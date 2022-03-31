https://arabic.sputniknews.com/20220331/البيت-الأبيض-ينفي-تورط-الولايات-المتحدة-في-محاولات-عزل-رئيس-وزراء-باكستان-1060714894.html
البيت الأبيض ينفي تورط الولايات المتحدة في محاولات عزل رئيس وزراء باكستان
البيت الأبيض ينفي تورط الولايات المتحدة في محاولات عزل رئيس وزراء باكستان
نفت مديرة الاتصالات بالبيت الأبيض، كيت بيدينجفيلد، مزاعم تورط الولايات المتحدة في محاولات عزل رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان عن السلطة. 31.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-31T23:01+0000
2022-03-31T23:01+0000
2022-03-31T23:01+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
باكستان
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/06/1058110328_0:0:2819:1586_1920x0_80_0_0_7e6d0ff485fed1342d34aef4d49844e4.jpg
واشنطن - سبوتنيك. وقالت بيدينغفيلد، في مؤتمر صحافي "لا صحة إطلاقا لهذه المزاعم".وبحسب تقارير إعلامية، زعم خان أن الولايات المتحدة هددته وتسعى إلى إقالته من خلال تصويت برلماني بحجب الثقة من المقرر إجراؤه في الأيام المقبلة.وكان تحالف من أحزاب المعارضة قدم طلبا بسحب الثقة من خان في وقت سابق هذا الشهر، قائلا إنه فقد أغلبيته البرلمانية بعد انشقاق أكثر من 12 نائبا عن حزبه مما زاد من خطر وقوع اضطرابات سياسية في البلد المسلح نوويا.وبموجب الدستور يتعين على رئيس البرلمان عقد جلسة خلال 14 يوما من تلقي طلب سحب الثقة وتنتهي المهلة يوم الاثنين.لكن الموعد تأجل بضعة أيام بسبب مؤتمر للدول الإسلامية تستضيفه إسلام آباد يوم 23 مارس/ آذار الجاري.وتلقي المعارضة باللوم على خان في سوء إدارة الاقتصاد والسياسة الخارجية. وينفي خان ذلك.وسيكون ذلك أصعب اختبار لعمران خان منذ توليه السلطة في باكستان عام 2018، مع الأخذ في الاعتبار أنه لم يكمل أي رئيس وزراء باكستاني فترة ولايته.
https://arabic.sputniknews.com/20220320/البرلمان-الباكستاني-يجتمع-لسحب-الثقة-من-عمران-خان-1060132553.html
الولايات المتحدة الأمريكية
باكستان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/06/1058110328_30:0:2761:2048_1920x0_80_0_0_315890a94d533e78813d71c92bb00e17.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية, باكستان
البيت الأبيض ينفي تورط الولايات المتحدة في محاولات عزل رئيس وزراء باكستان
تابعنا عبر
نفت مديرة الاتصالات بالبيت الأبيض، كيت بيدينجفيلد، مزاعم تورط الولايات المتحدة في محاولات عزل رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان عن السلطة.
واشنطن - سبوتنيك
. وقالت بيدينغفيلد، في مؤتمر صحافي "لا صحة إطلاقا لهذه المزاعم".
وبحسب تقارير إعلامية، زعم خان أن الولايات المتحدة هددته وتسعى إلى إقالته من خلال تصويت برلماني بحجب الثقة من المقرر إجراؤه في الأيام المقبلة.
وكان تحالف من أحزاب المعارضة قدم طلبا بسحب الثقة من خان في وقت سابق هذا الشهر، قائلا إنه فقد أغلبيته البرلمانية بعد انشقاق أكثر من 12 نائبا عن حزبه مما زاد من خطر وقوع اضطرابات سياسية في البلد المسلح نوويا.
وبموجب الدستور يتعين على رئيس البرلمان عقد جلسة خلال 14 يوما من تلقي طلب سحب الثقة وتنتهي المهلة يوم الاثنين.
لكن الموعد تأجل بضعة أيام بسبب مؤتمر للدول الإسلامية تستضيفه إسلام آباد يوم 23 مارس/ آذار الجاري.
وتلقي المعارضة باللوم على خان في سوء إدارة الاقتصاد والسياسة الخارجية. وينفي خان ذلك.
وسيكون ذلك أصعب اختبار لعمران خان منذ توليه السلطة في باكستان
عام 2018، مع الأخذ في الاعتبار أنه لم يكمل أي رئيس وزراء باكستاني فترة ولايته.