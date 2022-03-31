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Курсанты академии МЧС ДНР осматривают разрушенные дома в Волновахе - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية لحماية دونباس
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https://arabic.sputniknews.com/20220331/الكرملين-الإعلان-عن-آليات-دفع-ثمن-الغاز-الروسي-بالروبل-قريبا--1060685785.html
الكرملين: الإعلان عن آليات دفع ثمن الغاز الروسي بالروبل قريبا
الكرملين: الإعلان عن آليات دفع ثمن الغاز الروسي بالروبل قريبا
أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، أنه تم تقديم صورة مفصلة من آليات دفع ثمن الغاز الروسي بالروبل للرئيس الروسي فلاديمير... 31.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-31T10:27+0000
2022-03-31T10:49+0000
روسيا
العملية العسكرية لحماية دونباس
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موسكو- سبوتنيك. وقال بيسكوف للصحفيين، ردا على سؤال عما إذا كان قرار الرئيس قد تم الوفاء به وما إذا كانت آليات دفع ثمن الغاز مقابل الروبل قد تم تقديمها إلى بوتين: "نعم هذا صحيح".وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد أعلن في الـ23 من الشهر الجاري، أن روسيا ستبدأ ببيع الغاز إلى "البلدان غير الصديقة" بالروبل، مشيراً إلى أن التغييرات ستؤثر فقط على عملة الدفع وأن أمام الحكومة والمصرف المركزي أسبوع واحد للتوصل إلى حل بشأن كيفية تحويل هذه المعاملات إلى العملة الروسية.
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روسيا, سعر الدولار اليوم, الروبل

الكرملين: الإعلان عن آليات دفع ثمن الغاز الروسي بالروبل قريبا

10:27 GMT 31.03.2022 (تم التحديث: 10:49 GMT 31.03.2022)
© Sputnik . Valeriy Belousovالكرملين موسكو، روسيا 2 مارس 2022
الكرملين موسكو، روسيا 2 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 31.03.2022
© Sputnik . Valeriy Belousov
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أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، أنه تم تقديم صورة مفصلة من آليات دفع ثمن الغاز الروسي بالروبل للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وسيتم الإعلان عنها قريبا.
موسكو- سبوتنيك. وقال بيسكوف للصحفيين، ردا على سؤال عما إذا كان قرار الرئيس قد تم الوفاء به وما إذا كانت آليات دفع ثمن الغاز مقابل الروبل قد تم تقديمها إلى بوتين: "نعم هذا صحيح".
وردا على سؤال حول وقت إعلان هذه الآليات على الجمهور، أجاب أنه "قريبا جدًا، يمكننا أيضا توقع أن يتم ذلك اليوم".
وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد أعلن في الـ23 من الشهر الجاري، أن روسيا ستبدأ ببيع الغاز إلى "البلدان غير الصديقة" بالروبل، مشيراً إلى أن التغييرات ستؤثر فقط على عملة الدفع وأن أمام الحكومة والمصرف المركزي أسبوع واحد للتوصل إلى حل بشأن كيفية تحويل هذه المعاملات إلى العملة الروسية.
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