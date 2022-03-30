https://arabic.sputniknews.com/20220330/افتتاح-أول-ورشة-لتركيب-الأطراف-الصناعية-الإلكترونية-في-قطاع-غزة-1060633511.html
افتتاح أول ورشة لتركيب الأطراف الصناعية الإلكترونية في قطاع غزة
افتتاح أول ورشة لتركيب الأطراف الصناعية الإلكترونية في قطاع غزة
افتتحت في مدينة غزة أول ورشة للأطراف الصناعية الإلكترونية داخل مستشفى حمد للتأهيل والأطراف الصناعية، حيث جرى الإعلان عن افتتاح الورشة داخل المشفى من خلال تركيب... 30.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-30T06:32+0000
2022-03-30T06:32+0000
2022-03-30T06:32+0000
العالم العربي
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الأطراف الإلكترونية الأولى من نوعها في قطاع غزة تمكن أصحابها من ممارسة مفردات الحياة ولو بالحد الأدنى أو الأساسي، ويقول يوسف أبو الريش وكيل وزارة الصحة في قطاع غزة لوكالة "سبوتنيك": "يبلغ عدد المنتظرين لتركيب هذه الأطراف في قطاع غزة حوالي 50 من مبتوري الأطراف، وسيتم تركيب 20 طرفاً في المرحلة الأولى، ويأتي هذا المشروع بدعم من صندوق التنمية القطري، وسيمكن الحالات المستهدفة من الحياة بحرية والتحكم بأطرافهم بسهولة، مما يؤثر بشكل كبير على هذه الشريحة ورفع الروح المعنوية لهم، ودمجهم في المجتمع".الأطراف الصناعية الجديدة تعمل بنظام يتيح لها الاتصال بالأعصاب والخلايا الحسية، بشكل يجعلها تحاكي الأطراف الطبيعية للإنسان مما يجعل المبتور يتحرك بحرية كبيرة مستخدماً الطرف الصناعي، ويقول سامي عابد وهو أحد المستفيدين من المشروع: "لقد فقدت ذراعي في حرب عام 2014 جراء قصف الطيران الإسرائيلي على مدينة رفح جنوب قطاع غزة، واليوم قد ولدت من جديد مع تركيب الطرف الإلكتروني لي، سعيد لأني سأندمج في المجتمع بشكل طبيعي، ولقد عزمت على تحقيق حلمي القديم بممارسة رياضة كرة السلة، الطرف الصناعي مريح جداً وأستطيع أن أقول أنه يشبه الذراع الطبيعية للإنسان بشكا كبير".ورشة تركيب الأطراف الصناعية الإلكترونية في قطاع غزة ستحقق حلم كل مبتوري الأطراف، وستساعد الكثيرين ممن فقدوا أطرافهم خلال الحروب السابقة في القطاع أو خلال الحوادث، مما يجعل هذه الفئة تمارس الحياة بكل مفرداتها بحرية.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي
افتتاح أول ورشة لتركيب الأطراف الصناعية الإلكترونية في قطاع غزة
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افتتحت في مدينة غزة أول ورشة للأطراف الصناعية الإلكترونية داخل مستشفى حمد للتأهيل والأطراف الصناعية، حيث جرى الإعلان عن افتتاح الورشة داخل المشفى من خلال تركيب 20 طرفا لشبان وأطفال من مبتوري الأطراف.
الأطراف الإلكترونية الأولى من نوعها في قطاع غزة تمكن أصحابها من ممارسة مفردات الحياة ولو بالحد الأدنى أو الأساسي، ويقول يوسف أبو الريش وكيل وزارة الصحة في قطاع غزة لوكالة "سبوتنيك": "يبلغ عدد المنتظرين لتركيب هذه الأطراف في قطاع غزة حوالي 50 من مبتوري الأطراف، وسيتم تركيب 20 طرفاً في المرحلة الأولى، ويأتي هذا المشروع بدعم من صندوق التنمية القطري، وسيمكن الحالات المستهدفة من الحياة بحرية والتحكم بأطرافهم بسهولة، مما يؤثر بشكل كبير على هذه الشريحة ورفع الروح المعنوية لهم، ودمجهم في المجتمع".
الأطراف الصناعية الجديدة تعمل بنظام يتيح لها الاتصال بالأعصاب والخلايا الحسية، بشكل يجعلها تحاكي الأطراف الطبيعية للإنسان مما يجعل المبتور يتحرك بحرية كبيرة مستخدماً الطرف الصناعي، ويقول سامي عابد وهو أحد المستفيدين من المشروع: "لقد فقدت ذراعي في حرب عام 2014 جراء قصف الطيران الإسرائيلي على مدينة رفح جنوب قطاع غزة، واليوم قد ولدت من جديد مع تركيب الطرف الإلكتروني لي، سعيد لأني سأندمج في المجتمع بشكل طبيعي، ولقد عزمت على تحقيق حلمي القديم بممارسة رياضة كرة السلة، الطرف الصناعي مريح جداً وأستطيع أن أقول أنه يشبه الذراع الطبيعية للإنسان بشكا كبير".
ورشة تركيب الأطراف الصناعية الإلكترونية في قطاع غزة ستحقق حلم كل مبتوري الأطراف، وستساعد الكثيرين ممن فقدوا أطرافهم خلال الحروب السابقة في القطاع أو خلال الحوادث، مما يجعل هذه الفئة تمارس الحياة بكل مفرداتها بحرية.