشرين، تمكن من منتخب نيجيريا من إحراز هدف التعادل من ضربة جزاء سجلها ويليام تروست إيكونج.
ولم يشهد الشوط المباراة الثاني من المباراة تسجيل أهداف. وبهذه النتيجة خطف منتخب غانا بطاقة التأهل لكأس العالم قطر 2022، مستفيدا من قاعدة أفضلية التسجيل على أرض الخصم.
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