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"لن ينجو"... العراق يعلن تفاصيل ضربة جوية لأوكار "داعش" الإرهابي في كركوك
"لن ينجو"... العراق يعلن تفاصيل ضربة جوية لأوكار "داعش" الإرهابي في كركوك
كشفت الجهات الأمنية العراقية تفاصيل الضربة الجوية التي استهدفت أوكارا لتنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا) في كركوك. 30.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-30T06:55+0000
2022-03-30T06:56+0000
العراق
أخبار العراق اليوم
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وأعلنت خلية الإعلام الأمني، أن العملية جاءت بعد معلومات استخباراتية دقيقة من مديرية الاستخبارات العسكرية بالتعاون مديرية الاستخبارات والأمن وخلية الاستهداف التابعة لقيادة العمليات المشتركة.وأوضحت الخلية، بحسب بيان لها، نشرته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أمس، أنه "من أجل إدامة زخم العمليات العسكرية وللقصاص من الذين يحاولون العبث بالأمن، انقض صقور الجو الأبطال بواسطة طائرات F_16 العراقية على مفرزة إرهابية ضمن قاطع عمليات المقر المتقدم في كركوك وحولوها الى اشلاء في وادي شاي".وأضافت أنه "بحسب المعلومات المتوفرة، هذه المفرزة الإرهابية التي قتلت في هذه العملية النوعية هي المسؤولة عن استهداف القوات الأمنية في محافظة كركوك".وشددت على أن "رسالة قطعاتنا الأمنية للإرهابيين واضحة ودقيقة بأنهم لن ينجو من الضربات القاصمة أينما كانوا".
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العراق, أخبار العراق اليوم

"لن ينجو"... العراق يعلن تفاصيل ضربة جوية لأوكار "داعش" الإرهابي في كركوك

06:55 GMT 30.03.2022 (تم التحديث: 06:56 GMT 30.03.2022)
© REUTERS / Wissm Al-Okiliأفراد من الشرطة الفيدرالية العراقية يراقبون مركبات عسكرية في أحد شوارع بغداد، 7 أكتوبر/تشرين الأول 2019
أفراد من الشرطة الفيدرالية العراقية يراقبون مركبات عسكرية في أحد شوارع بغداد، 7 أكتوبر/تشرين الأول 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.03.2022
© REUTERS / Wissm Al-Okili
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كشفت الجهات الأمنية العراقية تفاصيل الضربة الجوية التي استهدفت أوكارا لتنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا) في كركوك.
وأعلنت خلية الإعلام الأمني، أن العملية جاءت بعد معلومات استخباراتية دقيقة من مديرية الاستخبارات العسكرية بالتعاون مديرية الاستخبارات والأمن وخلية الاستهداف التابعة لقيادة العمليات المشتركة.
وأوضحت الخلية، بحسب بيان لها، نشرته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أمس، أنه "من أجل إدامة زخم العمليات العسكرية وللقصاص من الذين يحاولون العبث بالأمن، انقض صقور الجو الأبطال بواسطة طائرات F_16 العراقية على مفرزة إرهابية ضمن قاطع عمليات المقر المتقدم في كركوك وحولوها الى اشلاء في وادي شاي".
وأضافت أنه "بحسب المعلومات المتوفرة، هذه المفرزة الإرهابية التي قتلت في هذه العملية النوعية هي المسؤولة عن استهداف القوات الأمنية في محافظة كركوك".
وشددت على أن "رسالة قطعاتنا الأمنية للإرهابيين واضحة ودقيقة بأنهم لن ينجو من الضربات القاصمة أينما كانوا".
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