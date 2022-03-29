https://arabic.sputniknews.com/20220329/نائب-رئيس-مجلس-النواب-العراقي-يجب-العمل-مع-تركيا-على-تنظيم-ملف-المياه-1060608267.html

نائب رئيس مجلس النواب العراقي: يجب العمل مع تركيا على تنظيم ملف المياه

نائب رئيس مجلس النواب العراقي: يجب العمل مع تركيا على تنظيم ملف المياه

أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي، حاكم الزاملي، اليوم الثلاثاء، ضرورة العمل مع تركيا على تنظيم ملف المياه. 29.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-29T12:26+0000

2022-03-29T12:26+0000

2022-03-29T12:26+0000

أخبار العراق اليوم

أخبار تركيا اليوم

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وحسب بيان نشرته وكالة الأنباء العراقية، شدد الزاملي على "ضرورة العمل على تنظيم ملف المياه وترسيخ التعاون الأمني بما يحفظ المصالح المشتركة واحترام السيادة وترسيخ الأمن والاستقرار بين البلدين الجارين".تأكيدات المسؤول البرلماني العراقي جاءت خلال استقباله السفير التركي لدى العراق علي رضا غوناي، في مكتبه، اليوم الثلاثاء، لبحث المسائل العالقة والملفات ذات الاهتمام المشترك.وعلل الزاملي ضرورة العمل مع تركيا بأن هذا سيمنح العراق قوة وازدهارا، وأنها ستعزز أمن وازدهار دول الجوار والمنطقة برمتها، على حد قوله.ودعا الزاملي إلى "ترجمة العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية المتينة مع تركيا عبر زيادة سعة الاطلاقات المائية والمساهمة في تأهيل البنى التحتية المتعلقة بالجانب المائي، ورفع مستوى التنسيق الأمني والمعلوماتي والاستخباري".وقد تم افتتاح سد "إليسو" في يناير/ كانون الثاني 2018، وبدأ ملء خزانه المائي في 1 يونيو/حزيران من نفس العام، وأقيم السد على نهر دجلة بالقرب من قرية "إليسو" على طول الحدود من محافظتي ماردين وشرناق في تركيا.وفي يوليو/ تموز من العام 2020 حذرت وزارة الزراعة العراقية من تأثر قطاع الزراعة في البلاد بسبب عدم التوصل إلى حل لأزمة المياه مع الجانب التركي.

https://arabic.sputniknews.com/20210712/العراق-تحدثنا-مع-إيران-وتركيا-للاتفاق-على-بروتوكول-تقاسم-المياه-ولم-نحصل-على-إجابة-1049550388.html

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