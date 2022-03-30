https://arabic.sputniknews.com/20220330/تقرير-أمريكي-يعترف-بنهاية-هيمنة-الولايات-المتحدة-على-العالم-1060634160.html
تقرير أمريكي يعترف بنهاية هيمنة الولايات المتحدة على العالم
تقرير أمريكي يعترف بنهاية هيمنة الولايات المتحدة على العالم
أقر صحفيون أمريكيون بنهاية الهيمنة الأمريكية في العالم، وذلك بعد بداية الأحداث في أوكرانيا التي وصفها البعض أنها بمثابة نشوء عالم جديد. 30.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-30T07:07+0000
2022-03-30T07:07+0000
2022-03-30T07:07+0000
العالم
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ونشرت بوابة "The Intercept" الأمريكية تقريرا صحفيا بشأن الأحداث الأخيرة، حيث اعتبرت أن اختيار جزء من دول آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية الحياد في هذه الأزمة فاجأ الإدارة الأمريكية ولعل الأبرز كان وقوف الصين والهند والبرازيل وتركيا وإندونيسيا وجنوب إفريقيا والمكسيك مكتوفة الأيدي ومقاومتها الدعوات لعزل روسيا دبلوماسيا ورفضها الانضمام إلى حملة عقوبات ضدها.وأشار التقرير إلى أن امتناع مجموعة من الدول الإفريقية في الأمم المتحدة، من بينها جنوب إفريقيا، عن تبني قرارات تهدف إلى عزل روسيا جاء بمثابة صدمة للعديد من النخب الغربية، التي اعتادت منذ فترة طويلة إخبار الدول الأخرى بالموقف الجيوسياسي الذي ينبغي عليها اتخاذه.وأكد التقرير أنه وبعد عقود من الحروب والانتهاكات من قبل واشنطن في مختلف الدول ارتكبت الإدارة الأمريكية الكثير من الاخطاء الحتمية ما أدى الى انحدار الغرب ومعه انحدار العديد من القيم.وخلص التقرير إلى أن العالم ما قبل الأحداث في أوكرانيا ليس كما قبله، حيث ستتكون قطيعة كاملة للهيمنة الغربية ليس فقط في السياسة ولكن أيضًا في الثقافة والأفكار.
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
تقرير أمريكي يعترف بنهاية هيمنة الولايات المتحدة على العالم
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أقر صحفيون أمريكيون بنهاية الهيمنة الأمريكية في العالم، وذلك بعد بداية الأحداث في أوكرانيا التي وصفها البعض أنها بمثابة نشوء عالم جديد.
ونشرت بوابة "The Intercept" الأمريكية تقريرا صحفيا
بشأن الأحداث الأخيرة، حيث اعتبرت أن اختيار جزء من دول آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية الحياد في هذه الأزمة فاجأ الإدارة الأمريكية ولعل الأبرز كان وقوف الصين والهند والبرازيل وتركيا وإندونيسيا وجنوب إفريقيا والمكسيك مكتوفة الأيدي ومقاومتها الدعوات لعزل روسيا دبلوماسيا ورفضها الانضمام إلى حملة عقوبات ضدها.
وأشار التقرير إلى أن امتناع مجموعة من الدول الإفريقية في الأمم المتحدة، من بينها جنوب إفريقيا، عن تبني قرارات تهدف إلى عزل روسيا جاء بمثابة صدمة للعديد من النخب الغربية، التي اعتادت منذ فترة طويلة إخبار الدول الأخرى بالموقف الجيوسياسي الذي ينبغي عليها اتخاذه.
وأكد التقرير أنه وبعد عقود من الحروب والانتهاكات من قبل واشنطن في مختلف الدول ارتكبت الإدارة الأمريكية الكثير من الاخطاء الحتمية ما أدى الى انحدار الغرب ومعه انحدار العديد من القيم.
وخلص التقرير إلى أن العالم ما قبل الأحداث في أوكرانيا ليس كما قبله، حيث ستتكون قطيعة كاملة للهيمنة الغربية ليس فقط في السياسة ولكن أيضًا في الثقافة والأفكار.