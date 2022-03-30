https://arabic.sputniknews.com/20220330/الصين-تنجح-بإرسال-3-أقمار-صناعية-بصاروخ-مارش-11-1060657443.html
الصين تنجح بإرسال 3 أقمار صناعية بصاروخ "مارش 11"
الصين تنجح بإرسال 3 أقمار صناعية بصاروخ "مارش 11"
نجحت الصين بإرسال ثلاثة أقمار صناعية إلى الفضاء عن طريق صاروخ حامل من نوع "مارش 11". 30.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-30T13:59+0000
2022-03-30T13:59+0000
2022-03-30T13:59+0000
العالم العربي
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وأطلقت الصين الصاروخ "مارش 11"، في تمام الساعة 10:29 صباحا بتوقيت بكين، واستطاع الوصول إلى مداره المخطط بنجاح.وبحسب وكالة "شينخوا" الصينية، يحمل الصاروخ 3 أقمار صناعية وصلت بنجاح إلى الفضاء.وتمت عملية الإطلاق، اليوم الأربعاء، من مركز جيوتشيوان لإطلاق الأقمار الصناعية في شمال غربي الصين.الجدير بالذكر أن هذه المهمة، تعد المهمة رقم 413 لسلسلة صواريخ "لونغ مارش".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي
الصين تنجح بإرسال 3 أقمار صناعية بصاروخ "مارش 11"
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نجحت الصين بإرسال ثلاثة أقمار صناعية إلى الفضاء عن طريق صاروخ حامل من نوع "مارش 11".
وأطلقت الصين الصاروخ "مارش 11"، في تمام الساعة 10:29 صباحا بتوقيت بكين، واستطاع الوصول إلى مداره المخطط بنجاح.
وبحسب وكالة "شينخوا"
الصينية، يحمل الصاروخ 3 أقمار صناعية وصلت بنجاح إلى الفضاء.
وتمت عملية الإطلاق، اليوم الأربعاء، من مركز جيوتشيوان لإطلاق الأقمار الصناعية في شمال غربي الصين.
ونوهت الوكالة إلى أن الأقمار الصناعية الثلاثة "تيانبينغ-2 إيه"، و"تيانبينغ-2 بي"، و"تيانبينغ-2 سي"، ستعمل على توفير خدمات مثل مسح بيئة الفضاء الجوي وتصحيح نموذج التنبؤ المداري.
الجدير بالذكر أن هذه المهمة، تعد المهمة رقم 413 لسلسلة صواريخ "لونغ مارش".