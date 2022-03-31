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https://arabic.sputniknews.com/20220331/أمريكا-تدرس-إمكانية-الإفراج-عن-حوالي-مليون-برميل-يوميا-من-احتياطي-النفط-الاستراتيجي-1060673894.html
أمريكا تدرس إمكانية الإفراج عن حوالي مليون برميل يوميا من احتياطي النفط الاستراتيجي
أمريكا تدرس إمكانية الإفراج عن حوالي مليون برميل يوميا من احتياطي النفط الاستراتيجي
أفادت وكالة بلومبرغ الأمريكية نقلا عن مصادر لم تسمها، صباح اليوم الخميس، أن الإدارة الأمريكية تدرس إمكانية الإفراج عن حوالي مليون برميل يوميا من احتياطي النفط... 31.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-31T01:44+0000
2022-03-31T01:44+0000
سوق النفط
أسعار النفط اليوم
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واشنطن - سبوتنيك. وبحسب المصادر يأتي هذا الإجراء لمواجهة ارتفاع أسعار البنزين في السوق الأمريكية، فضلا عن الاضطرابات في إمدادات النفط الناجمة عن العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.وتراجعت العقود الآجلة للنفط أكثر من خمسة دولارات للبرميل صباح الخميس بفعل الأنباء عن أن إدارة بايدن تبحث سحب نحو مليون برميل يوميا من النفط من الاحتياطيات الاستراتيجية على مدار عدة أشهر في محاولة لتهدئة أسعار الخام المرتفعة.يأتي السحب في وقت انخفضت فيه مخزونات النفط الأمريكية 3.4 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 25 مارس/ آذار، متجاوزة توقعات لانخفاض قدره مليون برميل.
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سوق النفط, أسعار النفط اليوم

أمريكا تدرس إمكانية الإفراج عن حوالي مليون برميل يوميا من احتياطي النفط الاستراتيجي

01:44 GMT 31.03.2022
© Fotolia / marrakeshhإنتاج النفط
إنتاج النفط - سبوتنيك عربي, 1920, 31.03.2022
© Fotolia / marrakeshh
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أفادت وكالة بلومبرغ الأمريكية نقلا عن مصادر لم تسمها، صباح اليوم الخميس، أن الإدارة الأمريكية تدرس إمكانية الإفراج عن حوالي مليون برميل يوميا من احتياطي النفط الاستراتيجي ولعدة شهور، وسط استمرار النقص في النفط وارتفاع أسعار البنزين.
واشنطن - سبوتنيك. وبحسب المصادر يأتي هذا الإجراء لمواجهة ارتفاع أسعار البنزين في السوق الأمريكية، فضلا عن الاضطرابات في إمدادات النفط الناجمة عن العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.
وتراجعت العقود الآجلة للنفط أكثر من خمسة دولارات للبرميل صباح الخميس بفعل الأنباء عن أن إدارة بايدن تبحث سحب نحو مليون برميل يوميا من النفط من الاحتياطيات الاستراتيجية على مدار عدة أشهر في محاولة لتهدئة أسعار الخام المرتفعة.
يأتي السحب في وقت انخفضت فيه مخزونات النفط الأمريكية 3.4 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 25 مارس/ آذار، متجاوزة توقعات لانخفاض قدره مليون برميل.
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