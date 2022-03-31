https://arabic.sputniknews.com/20220331/بوتين-أوروبا-تواجه-تراجعا-كبيرا-في-التصنيع-وفقدان-الوظائف-بسبب-الإجراءات-الأمريكية-1060698954.html
بوتين: أوروبا تواجه تراجعا كبيرا في التصنيع وفقدان الوظائف بسبب الإجراءات الأمريكية
بوتين: أوروبا تواجه تراجعا كبيرا في التصنيع وفقدان الوظائف بسبب الإجراءات الأمريكية
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن أزمة الغذاء في العالم ستتبعها أزمة جديدة ( موجة من الهجرة)، في المقام الأول إلى أوروبا. 31.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-31T14:23+0000
2022-03-31T14:23+0000
2022-03-31T14:23+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
روسيا
اللاجئين
أخبار الاتحاد الأوروبي
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وحذر بوتين في اجتماع بشأن تطوير النقل الجوي وصناعة الطائرات، اليوم الخميس من أن "أزمة الغذاء ستتبعها موجة أخرى من الهجرة، بما في ذلك، وقبل كل شيء، إلى الدول الأوروبية".وأضاف بوتين أن أوروبا تواجه تراجعا كبيرا في التصنيع وفقدانا للوظائف بسبب الإجراءات الأمريكية "بالنسبة لأوروبا، يعني هذا (الضغط الأمريكي للتخلي عن الغاز الروسي) تراجع التصنيع على نطاق واسع وفقدان العمال. على خلفية ارتفاع أسعار المواد الغذائية والبنزين والكهرباء والإسكان والخدمات المجتمعية والانحدار الجذري في مستوى المعيشة من المواطنين. هذا هو الثمن الذي تقدمه النخب الغربية الحاكمة لدفع الناس مقابل طموحاتهم وأفعالهم قصيرة النظر، في كل من السياسة والاقتصاد".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, اللاجئين, أخبار الاتحاد الأوروبي
بوتين: أوروبا تواجه تراجعا كبيرا في التصنيع وفقدان الوظائف بسبب الإجراءات الأمريكية
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أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن أزمة الغذاء في العالم ستتبعها أزمة جديدة ( موجة من الهجرة)، في المقام الأول إلى أوروبا.
وحذر بوتين في اجتماع بشأن تطوير النقل الجوي وصناعة الطائرات، اليوم الخميس من أن "أزمة الغذاء ستتبعها موجة أخرى من الهجرة، بما في ذلك، وقبل كل شيء، إلى الدول الأوروبية".
ووفقا له، يتخذ السياسيون الغربيون، خطوة بخطوة قرارات تدفع بالاقتصاد العالمي نحو أزمة، قائلا "إنها تؤدي إلى قطع العلاقات في الإنتاج واللوجستيات، وتؤدي إلى زيادة التضخم وإلى انخفاض في رفاهية ملايين الناس وفي أفقر البلدان إلى مأساة المجاعة الجماعية".
وأضاف بوتين أن أوروبا تواجه تراجعا كبيرا في التصنيع وفقدانا للوظائف بسبب الإجراءات الأمريكية "بالنسبة لأوروبا، يعني هذا (الضغط الأمريكي للتخلي عن الغاز الروسي) تراجع التصنيع على نطاق واسع وفقدان العمال. على خلفية ارتفاع أسعار المواد الغذائية والبنزين والكهرباء والإسكان والخدمات المجتمعية والانحدار الجذري في مستوى المعيشة من المواطنين. هذا هو الثمن الذي تقدمه النخب الغربية الحاكمة لدفع الناس مقابل طموحاتهم وأفعالهم قصيرة النظر، في كل من السياسة والاقتصاد".