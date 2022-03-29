https://arabic.sputniknews.com/20220329/واشنطن-والرباط-تعتبران-أن-اتفاقيات-التطبيع-مع-إسرائيل-تعزز-حل-الدولتين-1060617219.html

واشنطن والرباط تعتبران أن اتفاقيات التطبيع مع إسرائيل تعزز حل الدولتين

واشنطن والرباط تعتبران أن اتفاقيات التطبيع مع إسرائيل تعزز حل الدولتين

اعتبر وزيرا خارجية المغرب والولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، أن اتفاقيات التطبيع التي وقعتها دول عربية مع إسرائيل تعزز من فرص حل الدولتين وتهدف لحل الصراع... 29.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-29T15:17+0000

2022-03-29T15:17+0000

2022-03-29T15:17+0000

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القاهرة/الرباط - سبوتنيك. وقال وزير خارجية المغرب ناصر بوريطة، في مؤتمر صحافي من الرباط مع نظيره الأميركي أنتوني بلينكن: "الاتفاق الثلاثي (اتفاق التطبيع بين المغرب وإسرائيل برعاية أميركية) رسالة بأن حل الدولتين ممكن أن يتحقق مع القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين".وأضاف: "يجب العمل على دفع عملية السلام وصولا لإقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية تعيش بسلام مع إسرائيل".وأشار الوزير المغربي إلى أن "الاتفاق مع إسرائيل أنتج نتائج إيجابية ويمكن أن يعطي أكثر، فمنذ توقيع الاتفاق الثلاثي حدثت اتفاقيات وزيارات وخط جوي مباشر وتواجد بعثات دبلوماسية".من جانبه، قال بلينكن: "كنت في إسرائيل قبل اجتماع النقب وكنت في القدس ورام الله وأوضحت للإسرائيليين والرئيس [الفلسطيني محمود] عباس أن واشنطن مستمرة لدعم حل الدولتين وهي نتيجة يطمح إليها الشعب الفلسطيني ويضمن أمن إسرائيل".وتأتي زيارة بلينكن إلى المغرب ضمن جولة إقليمية شملت فلسطين وإسرائيل، وتمتد للجزائر.وكان وزراء خارجية الولايات المتحدة، وإسرائيل، ومصر، والإمارات، والبحرين، والمغرب، اختتموا أمس الاثنين، لقاءات لهم استمرت يومين بالنقب جنوبي إسرائيل، بإعلانهم استمرار تعزيز العلاقات بينهم، وإقامة "منتدى دائم بين الدول المشاركة".وفي ديسمبر/ كانون الأول 2020 اعترفت الولايات المتحدة بسيادة المغرب على الصحراء المتنازع عليها مع جبهة بوليساريو المدعومة من الجزائر في إطار اتفاق ثلاثي يقضي بتطبيع العلاقات بين المغرب وإسرائيل.وشمل اتفاق التطبيع بين المغرب وإسرائيل اتفاقيات ثنائية في مجالات الاقتصاد والنقل والسياحة والموارد المائية، كما تم تبادل الممثليات الدبلوماسية، وإعادة فتح مكتبي الاتصال في الرباط وتل أبيب.والمملكة هي الدولة المغاربية الوحيدة التي تقيم علاقات مع إسرائيل، بعد أن قطعت موريتانيا علاقاتها مع تل أبيب في 2010، وسادس بلد عربي بعد السودان، والإمارات، والبحرين، والأردن، ومصر.

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