عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220330/خطأ-نرتكبه-جميعا-في-المرحاض-قد-يصيبنا-بالمرض-فيديو-1060672747.html
خطأ نرتكبه جميعا في المرحاض قد يصيبنا بالمرض... فيديو
خطأ نرتكبه جميعا في المرحاض قد يصيبنا بالمرض... فيديو
قالت خبيرة تنظيف إن هناك خطأ نرتكبه جميعا داخل المرحاض، ويؤدي إلى إصابتنا بأمراض مختلفة. 30.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-30T21:27+0000
2022-03-30T21:27+0000
الصحة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/0d/1046816317_0:173:1920:1253_1920x0_80_0_0_0194d082f77f9bc86b4a76c4ade60be8.jpg
وجميعنا، في الغالب، لا نقوم بإغلاق غطاء المرحاض، بعد قضاء حاجتنا وشد "السيفون"، لكن خبيرة التنظيف كاتي كرامر تقول إن ما نفعله عمل خطير يمكن أن يضر بالصحة.وتقول كرامر في مقطع فيديو على تطبيق "تيك توك" إنه يتعين علينا إغلاق غطاء المرحاض قبل شد "السيفون".وتوضح أنه عندما نشد "السيفون" مع ترك الغطاء مفتوحا يتسبب ذلك في تصاعد سحابة من ماء المرحاض محملة بذرات صغيرة للغاية من القاذورات حتى ارتفاع 1.80 متر.ولتوضيح تأثير ذلك، شاركت خبيرة التنظيف صورا من دراسة استخدمت ضوءا خاصا لإظهار كيفية تناثر ماء المرحاض بعد شد "السيفون".تعترف كرامر بأن هذه المعلومات "مخيفة جدا" وأضافت: "هذا يعني أن الماء (المحمل بالقاذورات) ربما يكون على ورق التواليت والأرضية وربما على فرشاة الأسنان".ولكن هناك أرقام متضاربة حول مدى الضرر الصحي الناجم عن شد "السيفون" عندما يكون المرحاض مفتوحا.قال الدكتور ريتشارد واتكينز، طبيب الأمراض المعدية وأخصائي الطب الباطني في جامعة شمال شرق أوهايو الطبية، لموقع SELF إن هناك القليل من الأدلة على أن مادة البراز التي يتم تناثرها بالهواء لها آثار ضارة على صحتنا، لافتا إلى أنه لم يتم إثبات أن ذلك تسبب في الإصابة بالأمراض بشكل قاطع.ومع ذلك، قال خبراء من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا إن هناك بالفعل ما يدعو للقلق. في مقال يشير إلى الدراسات الوبائية التي أجريت قبل يونيو/حزيران 2020، كتب الطاقم الطبي في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا أن "الدراسة وجدت دليلا يربط شد السيفون عندما يكون المرحاض مفتوحا بتفشي الأمراض على متن السفن السياحية والمطاعم والطائرات والمجمعات السكنية الداخلية".وأضافوا: " في الواقع، في جميع هذه الحالات، تم العثور على مسببات الأمراض بتركيزات عالية جدا في البراز أو القيء، كما أنها قادرة على البقاء على الأسطح لفترة طويلة نسبيا- مثل فيروس نوروفيروس، الذي لا يفرز فقط في البراز والقيء ولكنه قادر أيضا على البقاء على الأسطح الصلبة ويقاوم عدد من المنظفات الشائعة".
https://arabic.sputniknews.com/20210825/عادة-تمارسها-النساء-أثناء-الاستحمام-وتضر-بقاع-الحوض-والمثانة-1049936660.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/0d/1046816317_145:0:1846:1276_1920x0_80_0_0_1ede0fc06a3d285baeb48f63c9008002.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الصحة

خطأ نرتكبه جميعا في المرحاض قد يصيبنا بالمرض... فيديو

21:27 GMT 30.03.2022
© Photo / pixabayمخاطر لاستخدام الهواتف المحمولة في المرحاض
مخاطر لاستخدام الهواتف المحمولة في المرحاض - سبوتنيك عربي, 1920, 30.03.2022
© Photo / pixabay
تابعنا عبرTelegram
قالت خبيرة تنظيف إن هناك خطأ نرتكبه جميعا داخل المرحاض، ويؤدي إلى إصابتنا بأمراض مختلفة.
وجميعنا، في الغالب، لا نقوم بإغلاق غطاء المرحاض، بعد قضاء حاجتنا وشد "السيفون"، لكن خبيرة التنظيف كاتي كرامر تقول إن ما نفعله عمل خطير يمكن أن يضر بالصحة.
وتقول كرامر في مقطع فيديو على تطبيق "تيك توك" إنه يتعين علينا إغلاق غطاء المرحاض قبل شد "السيفون".
وتوضح أنه عندما نشد "السيفون" مع ترك الغطاء مفتوحا يتسبب ذلك في تصاعد سحابة من ماء المرحاض محملة بذرات صغيرة للغاية من القاذورات حتى ارتفاع 1.80 متر.
ولتوضيح تأثير ذلك، شاركت خبيرة التنظيف صورا من دراسة استخدمت ضوءا خاصا لإظهار كيفية تناثر ماء المرحاض بعد شد "السيفون".
تعترف كرامر بأن هذه المعلومات "مخيفة جدا" وأضافت: "هذا يعني أن الماء (المحمل بالقاذورات) ربما يكون على ورق التواليت والأرضية وربما على فرشاة الأسنان".
@katesgreats I'm sure plenty of people already know this, this is for anyone who doesn't #cleaninglady #cleaninghacks #toilet #cleantok ♬ Blade Runner 2049 - Synthwave Goose
ولكن هناك أرقام متضاربة حول مدى الضرر الصحي الناجم عن شد "السيفون" عندما يكون المرحاض مفتوحا.
قال الدكتور ريتشارد واتكينز، طبيب الأمراض المعدية وأخصائي الطب الباطني في جامعة شمال شرق أوهايو الطبية، لموقع SELF إن هناك القليل من الأدلة على أن مادة البراز التي يتم تناثرها بالهواء لها آثار ضارة على صحتنا، لافتا إلى أنه لم يتم إثبات أن ذلك تسبب في الإصابة بالأمراض بشكل قاطع.
الاستحمام - سبوتنيك عربي, 1920, 25.08.2021
عادة تمارسها النساء أثناء الاستحمام وتضر بقاع الحوض والمثانة
25 أغسطس 2021, 18:01 GMT
ومع ذلك، قال خبراء من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا إن هناك بالفعل ما يدعو للقلق. في مقال يشير إلى الدراسات الوبائية التي أجريت قبل يونيو/حزيران 2020، كتب الطاقم الطبي في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا أن "الدراسة وجدت دليلا يربط شد السيفون عندما يكون المرحاض مفتوحا بتفشي الأمراض على متن السفن السياحية والمطاعم والطائرات والمجمعات السكنية الداخلية".
وأضافوا: " في الواقع، في جميع هذه الحالات، تم العثور على مسببات الأمراض بتركيزات عالية جدا في البراز أو القيء، كما أنها قادرة على البقاء على الأسطح لفترة طويلة نسبيا- مثل فيروس نوروفيروس، الذي لا يفرز فقط في البراز والقيء ولكنه قادر أيضا على البقاء على الأسطح الصلبة ويقاوم عدد من المنظفات الشائعة".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие РФ у колонны бронетехники ВС РФ в Армянске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ35 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس20:36 GMTРазрушенный дом в Мариуполе в результате обстрела - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ34 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباسأمس, 20:28 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала