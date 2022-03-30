https://arabic.sputniknews.com/20220330/بروس-ويليس-يعتزل-التمثيل-بعد-إصابته-بمرض-أفقده-القدرة-على-الكلام-1060667970.html

بروس ويليس يعتزل التمثيل بعد إصابته بمرض أفقده القدرة على الكلام

بروس ويليس يعتزل التمثيل بعد إصابته بمرض أفقده القدرة على الكلام

يعتزم النجم الأمريكي المعروف، بروس ويليس، التقاعد من مهنة التمثيل بعد تشخيص إصابته بالحبسة الكلامية. 30.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-30T17:47+0000

2022-03-30T17:47+0000

2022-03-30T17:47+0000

العالم

بروس ويليس

تشخيص

اعتزال

فيلم

تمثيل

فن

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وتم نشر بيان مشترك على حسابات عائلته على وسائل التواصل الاجتماعي، موضحًا أن ويليس، بطل سلسلة أفلام "داي هارد"، كان "يعاني من بعض المشكلات الصحية وتم تشخيصه مؤخرًا بالحبسة الكلامية، مما يؤثر على قدراته المعرفية"، مضيفا: "نتيجة لهذا ومع الكثير من الاهتمام، يبتعد بروس عن المهنة التي كانت تعني له الكثير".وتابع البيان مخاطبا محبي نجم الآكشن الشهير: "هذا وقت مليء بالتحديات لعائلتنا ونحن نقدر بشدة حبكم المستمر وتعاطفكم ودعمكم. نحن نتحرك من خلال هذا كعائلة قوية موحدة، وأردنا إطلاع محبيه على الأمر لأننا نعرف مقدار ما يعنيه (بروس) بالنسبة لكم، كما تعنون له الكثير"، بحسب صحيفة "الغارديان".واختتمت العائلة بيانها المشترك بالقول: :كما يقول بروس دائما، "عِش حياتك".. ونحن نخطط معًا للقيام بذلك بالضبط".

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العالم, بروس ويليس, تشخيص, اعتزال, فيلم, تمثيل, فن