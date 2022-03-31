https://arabic.sputniknews.com/20220331/الجزائر-تمرين-يحاكي-تدخل-القوات-البحرية-بعد-حادث-اصطدام-ناقلة-بترول-بسفينة-1060677404.html
الجزائر... تمرين يحاكي تدخل القوات البحرية بعد حادث اصطدام ناقلة بترول بسفينة
الجزائر... تمرين يحاكي تدخل القوات البحرية بعد حادث اصطدام ناقلة بترول بسفينة
نفذت القوات البحرية الجزائرية بالتعاون مع الهيئات المدنية المختصة، تمرينا استعراضيا يحاكي عملية إنقاذ سفينة بعد اصطدامها بناقلة نفط في ميناء بجاية شرقي البلاد. 31.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-31T07:02+0000
2022-03-31T07:02+0000
2022-03-31T07:02+0000
العالم العربي
الجزائر
أخبار القوات البحرية
التلوث البيئي
محاكاة
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وأشارت البحرية في بيان أن التمرين، الذي جاء تحت عنوان "مساعدة سفينة في حالة خطر ومكافحة التلوثات البحرية بالواجهة البحرية الشرقية ببجاية بالناحية العسكرية الخامسة" يدخل في إطار تعزيز التعاون بين الهيئات العسكرية والمدنية في مجال مكافحة التلوث البحري.وأضاف أن "هذا التمرين يندرج ضمن جهود تعزيز نظم مكافحة التلوث البحري للمحروقات، واختبار قدرات مختلف الهيئات العسكرية والمدنية وتعزيز التنسيق والتعاون بين مختلف الفاعلين".
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سبوتنيك عربي
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العالم العربي, الجزائر, أخبار القوات البحرية, التلوث البيئي, محاكاة
الجزائر... تمرين يحاكي تدخل القوات البحرية بعد حادث اصطدام ناقلة بترول بسفينة
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نفذت القوات البحرية الجزائرية بالتعاون مع الهيئات المدنية المختصة، تمرينا استعراضيا يحاكي عملية إنقاذ سفينة بعد اصطدامها بناقلة نفط في ميناء بجاية شرقي البلاد.
وأشارت البحرية في بيان
أن التمرين، الذي جاء تحت عنوان "مساعدة سفينة في حالة خطر ومكافحة التلوثات البحرية بالواجهة البحرية الشرقية ببجاية بالناحية العسكرية الخامسة" يدخل في إطار تعزيز التعاون بين الهيئات العسكرية والمدنية في مجال مكافحة التلوث البحري.
وأضاف البيان أن "سيناريو التمرين تمثل في محاكاة لحادث اصطدام ناقلة بترول بسفينة بميناء بجاية مما أدى إلى تسرب كمية من النفط، وفور تلقي إشارة الإنذار تم تسخير العنصر البشري المختص ووحدات بحرية وجوية تابعة إلى قيادة القوات البحرية لتنفيذ عملية إنقاذ طاقم الناقلة والإجلاء البحري، وبعد تقييم الوضع والمراقبة البحرية، تم التبليغ عن تسرب النفط في عرض البحر والشروع في تفعيل مخطط تل البحر الجهوي".
وأضاف أن "هذا التمرين يندرج ضمن جهود تعزيز نظم مكافحة التلوث البحري للمحروقات، واختبار قدرات مختلف الهيئات العسكرية والمدنية وتعزيز التنسيق والتعاون بين مختلف الفاعلين".