https://arabic.sputniknews.com/20220330/مباحثات-عراقية-تركية-لزيادة-حجم-التبادل-التجاري-1060673161.html
مباحثات عراقية تركية لزيادة حجم التبادل التجاري
مباحثات عراقية تركية لزيادة حجم التبادل التجاري
أجرت نازدار إحسان شيرزاد، القائم بالأعمال المؤقت للعراق، في أنقرة، مباحثات مع رئيس لجنة الصداقة البرلمانية العراقية التركية حسين شانفردي حول زيادة حجم التبادل... 30.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-30T21:54+0000
2022-03-30T21:54+0000
2022-03-30T21:54+0000
أخبار العراق اليوم
أخبار تركيا اليوم
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وقال بيان صادر عن السفارة العراقية في أنقرة إن شيرزاد حضرت اجتماعا في مبنى البرلمان التركي مع شانفردي، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.ودعت شيرزاد إلى تفعيل عمل اللجنة والعمل على جميع ما يقرب بين الشعبين العراقي والتركي ومسؤولي البلدين.وحثت على تبادل الزيارات على المستوى البرلمانيّ بين العراق وتركيا لتعزيز المصالح المشتركة.وشددت على أن بلادها منفتِحة على كافة دول العالم، خاصة دول الجوار، مشددة على تمسك بلادها بعلاقات حسن الجوار، والانتقال بها لعلاقات عمل مشترك وزيادة حجم التبادل التجاريِّ بين البلدينفي المقابل أكد شانفردي على أهمية تبادل الزيارات بين المسؤولين العراقيين والأتراك وتبادل الخبرات، والتجارب في المجالات كافة.
https://arabic.sputniknews.com/20220330/مصدر-لـسبوتنيك-جلسة-اختيار-الرئيس-العراقي-تحولت-لجلسة-عادية-لعدم-حضور-أكثر-من-120-نائبا-1060655346.html
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أخبار العراق اليوم, أخبار تركيا اليوم
مباحثات عراقية تركية لزيادة حجم التبادل التجاري
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أجرت نازدار إحسان شيرزاد، القائم بالأعمال المؤقت للعراق، في أنقرة، مباحثات مع رئيس لجنة الصداقة البرلمانية العراقية التركية حسين شانفردي حول زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين.
وقال بيان صادر عن السفارة العراقية في أنقرة إن شيرزاد حضرت اجتماعا في مبنى البرلمان التركي مع شانفردي، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية
.
ودعت شيرزاد إلى تفعيل عمل اللجنة والعمل على جميع ما يقرب بين الشعبين العراقي والتركي ومسؤولي البلدين.
وحثت على تبادل الزيارات على المستوى البرلمانيّ بين العراق وتركيا لتعزيز المصالح المشتركة.
وشددت على أن بلادها منفتِحة على كافة دول العالم، خاصة دول الجوار، مشددة على تمسك بلادها بعلاقات حسن الجوار، والانتقال بها لعلاقات عمل مشترك وزيادة حجم التبادل التجاريِّ بين البلدين
في المقابل أكد شانفردي على أهمية تبادل الزيارات بين المسؤولين العراقيين والأتراك وتبادل الخبرات، والتجارب في المجالات كافة.