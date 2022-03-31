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إعلام: رئيس حركة النهضة التونسي يرفض قرار حل البرلمان
إعلام: رئيس حركة النهضة التونسي يرفض قرار حل البرلمان
أكد رئيس البرلمان التونسي المنحل وزعيم حركة النهضة، راشد الغنوشي، اليوم الخميس، رفض قرار الرئيس قيس سعيد بحل البرلمان أمس بعد عقد جلسة افتراضية للمجلس المعلق. 31.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-31T13:25+0000
2022-03-31T13:25+0000
أخبار تونس اليوم
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القاهرة - سبوتنيك. ونقل تلفزيون الجزيرة عن الغنوشي قوله "نرفض قرار حل البرلمان"، مضيفا أن "فرقة مكافحة الإرهاب استدعت أكثر من 30 نائبا وهذا أمر خطير".وأعلن، أمس الأربعاء، الرئيس التونسي قيس سعيد، حل مجلس النواب الصادر قرار بتجميده منذ أشهر، وذلك بعد عقد نواب جلسة افتراضية أعلنوا فيها إصدار قانون بإلغاء التدابير الاستثنائية الصادرة من الرئاسة. ونقلت وكالة "تونس أفريقيا" للأنباء، الرسمية في البلاد، أن "رئيس الجمهورية يعلن في اجتماع لمجلس الأمن القومي عن حل المجلس النيابي، حفاظا على الدولة وعلى مؤسساتها".ونقل راديو "مزيكا" التونسي كلمة لسعيد توعد فيها من وصفهم بـ"العابثين والمتعاملين مع الخارج"، مشدّدا على أنّه "لن يتركهم يواصلون غيهم وعدوانهم وعلى مقدرات الشعب".وأضاف: "عن أي اجتماع يتحدّثون وبأي قوانين يحلمون هل يعتقدون أنّ الدولة جماعة...الدولة مؤسسات وشعب وسيقول كلمته فلماذا لا ينتظرون... لأنّهم يعرفون أنّ لا شرعية ولا مشروعية لهم على الإطلاق... نجوم السماء أقرب لهم من مساعيهم في تقسيم البلاد وزرع الفتنة''.
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أخبار تونس اليوم

إعلام: رئيس حركة النهضة التونسي يرفض قرار حل البرلمان

13:25 GMT 31.03.2022
© AP Photo / ZOUBEIR SOUISSIرئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي، 27 فبراير 2021
رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي، 27 فبراير 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 31.03.2022
© AP Photo / ZOUBEIR SOUISSI
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أكد رئيس البرلمان التونسي المنحل وزعيم حركة النهضة، راشد الغنوشي، اليوم الخميس، رفض قرار الرئيس قيس سعيد بحل البرلمان أمس بعد عقد جلسة افتراضية للمجلس المعلق.
القاهرة - سبوتنيك. ونقل تلفزيون الجزيرة عن الغنوشي قوله "نرفض قرار حل البرلمان"، مضيفا أن "فرقة مكافحة الإرهاب استدعت أكثر من 30 نائبا وهذا أمر خطير".
وأعلن، أمس الأربعاء، الرئيس التونسي قيس سعيد، حل مجلس النواب الصادر قرار بتجميده منذ أشهر، وذلك بعد عقد نواب جلسة افتراضية أعلنوا فيها إصدار قانون بإلغاء التدابير الاستثنائية الصادرة من الرئاسة.
ونقلت وكالة "تونس أفريقيا" للأنباء، الرسمية في البلاد، أن "رئيس الجمهورية يعلن في اجتماع لمجلس الأمن القومي عن حل المجلس النيابي، حفاظا على الدولة وعلى مؤسساتها".
وصف سعيد الجلسة الافتراضية التي عقدها نواب مجمّدون بـ"المؤامرة على أمن الدولة"، مؤكدا أنّ هذه الخطوة تمثّل "خروجا مفضوحا عن القانون".
ونقل راديو "مزيكا" التونسي كلمة لسعيد توعد فيها من وصفهم بـ"العابثين والمتعاملين مع الخارج"، مشدّدا على أنّه "لن يتركهم يواصلون غيهم وعدوانهم وعلى مقدرات الشعب".
وأضاف: "عن أي اجتماع يتحدّثون وبأي قوانين يحلمون هل يعتقدون أنّ الدولة جماعة...الدولة مؤسسات وشعب وسيقول كلمته فلماذا لا ينتظرون... لأنّهم يعرفون أنّ لا شرعية ولا مشروعية لهم على الإطلاق... نجوم السماء أقرب لهم من مساعيهم في تقسيم البلاد وزرع الفتنة''.
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