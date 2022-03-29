https://arabic.sputniknews.com/20220329/رئيس-مجلس-الأمة-الكويتي-استجواب-رئيس-الوزراء-قد-يمتد-لـ10-ساعات-1060600631.html
رئيس مجلس الأمة الكويتي: استجواب رئيس الوزراء قد يمتد لـ10 ساعات
رئيس مجلس الأمة الكويتي: استجواب رئيس الوزراء قد يمتد لـ10 ساعات
أكد رئيس مجلس الأمة الكويتي توفيق الغانم أن استجواب رئيس الوزراء الشيخ صباح خالد الحمد الصباح يمكن أن يمتد لـ10 ساعات. 29.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-29T09:38+0000
2022-03-29T09:38+0000
2022-03-29T09:38+0000
أخبار الكويت اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102046/91/1020469150_0:216:4065:2503_1920x0_80_0_0_2c8ff73b1b9ce815851add816e417933.jpg
وحسب جريدة القبس الكويتية فقد بدأ مجلس الأمة الكويتي في جلسته اليوم الثلاثاء، استجواب رئيس الوزراء، بعد ان وافق هو على استجوابه الذي تقدم به عدد من نواب مجلس الأمة.وخلال الاستجواب تعجب أحد النواب موجها حديثه لرئيس الوزراء الكويتي، من أن "حقوق الناس لا تأتي إلا بالاستجوابات"، حسب تعبيره،وقال النائب: "المساومات كانت تصير تحت الطاولة لكن اليوم على رؤوس الأشهاد، لن نتردد في المحاسبة، واستجوابات الوزراء الأخيرة،عدد مؤيدي طرح الثقة كان أكثر من المعارضين".وسأل نائب آخر رئيس الوزراء قائلا: "لماذا تأخرت 3 أشهر في تشكيل الحكومة، وما هي معاييرك لاختيار الوزراء؟" مؤكدا أن الأمر وصل إلى "المساومة على حقوق الناس لإنقاذ وزير، أي نهج وأي فساد وصلنا له؟".وتضمن استجواب رئيس الحكومة الكويتية في مجلس الأمة إشارة من أحد النواب مقدمي الاستجواب موجها حديثه إلى الصباح قائلا: "الاحتياطي العام انخفض في عهدك من 55 مليار دينار إلى صفر".يشار إلى أن العلاقة بين الحكومة الكويتية ومجلس الامة تشهد على دوام شدا وجذبا ما بين استجوابات مقدمة، ورفض لها وغياب للحكومة عن جلسات المجلس، الامر الذي ألقى بظلاله على بعض القوانين التي أثرت على اوضاع الكويت المالية على وجه التحديد.
https://arabic.sputniknews.com/20200827/رئيس-الوزراء-الكويتي-عن-استجوابه-في-مجلس-الأمة-سأواجهها-1046373126.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102046/91/1020469150_221:0:3845:2718_1920x0_80_0_0_2e3c54d063a8a1c40558fd81e3f4f832.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الكويت اليوم
رئيس مجلس الأمة الكويتي: استجواب رئيس الوزراء قد يمتد لـ10 ساعات
تابعنا عبر
أكد رئيس مجلس الأمة الكويتي توفيق الغانم أن استجواب رئيس الوزراء الشيخ صباح خالد الحمد الصباح يمكن أن يمتد لـ10 ساعات.
وحسب جريدة القبس
الكويتية فقد بدأ مجلس الأمة الكويتي في جلسته اليوم الثلاثاء، استجواب رئيس الوزراء، بعد ان وافق هو على استجوابه الذي تقدم به عدد من نواب مجلس الأمة.
وخلال الاستجواب تعجب أحد النواب موجها حديثه لرئيس الوزراء الكويتي، من أن "حقوق الناس لا تأتي إلا بالاستجوابات"، حسب تعبيره،
وقال النائب: "المساومات كانت تصير تحت الطاولة لكن اليوم على رؤوس الأشهاد، لن نتردد في المحاسبة، واستجوابات الوزراء الأخيرة،عدد مؤيدي طرح الثقة كان أكثر من المعارضين".
ولفت النائب الكويتي إلى أن التعيينات على درجة وزير في الكويت بها "شبهة دستورية"، مؤكدا أن 70 شخصا بين وزير ومعين على درجة وزير يحصلون على رواتب 5 ملايين دينار كويتي"، على حد قوله.
وسأل نائب آخر رئيس الوزراء قائلا: "لماذا تأخرت 3 أشهر في تشكيل الحكومة، وما هي معاييرك لاختيار الوزراء؟" مؤكدا أن الأمر وصل إلى "المساومة على حقوق الناس لإنقاذ وزير، أي نهج وأي فساد وصلنا له؟".
وأوضح أن هناك "19 سؤالاً برلمانياً تم توجيهها إلى رئيس الوزراء، 17 منها قال إنها غير دستورية و2 لم يصل الرد عليهما".
وتضمن استجواب رئيس الحكومة الكويتية في مجلس الأمة إشارة من أحد النواب مقدمي الاستجواب موجها حديثه إلى الصباح قائلا: "الاحتياطي العام انخفض في عهدك من 55 مليار دينار إلى صفر".
وأقر النائب بأن "حالة الاستياء الشعبي من الحكومة ومفاصل الدولة.. ليس لها مثيل في تاريخ الكويت".
يشار إلى أن العلاقة بين الحكومة الكويتية ومجلس الامة تشهد على دوام شدا وجذبا ما بين استجوابات مقدمة، ورفض لها وغياب للحكومة عن جلسات المجلس، الامر الذي ألقى بظلاله على بعض القوانين التي أثرت على اوضاع الكويت المالية على وجه التحديد.