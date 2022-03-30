https://arabic.sputniknews.com/20220330/وزير-المالية-الفرنسي-يحث-الشركات-الوطنية-على-الامتثال-للعقوبات-ضد-روسيا-1060648406.html
وزير المالية الفرنسي يحث الشركات الوطنية على الامتثال للعقوبات ضد روسيا
وزير المالية الفرنسي يحث الشركات الوطنية على الامتثال للعقوبات ضد روسيا
حث وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي، برونو لو مير، اليوم الأربعاء، الشركات الفرنسية العاملة في روسيا على الامتثال لعقوبات الاتحاد الأوروبي المفروضة على البلاد... 30.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-30T11:02+0000
2022-03-30T11:02+0000
2022-03-30T11:02+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
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روسيا
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سبوتنيك. يأتي ذلك بعدما أعلنت شركة "ديكاثلون" الفرنسية المختصة في تجارة التجزئة للسلع الرياضية، أمس الثلاثاء، تعليق نشاطها في روسيا بسبب الوضع في أوكرانيا وما حولها، بينما قررت شركة "ليروي ميرلين آند أوشان" مواصلة أنشطتهما في روسيا.وصرح لو مير لقناة "يوروب" الفرنسية بأن موقف فرنسا واضح للغاية "العقوبات، كل العقوبات، لا شيء سوى العقوبات، لذلك فإن الشيء الوحيد الذي نطلبه من الشركات الفرنسية هو الامتثال الصارم للعقوبات التي تم تبنيناها على المستوى السياسي".وبحسب الوزير الفرنسي، فإن العقوبات الاقتصادية المفروضة على روسيا لا تهدف إلى إيذاء أصحاب الأعمال الأوروبيين، بل تستهدف ضرب القيادة الروسية.يذكر أنه في 24 فبراير/ شباط الماضي، أطلقت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا استجابة لنداءات المساعدة من جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك، فيما رد الغرب بفرض عقوبات شاملة على روسيا، مما دفع العديد من الشركات الأجنبية إلى تعليق أو تقليص العمليات في البلاد.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العالم الآن, روسيا
وزير المالية الفرنسي يحث الشركات الوطنية على الامتثال للعقوبات ضد روسيا
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حث وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي، برونو لو مير، اليوم الأربعاء، الشركات الفرنسية العاملة في روسيا على الامتثال لعقوبات الاتحاد الأوروبي المفروضة على البلاد بسبب عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا.
سبوتنيك
. يأتي ذلك بعدما أعلنت شركة "ديكاثلون" الفرنسية المختصة في تجارة التجزئة للسلع الرياضية، أمس الثلاثاء، تعليق نشاطها في روسيا بسبب الوضع في أوكرانيا وما حولها، بينما قررت شركة "ليروي ميرلين آند أوشان" مواصلة أنشطتهما في روسيا.
وصرح لو مير لقناة "يوروب" الفرنسية بأن موقف فرنسا واضح للغاية "العقوبات، كل العقوبات، لا شيء سوى العقوبات، لذلك فإن الشيء الوحيد الذي نطلبه من الشركات الفرنسية هو الامتثال الصارم للعقوبات التي تم تبنيناها على المستوى السياسي".
وبحسب الوزير الفرنسي، فإن العقوبات الاقتصادية المفروضة على روسيا لا تهدف إلى إيذاء أصحاب الأعمال الأوروبيين، بل تستهدف ضرب القيادة الروسية.
يذكر أنه في 24 فبراير/ شباط الماضي، أطلقت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا استجابة لنداءات المساعدة من جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك، فيما رد الغرب بفرض عقوبات شاملة على روسيا، مما دفع العديد من الشركات الأجنبية إلى تعليق أو تقليص العمليات في البلاد.