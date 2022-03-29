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https://arabic.sputniknews.com/20220329/رئيس-مجلس-الأمة-الكويتي-استجواب-رئيس-الوزراء-قد-يمتد-لـ10-ساعات-1060600631.html
رئيس مجلس الأمة الكويتي: استجواب رئيس الوزراء قد يمتد لـ10 ساعات
رئيس مجلس الأمة الكويتي: استجواب رئيس الوزراء قد يمتد لـ10 ساعات
أكد رئيس مجلس الأمة الكويتي توفيق الغانم أن استجواب رئيس الوزراء الشيخ صباح خالد الحمد الصباح يمكن أن يمتد لـ10 ساعات. 29.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-29T09:38+0000
2022-03-29T09:38+0000
أخبار الكويت اليوم
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وحسب جريدة القبس الكويتية فقد بدأ مجلس الأمة الكويتي في جلسته اليوم الثلاثاء، استجواب رئيس الوزراء، بعد ان وافق هو على استجوابه الذي تقدم به عدد من نواب مجلس الأمة.وخلال الاستجواب تعجب أحد النواب موجها حديثه لرئيس الوزراء الكويتي، من أن "حقوق الناس لا تأتي إلا بالاستجوابات"، حسب تعبيره،وقال النائب: "المساومات كانت تصير تحت الطاولة لكن اليوم على رؤوس الأشهاد، لن نتردد في المحاسبة، واستجوابات الوزراء الأخيرة،عدد مؤيدي طرح الثقة كان أكثر من المعارضين".وسأل نائب آخر رئيس الوزراء قائلا: "لماذا تأخرت 3 أشهر في تشكيل الحكومة، وما هي معاييرك لاختيار الوزراء؟" مؤكدا أن الأمر وصل إلى "المساومة على حقوق الناس لإنقاذ وزير، أي نهج وأي فساد وصلنا له؟".وتضمن استجواب رئيس الحكومة الكويتية في مجلس الأمة إشارة من أحد النواب مقدمي الاستجواب موجها حديثه إلى الصباح قائلا: "الاحتياطي العام انخفض في عهدك من 55 مليار دينار إلى صفر".يشار إلى أن العلاقة بين الحكومة الكويتية ومجلس الامة تشهد على دوام شدا وجذبا ما بين استجوابات مقدمة، ورفض لها وغياب للحكومة عن جلسات المجلس، الامر الذي ألقى بظلاله على بعض القوانين التي أثرت على اوضاع الكويت المالية على وجه التحديد.
https://arabic.sputniknews.com/20200827/رئيس-الوزراء-الكويتي-عن-استجوابه-في-مجلس-الأمة-سأواجهها-1046373126.html
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أخبار الكويت اليوم

رئيس مجلس الأمة الكويتي: استجواب رئيس الوزراء قد يمتد لـ10 ساعات

09:38 GMT 29.03.2022
© AP Photo / Ali Al-Ghuneimمجلس الأمة الكويتي
مجلس الأمة الكويتي - سبوتنيك عربي, 1920, 29.03.2022
© AP Photo / Ali Al-Ghuneim
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أكد رئيس مجلس الأمة الكويتي توفيق الغانم أن استجواب رئيس الوزراء الشيخ صباح خالد الحمد الصباح يمكن أن يمتد لـ10 ساعات.
وحسب جريدة القبس الكويتية فقد بدأ مجلس الأمة الكويتي في جلسته اليوم الثلاثاء، استجواب رئيس الوزراء، بعد ان وافق هو على استجوابه الذي تقدم به عدد من نواب مجلس الأمة.
الشيخ صباح الخالد الأحمد، رئيس مجلس الوزراء الكويتي - الكويت - سبوتنيك عربي, 1920, 27.08.2020
رئيس الوزراء الكويتي عن استجوابه في مجلس الأمة: سأواجهها
27 أغسطس 2020, 09:34 GMT
وخلال الاستجواب تعجب أحد النواب موجها حديثه لرئيس الوزراء الكويتي، من أن "حقوق الناس لا تأتي إلا بالاستجوابات"، حسب تعبيره،
وقال النائب: "المساومات كانت تصير تحت الطاولة لكن اليوم على رؤوس الأشهاد، لن نتردد في المحاسبة، واستجوابات الوزراء الأخيرة،عدد مؤيدي طرح الثقة كان أكثر من المعارضين".

ولفت النائب الكويتي إلى أن التعيينات على درجة وزير في الكويت بها "شبهة دستورية"، مؤكدا أن 70 شخصا بين وزير ومعين على درجة وزير يحصلون على رواتب 5 ملايين دينار كويتي"، على حد قوله.

وسأل نائب آخر رئيس الوزراء قائلا: "لماذا تأخرت 3 أشهر في تشكيل الحكومة، وما هي معاييرك لاختيار الوزراء؟" مؤكدا أن الأمر وصل إلى "المساومة على حقوق الناس لإنقاذ وزير، أي نهج وأي فساد وصلنا له؟".
وأوضح أن هناك "19 سؤالاً برلمانياً تم توجيهها إلى رئيس الوزراء، 17 منها قال إنها غير دستورية و2 لم يصل الرد عليهما".
وتضمن استجواب رئيس الحكومة الكويتية في مجلس الأمة إشارة من أحد النواب مقدمي الاستجواب موجها حديثه إلى الصباح قائلا: "الاحتياطي العام انخفض في عهدك من 55 مليار دينار إلى صفر".

وأقر النائب بأن "حالة الاستياء الشعبي من الحكومة ومفاصل الدولة.. ليس لها مثيل في تاريخ الكويت".

يشار إلى أن العلاقة بين الحكومة الكويتية ومجلس الامة تشهد على دوام شدا وجذبا ما بين استجوابات مقدمة، ورفض لها وغياب للحكومة عن جلسات المجلس، الامر الذي ألقى بظلاله على بعض القوانين التي أثرت على اوضاع الكويت المالية على وجه التحديد.
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