https://arabic.sputniknews.com/20220329/رئيس-مجلس-الأمة-الكويتي-استجواب-رئيس-الوزراء-قد-يمتد-لـ10-ساعات-1060600631.html

رئيس مجلس الأمة الكويتي: استجواب رئيس الوزراء قد يمتد لـ10 ساعات

رئيس مجلس الأمة الكويتي: استجواب رئيس الوزراء قد يمتد لـ10 ساعات

أكد رئيس مجلس الأمة الكويتي توفيق الغانم أن استجواب رئيس الوزراء الشيخ صباح خالد الحمد الصباح يمكن أن يمتد لـ10 ساعات. 29.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-29T09:38+0000

2022-03-29T09:38+0000

2022-03-29T09:38+0000

أخبار الكويت اليوم

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وحسب جريدة القبس الكويتية فقد بدأ مجلس الأمة الكويتي في جلسته اليوم الثلاثاء، استجواب رئيس الوزراء، بعد ان وافق هو على استجوابه الذي تقدم به عدد من نواب مجلس الأمة.وخلال الاستجواب تعجب أحد النواب موجها حديثه لرئيس الوزراء الكويتي، من أن "حقوق الناس لا تأتي إلا بالاستجوابات"، حسب تعبيره،وقال النائب: "المساومات كانت تصير تحت الطاولة لكن اليوم على رؤوس الأشهاد، لن نتردد في المحاسبة، واستجوابات الوزراء الأخيرة،عدد مؤيدي طرح الثقة كان أكثر من المعارضين".وسأل نائب آخر رئيس الوزراء قائلا: "لماذا تأخرت 3 أشهر في تشكيل الحكومة، وما هي معاييرك لاختيار الوزراء؟" مؤكدا أن الأمر وصل إلى "المساومة على حقوق الناس لإنقاذ وزير، أي نهج وأي فساد وصلنا له؟".وتضمن استجواب رئيس الحكومة الكويتية في مجلس الأمة إشارة من أحد النواب مقدمي الاستجواب موجها حديثه إلى الصباح قائلا: "الاحتياطي العام انخفض في عهدك من 55 مليار دينار إلى صفر".يشار إلى أن العلاقة بين الحكومة الكويتية ومجلس الامة تشهد على دوام شدا وجذبا ما بين استجوابات مقدمة، ورفض لها وغياب للحكومة عن جلسات المجلس، الامر الذي ألقى بظلاله على بعض القوانين التي أثرت على اوضاع الكويت المالية على وجه التحديد.

https://arabic.sputniknews.com/20200827/رئيس-الوزراء-الكويتي-عن-استجوابه-في-مجلس-الأمة-سأواجهها-1046373126.html

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أخبار الكويت اليوم