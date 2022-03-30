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الصين تنجح بإرسال 3 أقمار صناعية بصاروخ "مارش 11"
الصين تنجح بإرسال 3 أقمار صناعية بصاروخ "مارش 11"
نجحت الصين بإرسال ثلاثة أقمار صناعية إلى الفضاء عن طريق صاروخ حامل من نوع "مارش 11". 30.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-30T13:59+0000
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وأطلقت الصين الصاروخ "مارش 11"، في تمام الساعة 10:29 صباحا بتوقيت بكين، واستطاع الوصول إلى مداره المخطط بنجاح.وبحسب وكالة "شينخوا" الصينية، يحمل الصاروخ 3 أقمار صناعية وصلت بنجاح إلى الفضاء.وتمت عملية الإطلاق، اليوم الأربعاء، من مركز جيوتشيوان لإطلاق الأقمار الصناعية في شمال غربي الصين.الجدير بالذكر أن هذه المهمة، تعد المهمة رقم 413 لسلسلة صواريخ "لونغ مارش".
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العالم العربي

الصين تنجح بإرسال 3 أقمار صناعية بصاروخ "مارش 11"

13:59 GMT 30.03.2022
© Photo / Public domainإطلاق صاروخ فضائي صيني
إطلاق صاروخ فضائي صيني - سبوتنيك عربي, 1920, 30.03.2022
© Photo / Public domain
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نجحت الصين بإرسال ثلاثة أقمار صناعية إلى الفضاء عن طريق صاروخ حامل من نوع "مارش 11".
وأطلقت الصين الصاروخ "مارش 11"، في تمام الساعة 10:29 صباحا بتوقيت بكين، واستطاع الوصول إلى مداره المخطط بنجاح.
وبحسب وكالة "شينخوا" الصينية، يحمل الصاروخ 3 أقمار صناعية وصلت بنجاح إلى الفضاء.
وتمت عملية الإطلاق، اليوم الأربعاء، من مركز جيوتشيوان لإطلاق الأقمار الصناعية في شمال غربي الصين.

ونوهت الوكالة إلى أن الأقمار الصناعية الثلاثة "تيانبينغ-2 إيه"، و"تيانبينغ-2 بي"، و"تيانبينغ-2 سي"، ستعمل على توفير خدمات مثل مسح بيئة الفضاء الجوي وتصحيح نموذج التنبؤ المداري.

الجدير بالذكر أن هذه المهمة، تعد المهمة رقم 413 لسلسلة صواريخ "لونغ مارش".
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