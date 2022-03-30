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موانئ أبوظبي توقع اتفاقيات متعددة الأغراض مع شركات مصرية
موانئ أبوظبي توقع اتفاقيات متعددة الأغراض مع شركات مصرية
أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي، اليوم الأربعاء، توقيع اتفاقيات متعددة الأغراض مع شركات مصرية. 30.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-30T11:38+0000
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وقالت موانئ أبوظبي، في بيان لها، إنها أنها وقعت اتفاقيتين مبدئيتين مع شركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض، الذراع التجارية لوزارة النقل المصرية، وهيئة النقل النهري، لتطوير وإدارة وتشغيل موانئ ومرافق في مصر والتعاون لتعزيز القطاع البحري في البلاد، بحسب "رويترز".كما وقعت مجموعة موانئ أبو ظبي اتفاقية مبدئية مع شركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض، للإشراف على تطوير ميناء العين السخنة وإدارة عملياته وبحث سبل التعاون المشترك في إطار جهود تطوير القطاع البحري في مصر.ووقعت موانئ أبوظبي أيضا اتفاقية مبدئية مع المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض والهيئة العامة للنقل النهري، بغرض التعاون في مجموعة من المشاريع بما في ذلك إنشاء وإدارة وتشغيل ميناء نهري في محافظة المنيا، وتجهيز وإدارة وتشغيل مرافق تخزين في محافظة دمياط، وإدارة وتشغيل خطوط لنقل الركاب في محافظة القاهرة الكبرى.
https://arabic.sputniknews.com/20220110/مصر-إغلاق-ميناءي-الإسكندرية-والدخيلة-لسوء-الأحوال-الجوية-1055159594.html
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موانئ أبوظبي توقع اتفاقيات متعددة الأغراض مع شركات مصرية

11:38 GMT 30.03.2022
© REUTERS / HANDOUTتواصل حركة الملاحة في قناة السويس بعد تعويم السفينة الجانحة
تواصل حركة الملاحة في قناة السويس بعد تعويم السفينة الجانحة - سبوتنيك عربي, 1920, 30.03.2022
© REUTERS / HANDOUT
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أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي، اليوم الأربعاء، توقيع اتفاقيات متعددة الأغراض مع شركات مصرية.
وقالت موانئ أبوظبي، في بيان لها، إنها أنها وقعت اتفاقيتين مبدئيتين مع شركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض، الذراع التجارية لوزارة النقل المصرية، وهيئة النقل النهري، لتطوير وإدارة وتشغيل موانئ ومرافق في مصر والتعاون لتعزيز القطاع البحري في البلاد، بحسب "رويترز".
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كما وقعت مجموعة موانئ أبو ظبي اتفاقية مبدئية مع شركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض، للإشراف على تطوير ميناء العين السخنة وإدارة عملياته وبحث سبل التعاون المشترك في إطار جهود تطوير القطاع البحري في مصر.
ووقعت موانئ أبوظبي أيضا اتفاقية مبدئية مع المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض والهيئة العامة للنقل النهري، بغرض التعاون في مجموعة من المشاريع بما في ذلك إنشاء وإدارة وتشغيل ميناء نهري في محافظة المنيا، وتجهيز وإدارة وتشغيل مرافق تخزين في محافظة دمياط، وإدارة وتشغيل خطوط لنقل الركاب في محافظة القاهرة الكبرى.
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