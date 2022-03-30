https://arabic.sputniknews.com/20220330/مقتدى-الصدر-لا-خير-في-حكومة-توافقية-مبنية-على-المحاصصة--1060656717.html
مقتدى الصدر: لا خير في حكومة توافقية مبنية على المحاصصة
مقتدى الصدر: لا خير في حكومة توافقية مبنية على المحاصصة
قال زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، اليوم الأربعاء، إن المواطن لن يخضع للتبعية والاحتلال والمحاصصة. 30.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-30T13:44+0000
2022-03-30T13:44+0000
2022-03-30T13:44+0000
العراق
أخبار العراق اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104415/44/1044154433_0:6:2915:1646_1920x0_80_0_0_4dcb1e906dc953023313bd095212dfb1.jpg
وأضاف الصدر في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، قائلا "لن أتوافق معكم، فالتوافق يعني نهاية البلد".وتابع "لا للتوافق بكل أشكاله، فما تسمونه بالانسداد السياسي أهون من التوافق معكم وأفضل من اقتسام الكعكة معكم، فلا خير في حكومة توافقة محاصصاتية".وتساءل "كيف ستتوافقون مع الكتل وأنتم تتطاولون ضد كل المكونات وكل الشركاء الذين تحاولون كسبهم لفسطاطكم".وقال "أيها الشعب العراقي لن أعيدكم لمأساتكم السابقة، وذلك وعد غير مكذوب، فالوطن لن يخضع للتبعية والاحتلال والتطبيع والمحاصصة والشعب لن يركع لهم إطلاقا".
العراق
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104415/44/1044154433_184:0:2915:2048_1920x0_80_0_0_d758eb1102603392fc8496c97f0da3f5.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العراق, أخبار العراق اليوم
مقتدى الصدر: لا خير في حكومة توافقية مبنية على المحاصصة
تابعنا عبر
قال زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، اليوم الأربعاء، إن المواطن لن يخضع للتبعية والاحتلال والمحاصصة.
وأضاف الصدر في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، قائلا "لن أتوافق معكم، فالتوافق يعني نهاية البلد".
وتابع "لا للتوافق بكل أشكاله، فما تسمونه بالانسداد السياسي أهون من التوافق معكم وأفضل من اقتسام الكعكة معكم، فلا خير في حكومة توافقة محاصصاتية".
وتساءل "كيف ستتوافقون مع الكتل وأنتم تتطاولون ضد كل المكونات وكل الشركاء الذين تحاولون كسبهم لفسطاطكم".
وقال "أيها الشعب العراقي
لن أعيدكم لمأساتكم السابقة، وذلك وعد غير مكذوب، فالوطن لن يخضع للتبعية والاحتلال والتطبيع والمحاصصة والشعب لن يركع لهم إطلاقا".