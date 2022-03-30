https://arabic.sputniknews.com/20220330/لافروف-يناقش-مع-نظيره-الباكستاني-إنشاء-خط-أنابيب-الغاز-التيار-الباكستاني-1060647324.html
لافروف يناقش مع نظيره الباكستاني إنشاء خط أنابيب الغاز "التيار الباكستاني"
لافروف يناقش مع نظيره الباكستاني إنشاء خط أنابيب الغاز "التيار الباكستاني"
ناقش وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، مع نظيره الباكستاني شاه محمود قريشي، إنشاء خط أنابيب الغاز "التيار الباكستاني". 30.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-30T10:33+0000
2022-03-30T10:33+0000
2022-03-30T10:33+0000
روسيا
باكستان
سيرغي لافروف
الخارجية الروسية
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وجاء في بيان الخارجية الروسية عقب اللقاء في الصين اليوم: "تم الإعراب عن الاستعداد لبناء تعاون ثنائي متعدد الأوجه. تتمثل المهام ذات الأولوية في زيادة حجم التجارة وتنفيذ عدد من المشاريع في قطاع الطاقة، بما في ذلك بناء خط أنابيب الغاز "التيار الباكستاني"".وكانت وزارة المالية الباكستانية، قد أعلنت في التاسع من الشهر الماضي، بدء جولة مفاوضات وصفتها بالحاسمة مع الجانب الروسي في العاصمة إسلام آباد، بغية التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن المساهمة والتسهيل حول مشروع خط أنابيب الغاز الباكستاني والمعروف بخط أنابيب الغاز ما بين شمال باكستان وجنوبها.ومن المتوقع أن تكون تكلفة المشروع في حدود 3 مليارات دولار، وسينقل خط الأنابيب المقترح الغاز من ميناء كراتشي إلى منطقة قصور بالقرب من مدينة لاهور في إقليم البنجاب.
https://arabic.sputniknews.com/20220323/روسيا-تخطط-لاستكمال-مشروع-الغاز-مع-باكستان-1060358343.html
باكستان
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روسيا, باكستان, سيرغي لافروف, الخارجية الروسية
لافروف يناقش مع نظيره الباكستاني إنشاء خط أنابيب الغاز "التيار الباكستاني"
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ناقش وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، مع نظيره الباكستاني شاه محمود قريشي، إنشاء خط أنابيب الغاز "التيار الباكستاني".
وجاء في بيان الخارجية الروسية عقب اللقاء في الصين اليوم: "تم الإعراب عن الاستعداد لبناء تعاون ثنائي متعدد الأوجه. تتمثل المهام ذات الأولوية في زيادة حجم التجارة وتنفيذ عدد من المشاريع في قطاع الطاقة، بما في ذلك بناء خط أنابيب الغاز "التيار الباكستاني"".
وكانت وزارة المالية الباكستانية، قد أعلنت في التاسع من الشهر الماضي، بدء جولة مفاوضات وصفتها بالحاسمة مع الجانب الروسي في العاصمة إسلام آباد، بغية التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن المساهمة والتسهيل حول مشروع خط أنابيب الغاز الباكستاني
والمعروف بخط أنابيب الغاز ما بين شمال باكستان وجنوبها.
ومن المتوقع أن تكون تكلفة المشروع في حدود 3 مليارات دولار، وسينقل خط الأنابيب
المقترح الغاز من ميناء كراتشي إلى منطقة قصور بالقرب من مدينة لاهور في إقليم البنجاب.