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https://arabic.sputniknews.com/20220330/بروس-ويليس-يعتزل-التمثيل-بعد-إصابته-بمرض-أفقده-القدرة-على-الكلام-1060667970.html
بروس ويليس يعتزل التمثيل بعد إصابته بمرض أفقده القدرة على الكلام
بروس ويليس يعتزل التمثيل بعد إصابته بمرض أفقده القدرة على الكلام
يعتزم النجم الأمريكي المعروف، بروس ويليس، التقاعد من مهنة التمثيل بعد تشخيص إصابته بالحبسة الكلامية. 30.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-30T17:47+0000
2022-03-30T17:47+0000
العالم
بروس ويليس
تشخيص
اعتزال
فيلم
تمثيل
فن
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وتم نشر بيان مشترك على حسابات عائلته على وسائل التواصل الاجتماعي، موضحًا أن ويليس، بطل سلسلة أفلام "داي هارد"، كان "يعاني من بعض المشكلات الصحية وتم تشخيصه مؤخرًا بالحبسة الكلامية، مما يؤثر على قدراته المعرفية"، مضيفا: "نتيجة لهذا ومع الكثير من الاهتمام، يبتعد بروس عن المهنة التي كانت تعني له الكثير".وتابع البيان مخاطبا محبي نجم الآكشن الشهير: "هذا وقت مليء بالتحديات لعائلتنا ونحن نقدر بشدة حبكم المستمر وتعاطفكم ودعمكم. نحن نتحرك من خلال هذا كعائلة قوية موحدة، وأردنا إطلاع محبيه على الأمر لأننا نعرف مقدار ما يعنيه (بروس) بالنسبة لكم، كما تعنون له الكثير"، بحسب صحيفة "الغارديان".واختتمت العائلة بيانها المشترك بالقول: :كما يقول بروس دائما، "عِش حياتك".. ونحن نخطط معًا للقيام بذلك بالضبط".
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العالم, بروس ويليس, تشخيص, اعتزال, فيلم, تمثيل, فن

بروس ويليس يعتزل التمثيل بعد إصابته بمرض أفقده القدرة على الكلام

17:47 GMT 30.03.2022
© AFP 2022 / ANGELA WEISSالممثل الأمريكي، بروس ويليس
الممثل الأمريكي، بروس ويليس - سبوتنيك عربي, 1920, 30.03.2022
© AFP 2022 / ANGELA WEISS
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يعتزم النجم الأمريكي المعروف، بروس ويليس، التقاعد من مهنة التمثيل بعد تشخيص إصابته بالحبسة الكلامية.
وتم نشر بيان مشترك على حسابات عائلته على وسائل التواصل الاجتماعي، موضحًا أن ويليس، بطل سلسلة أفلام "داي هارد"، كان "يعاني من بعض المشكلات الصحية وتم تشخيصه مؤخرًا بالحبسة الكلامية، مما يؤثر على قدراته المعرفية"، مضيفا: "نتيجة لهذا ومع الكثير من الاهتمام، يبتعد بروس عن المهنة التي كانت تعني له الكثير".
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وتابع البيان مخاطبا محبي نجم الآكشن الشهير: "هذا وقت مليء بالتحديات لعائلتنا ونحن نقدر بشدة حبكم المستمر وتعاطفكم ودعمكم. نحن نتحرك من خلال هذا كعائلة قوية موحدة، وأردنا إطلاع محبيه على الأمر لأننا نعرف مقدار ما يعنيه (بروس) بالنسبة لكم، كما تعنون له الكثير"، بحسب صحيفة "الغارديان".
واختتمت العائلة بيانها المشترك بالقول: :كما يقول بروس دائما، "عِش حياتك".. ونحن نخطط معًا للقيام بذلك بالضبط".
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