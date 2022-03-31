https://arabic.sputniknews.com/20220331/البنتاغون-الولايات-المتحدة-تتوقع-استكمال-800-مليون-دولار-من-المساعدات-الدفاعية-لأوكرانيا-في-أبريل-1060705274.html
"البنتاغون": الولايات المتحدة تتوقع استكمال 800 مليون دولار من المساعدات الدفاعية لأوكرانيا في أبريل
"البنتاغون": الولايات المتحدة تتوقع استكمال 800 مليون دولار من المساعدات الدفاعية لأوكرانيا في أبريل
قال مسؤول كبير في "البنتاغون" للصحفيين، اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة تتوقع استكمال عمليات تسليم جزء من أكبر حزمة مساعدات دفاعية لأوكرانيا بحلول منتصف... 31.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-31T16:46+0000
2022-03-31T16:46+0000
2022-03-31T16:46+0000
العالم
أخبار أوكرانيا
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وبحسب المسؤول: "نتوقع أن نتمكن من استكمال حزمة المساعدة الدفاعية البالغة 800 مليون دولار بحلول منتصف أبريل".ويذكر أن الدول الأوروبية وافقت خلال الشهر الماضي على إمداد أوكرانيا بالأسلحة الفتاكة، وتوفير الإمدادات غير الفتاكة التي تشتد الحاجة إليها، مثل الوقود، وذلك على خلفية العملية العسكرية لروسيا في أوكرانيا.هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحاً أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار أوكرانيا
"البنتاغون": الولايات المتحدة تتوقع استكمال 800 مليون دولار من المساعدات الدفاعية لأوكرانيا في أبريل
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قال مسؤول كبير في "البنتاغون" للصحفيين، اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة تتوقع استكمال عمليات تسليم جزء من أكبر حزمة مساعدات دفاعية لأوكرانيا بحلول منتصف أبريل/ نيسان.
وبحسب المسؤول: "نتوقع أن نتمكن من استكمال حزمة المساعدة الدفاعية البالغة 800 مليون دولار بحلول منتصف أبريل".
ويذكر أن الدول الأوروبية وافقت خلال الشهر الماضي على إمداد أوكرانيا بالأسلحة الفتاكة، وتوفير الإمدادات غير الفتاكة التي تشتد الحاجة إليها، مثل الوقود، وذلك على خلفية العملية العسكرية لروسيا في أوكرانيا.
هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحاً أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.