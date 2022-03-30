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مقتل 6 أشخاص في تصادم 80 سيارة بولاية بنسلفانيا الأمريكية
مقتل 6 أشخاص في تصادم 80 سيارة بولاية بنسلفانيا الأمريكية
أعلنت الشرطة بولاية بنسلفانيا الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن تصادما مميتا تضمن 80 سيارة أسفر عن مصرع ستة أشخاص أثناء عاصفة ثلجية. 30.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-30T16:25+0000
2022-03-30T16:25+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
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قالت شرطة الولاية في فراكفيل: "هناك 6 ضحايا في هذا التصادم. هويات الضحايا ستعلن بمجرد وصول إشعارات الوفاة لأسرهم"، بحسب وكالة "أسوشيتدبرس".وأوضحت الشرطة أن التصادم وقع أثناء "عاصفة ثلجية نشطة" في الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الاثنين.ووقع التصادم بين 39 مركبة تجارية و41 سيارة ركاب، ليصبح المجموع 80 سيارة، وهو ما يزيد عن التقديرات السابقة من 40 إلى 60 سيارة.أعلنت الشرطة على حسابها بموقع "تويتر" عن فتح جزء من الطريق الذي شهد الحادث بعد أن انتهت أطقم من تنظيف موقع التصادم.وكان الجانب الجنوبي قد أعيد فتحه بعد ساعات من تحطم عدة مركبات يوم الاثنين.
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الولايات المتحدة الأمريكية

مقتل 6 أشخاص في تصادم 80 سيارة بولاية بنسلفانيا الأمريكية

16:25 GMT 30.03.2022
© REUTERS / KEVIN MOHATTالشرطة تقف خارج متجر في بولدر بولاية كولورادو الأمريكية بعد إطلاق نار خلف 6 قتلى
الشرطة تقف خارج متجر في بولدر بولاية كولورادو الأمريكية بعد إطلاق نار خلف 6 قتلى - سبوتنيك عربي, 1920, 30.03.2022
© REUTERS / KEVIN MOHATT
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أعلنت الشرطة بولاية بنسلفانيا الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن تصادما مميتا تضمن 80 سيارة أسفر عن مصرع ستة أشخاص أثناء عاصفة ثلجية.
قالت شرطة الولاية في فراكفيل: "هناك 6 ضحايا في هذا التصادم. هويات الضحايا ستعلن بمجرد وصول إشعارات الوفاة لأسرهم"، بحسب وكالة "أسوشيتدبرس".
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وأوضحت الشرطة أن التصادم وقع أثناء "عاصفة ثلجية نشطة" في الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الاثنين.
ووقع التصادم بين 39 مركبة تجارية و41 سيارة ركاب، ليصبح المجموع 80 سيارة، وهو ما يزيد عن التقديرات السابقة من 40 إلى 60 سيارة.
أعلنت الشرطة على حسابها بموقع "تويتر" عن فتح جزء من الطريق الذي شهد الحادث بعد أن انتهت أطقم من تنظيف موقع التصادم.
وكان الجانب الجنوبي قد أعيد فتحه بعد ساعات من تحطم عدة مركبات يوم الاثنين.
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