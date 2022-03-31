https://arabic.sputniknews.com/20220331/الخارجية-الروسية-تكشف-حقيقة-خطة-أمريكا-حيال-أوكرانيا-1060680020.html
الخارجية الروسية تكشف حقيقة خطة أمريكا حيال أوكرانيا
الخارجية الروسية تكشف حقيقة خطة أمريكا حيال أوكرانيا
كشفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية عن النوايا الأمريكية الحقيقية حيال أوكرانيا. 31.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-31T07:55+0000
2022-03-31T07:55+0000
2022-03-31T07:55+0000
روسيا
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وصرحت ماريا زاخاروفا أن خطة العمل الأمريكية تقتصر على توريد الأسلحة لأوكرانيا وتطوير مختبرات المواد البيولوجية الخطرة في الأراضي الأوكرانية.أتت تصريحاتها تعقيبا على تصريحات المسؤولة الإعلامية بالبيت الأبيض، كيت بيدينغفيلد، التي صرحت للصحفيين في يوم الأربعاء أن الولايات المتحدة ليست مستعدة بعد للحديث عن أي تفاصيل بخصوص إمكانية إعطاء ضمانات أمنية لأوكرانيا. وقالت زاخاروفا:كان يجب أن يتعهد البيت الأبيض بالحفاظ على السلام في أوكرانيا في حال أصبح ضامنًا لأمنها. ولكن خطط الديمقراطيين الليبراليين الأمريكيين لا تتضمن ذلك، إذ تقتصر على توريد الأسلحة والمختبرات البيولوجية والتحكم في أنظمة الحكم التابعة لهم فقط لزعزعة استقرار أوراسيا.
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
الخارجية الروسية تكشف حقيقة خطة أمريكا حيال أوكرانيا
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كشفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية عن النوايا الأمريكية الحقيقية حيال أوكرانيا.
وصرحت
ماريا زاخاروفا أن خطة العمل الأمريكية تقتصر على توريد الأسلحة لأوكرانيا وتطوير مختبرات المواد البيولوجية الخطرة في الأراضي الأوكرانية.
أتت تصريحاتها تعقيبا على تصريحات المسؤولة الإعلامية بالبيت الأبيض، كيت بيدينغفيلد، التي صرحت للصحفيين في يوم الأربعاء أن الولايات المتحدة ليست مستعدة بعد للحديث عن أي تفاصيل بخصوص إمكانية إعطاء ضمانات أمنية لأوكرانيا. وقالت زاخاروفا:
كان يجب أن يتعهد البيت الأبيض بالحفاظ على السلام في أوكرانيا في حال أصبح ضامنًا لأمنها. ولكن خطط الديمقراطيين الليبراليين الأمريكيين لا تتضمن ذلك، إذ تقتصر على توريد الأسلحة والمختبرات البيولوجية والتحكم في أنظمة الحكم التابعة لهم فقط لزعزعة استقرار أوراسيا.