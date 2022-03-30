عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220330/مقتدى-الصدر-لا-خير-في-حكومة-توافقية-مبنية-على-المحاصصة--1060656717.html
مقتدى الصدر: لا خير في حكومة توافقية مبنية على المحاصصة
مقتدى الصدر: لا خير في حكومة توافقية مبنية على المحاصصة
قال زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، اليوم الأربعاء، إن المواطن لن يخضع للتبعية والاحتلال والمحاصصة. 30.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-30T13:44+0000
2022-03-30T13:44+0000
العراق
أخبار العراق اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104415/44/1044154433_0:6:2915:1646_1920x0_80_0_0_4dcb1e906dc953023313bd095212dfb1.jpg
وأضاف الصدر في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، قائلا "لن أتوافق معكم، فالتوافق يعني نهاية البلد".وتابع "لا للتوافق بكل أشكاله، فما تسمونه بالانسداد السياسي أهون من التوافق معكم وأفضل من اقتسام الكعكة معكم، فلا خير في حكومة توافقة محاصصاتية".وتساءل "كيف ستتوافقون مع الكتل وأنتم تتطاولون ضد كل المكونات وكل الشركاء الذين تحاولون كسبهم لفسطاطكم".وقال "أيها الشعب العراقي لن أعيدكم لمأساتكم السابقة، وذلك وعد غير مكذوب، فالوطن لن يخضع للتبعية والاحتلال والتطبيع والمحاصصة والشعب لن يركع لهم إطلاقا".
العراق
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104415/44/1044154433_184:0:2915:2048_1920x0_80_0_0_d758eb1102603392fc8496c97f0da3f5.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العراق, أخبار العراق اليوم

مقتدى الصدر: لا خير في حكومة توافقية مبنية على المحاصصة

13:44 GMT 30.03.2022
© AFP 2022 / HAIDAR HAMDANIزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر
زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر - سبوتنيك عربي, 1920, 30.03.2022
© AFP 2022 / HAIDAR HAMDANI
تابعنا عبرTelegram
قال زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، اليوم الأربعاء، إن المواطن لن يخضع للتبعية والاحتلال والمحاصصة.
وأضاف الصدر في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، قائلا "لن أتوافق معكم، فالتوافق يعني نهاية البلد".
وتابع "لا للتوافق بكل أشكاله، فما تسمونه بالانسداد السياسي أهون من التوافق معكم وأفضل من اقتسام الكعكة معكم، فلا خير في حكومة توافقة محاصصاتية".
وتساءل "كيف ستتوافقون مع الكتل وأنتم تتطاولون ضد كل المكونات وكل الشركاء الذين تحاولون كسبهم لفسطاطكم".
وقال "أيها الشعب العراقي لن أعيدكم لمأساتكم السابقة، وذلك وعد غير مكذوب، فالوطن لن يخضع للتبعية والاحتلال والتطبيع والمحاصصة والشعب لن يركع لهم إطلاقا".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие РФ у колонны бронетехники ВС РФ в Армянске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ35 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس06:07 GMTРазрушенный дом в Мариуполе в результате обстрела - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ34 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباسأمس, 20:28 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала