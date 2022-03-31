https://arabic.sputniknews.com/20220331/تونس-بلا-برلمان-والتنازع-على-السلطة-يبلغ-أشده-1060697884.html
تونس بلا برلمان.. والتنازع على السلطة يبلغ أشده
تونس بلا برلمان.. والتنازع على السلطة يبلغ أشده
تناقش الحلقة قرار الرئيس التونسي قيس سعيد، حل البرلمان التونسي، وذلك بعد جلسة لنواب أقروا خلالها قانونا يلغي الإجراءات الاستثنائية التي أعلنها الرئيس الصيف... 31.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-31T14:06+0000
2022-03-31T14:06+0000
2022-03-31T14:06+0000
راديو
بانوراما
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تونس بلا برلمان.. والتازع على السلطة يبلغ أشده
تونس بلا برلمان.. والتازع على السلطة يبلغ أشده
وفي رد فعل على هذه التطورات أعلنت حركة النهضة أنها ستواصل المعارضة السلمية والمدنية وتدعو للحوار، بينما عبرت أحزاب تونسية عن أن اجتماع البرلمان وقرار سعيد بحله سيغرقان البلاد في دوامة جديدة من التنازع على السلطة.وقال إدريس حميد، الباحث في الشؤون المغاربية أنواعتبر إدريس، في مقابلة عبر "بانوراما"التفاصيل في الملف الصوتي...
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فهيم الصوراني
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103958/64/1039586408_0:0:1000:999_100x100_80_0_0_ede991661e666e5117938b45787b4fb9.jpg
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feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
فهيم الصوراني
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103958/64/1039586408_0:0:1000:999_100x100_80_0_0_ede991661e666e5117938b45787b4fb9.jpg
راديو, بانوراما, аудио
تونس بلا برلمان.. والتنازع على السلطة يبلغ أشده
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تناقش الحلقة قرار الرئيس التونسي قيس سعيد، حل البرلمان التونسي، وذلك بعد جلسة لنواب أقروا خلالها قانونا يلغي الإجراءات الاستثنائية التي أعلنها الرئيس الصيف الماضي.
وفي رد فعل على هذه التطورات أعلنت حركة النهضة أنها ستواصل المعارضة السلمية والمدنية وتدعو للحوار، بينما عبرت أحزاب تونسية عن أن اجتماع البرلمان وقرار سعيد بحله سيغرقان البلاد في دوامة جديدة من التنازع على السلطة.
وقال إدريس حميد، الباحث في الشؤون المغاربية أن
"سعيد يتمتع بصلاحية تخوله باتخاذ هذا القرار، مستمدة من الإجراءات الاستثنائية، التي لجأ إليها قسراً لمنع سقوط البلاد في مستنقع الفتنة والفساد".
واعتبر إدريس، في مقابلة عبر "بانوراما
"
أن "الرئيس سعيد أصبح معنيًا الآن بتسريع الإصلاحات الاقتصادية في البلاد، والإعلان عن إجراء الانتخابات العامة في البلاد بأسرع وقت".
التفاصيل في الملف الصوتي...