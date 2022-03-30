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Курсанты академии МЧС ДНР осматривают разрушенные дома в Волновахе - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220330/خبير-يصف-المرحلة-الختامية-للعملية-العسكرية-الروسية-دحر-نخبة-الجيش-الأوكراني-1060632365.html
خبير يصف المرحلة الختامية للعملية العسكرية الروسية: دحر نخبة الجيش الأوكراني
خبير يصف المرحلة الختامية للعملية العسكرية الروسية: دحر نخبة الجيش الأوكراني
اقتربت العملية العسكرية التي تنفذها روسيا في أوكرانيا بهدف توفير الأمن لجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين المستقلتين عن نظام الحكم الأوكراني، من مرحلتها... 30.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-30T04:36+0000
2022-03-30T04:36+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
روسيا
رصد عسكري
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وكشف الخبير فلاديمير يفسييف من معهد أبحاث رابطة الدول المستقلة لراديو روسيا 1 أن المرحلة الختامية للعملية العسكرية الروسية بأوكرانيا تختص بدحر وحدات النخبة في الجيش الأوكراني التي تحتل أجزاء من أراضي الجمهوريتين الشعبيتين في منطقة دونباس.وقدّر الخبيرالحجم العددي لنخبة الجيش الأوكراني المخندقة في منطقة دونباس بـ60 ألف شخص. ويحتاج الأمر لدحر هذه الحشود العسكرية المتواجدة في المواقع المحصّنة إلى ما لا يقل عن شهر حسب الخبير.
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روسيا, رصد عسكري

خبير يصف المرحلة الختامية للعملية العسكرية الروسية: دحر نخبة الجيش الأوكراني

04:36 GMT 30.03.2022
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جنود تابعون لقوات جمهورية لوغانسك الشعبية في ستانيتسا لوغانسكايا، 26 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.03.2022
© Sputnik . Valery Melnikov
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اقتربت العملية العسكرية التي تنفذها روسيا في أوكرانيا بهدف توفير الأمن لجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين المستقلتين عن نظام الحكم الأوكراني، من مرحلتها الختامية.
وكشف الخبير فلاديمير يفسييف من معهد أبحاث رابطة الدول المستقلة لراديو روسيا 1 أن المرحلة الختامية للعملية العسكرية الروسية بأوكرانيا تختص بدحر وحدات النخبة في الجيش الأوكراني التي تحتل أجزاء من أراضي الجمهوريتين الشعبيتين في منطقة دونباس.
وقدّر الخبيرالحجم العددي لنخبة الجيش الأوكراني المخندقة في منطقة دونباس بـ60 ألف شخص. ويحتاج الأمر لدحر هذه الحشود العسكرية المتواجدة في المواقع المحصّنة إلى ما لا يقل عن شهر حسب الخبير.
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