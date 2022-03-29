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وزيرة تونسية: مفاوضات رسمية قريبا مع صندوق النقد الدولي رغم "الإكراهات الاجتماعية"
وزيرة تونسية: مفاوضات رسمية قريبا مع صندوق النقد الدولي رغم "الإكراهات الاجتماعية"
أعلنت وزيرة المالية التونسية، سهام البوغديري، اليوم الثلاثاء، أن مفاوضات رسمية تنطلق قريبا بين تونس وصندوق النقد الدولي. 29.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-29T11:33+0000
2022-03-29T11:33+0000
أخبار تونس اليوم
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وتابعت الوزيرة، أن وفدا من صندوق النقد الدولي يزور تونس حاليا، للتأكد من جدية الحكومة لتنفيذ إصلاحات قابلة للتطبيق رغم "الإكراهات الاجتماعية"، حسب وكالة رويترز. وتعمل تونس على الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي قدره 4 مليارات دولار. وستوقف تونس التوظيف في القطاع العام لمدة خمس سنوات، وتخفض الإنفاق على الأجور، وهي إصلاحات لا تحظي بشعبية في البلاد. ويرفض اتحاد الشغل التونسي هذه الإصلاحات المقترحة.
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أخبار تونس اليوم

وزيرة تونسية: مفاوضات رسمية قريبا مع صندوق النقد الدولي رغم "الإكراهات الاجتماعية"

11:33 GMT 29.03.2022
© Sputnik . Mariam.gadiraنقص المواد الغذائية في تونس
نقص المواد الغذائية في تونس - سبوتنيك عربي, 1920, 29.03.2022
© Sputnik . Mariam.gadira
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أعلنت وزيرة المالية التونسية، سهام البوغديري، اليوم الثلاثاء، أن مفاوضات رسمية تنطلق قريبا بين تونس وصندوق النقد الدولي.
وتابعت الوزيرة، أن وفدا من صندوق النقد الدولي يزور تونس حاليا، للتأكد من جدية الحكومة لتنفيذ إصلاحات قابلة للتطبيق رغم "الإكراهات الاجتماعية"، حسب وكالة رويترز.
وتعمل تونس على الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي قدره 4 مليارات دولار.
وستوقف تونس التوظيف في القطاع العام لمدة خمس سنوات، وتخفض الإنفاق على الأجور، وهي إصلاحات لا تحظي بشعبية في البلاد. ويرفض اتحاد الشغل التونسي هذه الإصلاحات المقترحة.
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