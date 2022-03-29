عربي
Курсанты академии МЧС ДНР осматривают разрушенные дома в Волновахе - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220329/غلوبال-تايمز-الصينية-الغرب-خدع-اللاجئين-الأوكرانيين-1060615371.html
"غلوبال تايمز" الصينية: الغرب "خدع" اللاجئين الأوكرانيين
"غلوبال تايمز" الصينية: الغرب "خدع" اللاجئين الأوكرانيين
أشارت صحيفة "غلوبال تايمز" الصينية، أن الغرب خدع اللاجئين الأوكرانيين الذين وصلوا إلى الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، ما تسبب في المزيد من الفوضى والكوارث... 29.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-29T14:51+0000
2022-03-29T14:51+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
العالم
الناتو
أخبار أوكرانيا
اللاجئين
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/0e/1059884093_0:73:3383:1975_1920x0_80_0_0_c96e4d7db51a5608c897f67ae18e44dd.jpg
وبحسب الصحيفة، فإن 3.8 مليون لاجئ يمرون بأوقات عصيبة في بولندا ورومانيا وألمانيا، حيث ظلت الوعود السخية من الحكومات الغربية لتزويدهم بكل ما يحتاجون إليه على الورق فقط.وقالت غلوبال تايمز: "حتى أن البعض ينتقد ويهين اللاجئين لأنهم تسببوا في"مشاكل". وهذه المشاعر بعيدة كل البعد عن التعاطف الأولي الذي أظهره الأوروبيون تجاه الأوكرانيين".ونوه المقال إلى أن النسبة الأكبر من المهاجرين هم من النساء والأطفال وكبار السن، أي الفئات الاجتماعية الأكثر ضعفاً، مضيفا أن هؤلاء الأشخاص يواجهون مخاطر جسيمة على أمنهم، ويتعرضون لهجمات عديدة من قبل بعض المجرمين، وكل ذلك بسبب رد الفعل السلبي لدول الناتو تجاه أزمة اللاجئين الأوكرانيين.ووفقًا لخبراء في قضايا الهجرة من جامعة "شاندونغ"، تستخدم الدول الغربية الأوكرانيين لتعزيز مصالحها الوطنية، فيما يرى محللون صينيون أنه بمجرد توقف اللاجئين عن إفادة السياسيين الأمريكيين والأوروبيين، فسيتم نسيانهم.
https://arabic.sputniknews.com/20220320/الأمم-المتحدة-تدفق-اللاجئين-الأوكرانيين-يضغط-على-دول-الاتحاد-الأوروبي-1060137355.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/0e/1059884093_325:0:3056:2048_1920x0_80_0_0_0686c5d9dae863382bcab4d2e157a871.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, الناتو, أخبار أوكرانيا, اللاجئين

"غلوبال تايمز" الصينية: الغرب "خدع" اللاجئين الأوكرانيين

14:51 GMT 29.03.2022
© Sputnik . Viktor Tolochko / الذهاب إلى بنك الصورإقبال اللاجئين الأوكرانيين إلى بيلاروسيا، 10 مارس 2022
إقبال اللاجئين الأوكرانيين إلى بيلاروسيا، 10 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.03.2022
© Sputnik . Viktor Tolochko
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
أشارت صحيفة "غلوبال تايمز" الصينية، أن الغرب خدع اللاجئين الأوكرانيين الذين وصلوا إلى الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، ما تسبب في المزيد من الفوضى والكوارث الإنسانية.
وبحسب الصحيفة، فإن 3.8 مليون لاجئ يمرون بأوقات عصيبة في بولندا ورومانيا وألمانيا، حيث ظلت الوعود السخية من الحكومات الغربية لتزويدهم بكل ما يحتاجون إليه على الورق فقط.
وقالت غلوبال تايمز: "حتى أن البعض ينتقد ويهين اللاجئين لأنهم تسببوا في"مشاكل". وهذه المشاعر بعيدة كل البعد عن التعاطف الأولي الذي أظهره الأوروبيون تجاه الأوكرانيين".
إيواء لاجئين من الشرق الأوسط في مركز مؤقت للمهاجرين في منطقة حاجز بروزجي على الحدود البيلاروسية البولندية، 18 نوفمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.03.2022
الأمم المتحدة: تدفق اللاجئين الأوكرانيين يضغط على دول الاتحاد الأوروبي
20 مارس, 14:29 GMT
ونوه المقال إلى أن النسبة الأكبر من المهاجرين هم من النساء والأطفال وكبار السن، أي الفئات الاجتماعية الأكثر ضعفاً، مضيفا أن هؤلاء الأشخاص يواجهون مخاطر جسيمة على أمنهم، ويتعرضون لهجمات عديدة من قبل بعض المجرمين، وكل ذلك بسبب رد الفعل السلبي لدول الناتو تجاه أزمة اللاجئين الأوكرانيين.
ووفقًا لخبراء في قضايا الهجرة من جامعة "شاندونغ"، تستخدم الدول الغربية الأوكرانيين لتعزيز مصالحها الوطنية، فيما يرى محللون صينيون أنه بمجرد توقف اللاجئين عن إفادة السياسيين الأمريكيين والأوروبيين، فسيتم نسيانهم.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Разрушенный дом в Мариуполе в результате обстрела - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ34 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس08:44 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала