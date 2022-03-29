https://arabic.sputniknews.com/20220329/روسيا-تتصدى-لعدوان-سيبراني-المعتدون-لن-يفلتوا-من-العقاب-1060603176.html
روسيا تتصدى لعدوان سيبراني: المعتدون لن يفلتوا من العقاب
روسيا تتصدى لعدوان سيبراني: المعتدون لن يفلتوا من العقاب
لا بد من صد العدوان السيبراني الذي يشنه الغرب على روسيا، ومعاقبة المعتدين وفقا لوزارة الخارجية الروسية. 29.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-29T10:25+0000
2022-03-29T10:25+0000
2022-03-29T10:25+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
روسيا
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جاء في بيان صادر عن وزارة الخارجية الروسية إن العدوان السيبراني الذي يشنه الغرب على روسيا لا بد من تحديد مصادره ومعاقبة المشاركين فيه.وشنت الولايات المتحدة الأمريكية والدول التابعة لها عدوانا سيبرانيا على روسيا بعدما بدأت روسيا عمليتها العسكرية في أوكرانيا بهدف توفير الحماية لجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين اللتين يشن نظام الحكم الأوكراني الحرب عليهما منذ عام 2014، وتدمير الأسلحة التي تستخدمها قوات نظام الحكم الأوكراني وتخليص أوكرانيا من النازية.وقالت وزارة الخارجية الروسية إن العدوان السيبراني يتضمن شن الهجمات الإلكترونية اليومية على مؤسسات السلطة ووسائل الإعلام والمنشآت الهامة.وشددت على ضرورة تحديد مدبري ومنفذي العدوان السيبراني ومعاقبتهم وفقا للقانون، وأكدت أن ذلك سيتم بالضرورة.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
روسيا تتصدى لعدوان سيبراني: المعتدون لن يفلتوا من العقاب
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لا بد من صد العدوان السيبراني الذي يشنه الغرب على روسيا، ومعاقبة المعتدين وفقا لوزارة الخارجية الروسية.
جاء
في بيان صادر عن وزارة الخارجية الروسية إن العدوان السيبراني الذي يشنه الغرب على روسيا لا بد من تحديد مصادره ومعاقبة المشاركين فيه.
وشنت الولايات المتحدة الأمريكية والدول التابعة لها عدوانا سيبرانيا على روسيا بعدما بدأت روسيا عمليتها العسكرية في أوكرانيا بهدف توفير الحماية لجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين اللتين يشن نظام الحكم الأوكراني الحرب عليهما منذ عام 2014، وتدمير الأسلحة التي تستخدمها قوات نظام الحكم الأوكراني وتخليص أوكرانيا من النازية.
وقالت وزارة الخارجية الروسية إن العدوان السيبراني يتضمن شن الهجمات الإلكترونية اليومية على مؤسسات السلطة ووسائل الإعلام والمنشآت الهامة.
وشددت على ضرورة تحديد مدبري ومنفذي العدوان السيبراني ومعاقبتهم وفقا للقانون، وأكدت أن ذلك سيتم بالضرورة.