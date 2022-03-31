https://arabic.sputniknews.com/20220331/بوتين-يوقع-مرسوما-بشأن-تجارة-الغاز-مع-البلدان-غير-الصديقة-1060694889.html

بوتين: سيتم إيقاف العقود الحالية لشراء الغاز الروسي في حال رفض الدفع بالروبل

بوتين: سيتم إيقاف العقود الحالية لشراء الغاز الروسي في حال رفض الدفع بالروبل

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إنه "وقع مرسومًا بشأن إجراء جديد لدفع ثمن الغاز الروسي مع الدول غير الصديقة بالروبل، حيث يجب عليهم فتح حسابات في البنوك... 31.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-31T13:18+0000

2022-03-31T13:18+0000

2022-03-31T13:45+0000

فلاديمير بوتين

روسيا

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وأردف بوتين: "إذا لم تدفع الدول غير الصديقة بالروبل، فاعتبارًا من 1 أبريل/ نيسان، سنعتبر ذلك بمثابة تقصير في عقود الغاز، وفي هذه الحالة سيتم إيقاف العقود الحالية".وأضاف بوتين: "الولايات المتحدة تحاول تحويل وجهة أوروبا نحو شراء الغاز الأمريكي المسال باهظ الثمن، وبالتالي تقويض القدرة التنافسية للشركات الأوروبية، وأوروبا مهددة بخفض التصنيع على نطاق واسع وفقدان الوظائف بسبب الإجراءات الأمريكية".وجاء في المرسوم أن "دفع ثمن الغاز بالروبل لتسليم الدول غير الصديقة ينطبق فقط على شحنات غازبروم عبر خطوط الأنابيب".وتم تصنيف مصرف "غازبروم" كبنك مصرح به للمشترين الأجانب لفتح حسابات خاصة بالروبل لدفع تكاليف إمدادات الغاز.وأكد المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، في 29 مارس/ آذار، في تعليقه على احتمال رفض الغرب التعامل بالروبل مقابل الغاز الروسي، بأنه "لا يوجد وقود مجاني".وقال بيسكوف للصحفيين، إن روسيا لن تزود بالغاز مجانا: "مرة أخرى أكرر، لا يوجد غاز مجاني بالتأكيد".وأضاف: "لن يقوم أحد بتوريد الغاز مجانا. هذا الأمر ببساطة مستحيل. يمكن دفع ثمنه فقط بالروبل ... يجب على الشركات أن تفهم الوضع المتغير والوضع المتغير تماماً، الذي نشأ في ظروف الحرب الاقتصادية التي شنت ضد روسيا الاتحادية. وأيضا، بالطبع، يجب أن تفهم الشركات أنها تحتاج فقط إلى شراء الروبل، بعملاتها، باليورو، والدولار، ودفع ثمن الغاز بالروبل".

https://arabic.sputniknews.com/20220329/المفوضية-الأوروبية-ترفض-إمكانية-دفع-ثمن-الغاز-الروسي-بالروبل-1060620342.html

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فلاديمير بوتين, روسيا