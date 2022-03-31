عربي
فرنسا وألمانيا تعدان خطة في حالة "توقف إمدادات" الغاز من روسيا
https://arabic.sputniknews.com/20220331/تونس-بلا-برلمان-والتنازع-على-السلطة-يبلغ-أشده-1060697884.html
تونس بلا برلمان.. والتنازع على السلطة يبلغ أشده
تونس بلا برلمان.. والتنازع على السلطة يبلغ أشده
تناقش الحلقة قرار الرئيس التونسي قيس سعيد، حل البرلمان التونسي، وذلك بعد جلسة لنواب أقروا خلالها قانونا يلغي الإجراءات الاستثنائية التي أعلنها الرئيس الصيف... 31.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-31T14:06+0000
2022-03-31T14:06+0000
راديو
بانوراما
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/1f/1060697231_56:0:1300:700_1920x0_80_0_0_5439469465835df5dfef523e5d98d315.png
تونس بلا برلمان.. والتازع على السلطة يبلغ أشده
تونس بلا برلمان.. والتازع على السلطة يبلغ أشده
وفي رد فعل على هذه التطورات أعلنت حركة النهضة أنها ستواصل المعارضة السلمية والمدنية وتدعو للحوار، بينما عبرت أحزاب تونسية عن أن اجتماع البرلمان وقرار سعيد بحله سيغرقان البلاد في دوامة جديدة من التنازع على السلطة.وقال إدريس حميد، الباحث في الشؤون المغاربية أنواعتبر إدريس، في مقابلة عبر "بانوراما"التفاصيل في الملف الصوتي...
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
فهيم الصوراني
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103958/64/1039586408_0:0:1000:999_100x100_80_0_0_ede991661e666e5117938b45787b4fb9.jpg
فهيم الصوراني
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103958/64/1039586408_0:0:1000:999_100x100_80_0_0_ede991661e666e5117938b45787b4fb9.jpg
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/1f/1060697231_314:0:1247:700_1920x0_80_0_0_348a78af3733b418b3c15b9f5b8308be.png
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
راديو, بانوراما, аудио

تونس بلا برلمان.. والتنازع على السلطة يبلغ أشده

14:06 GMT 31.03.2022
تونس بلا برلمان.. والتازع على السلطة يبلغ أشده
تابعنا عبرTelegram
فهيم الصوراني - سبوتنيك عربي
فهيم الصوراني
كل المواضيع
تناقش الحلقة قرار الرئيس التونسي قيس سعيد، حل البرلمان التونسي، وذلك بعد جلسة لنواب أقروا خلالها قانونا يلغي الإجراءات الاستثنائية التي أعلنها الرئيس الصيف الماضي.
وفي رد فعل على هذه التطورات أعلنت حركة النهضة أنها ستواصل المعارضة السلمية والمدنية وتدعو للحوار، بينما عبرت أحزاب تونسية عن أن اجتماع البرلمان وقرار سعيد بحله سيغرقان البلاد في دوامة جديدة من التنازع على السلطة.
وقال إدريس حميد، الباحث في الشؤون المغاربية أن

"سعيد يتمتع بصلاحية تخوله باتخاذ هذا القرار، مستمدة من الإجراءات الاستثنائية، التي لجأ إليها قسراً لمنع سقوط البلاد في مستنقع الفتنة والفساد".

واعتبر إدريس، في مقابلة عبر "بانوراما"

أن "الرئيس سعيد أصبح معنيًا الآن بتسريع الإصلاحات الاقتصادية في البلاد، والإعلان عن إجراء الانتخابات العامة في البلاد بأسرع وقت".

التفاصيل في الملف الصوتي...
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ36 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس13:43 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала