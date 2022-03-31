https://arabic.sputniknews.com/20220331/ثمن-ملابس-سيدة-كوريا-الجنوبية-الأولى-يثير-جدلا-1060689147.html
ثمن ملابس سيدة كوريا الجنوبية الأولى يثير جدلا
ثمن ملابس سيدة كوريا الجنوبية الأولى يثير جدلا
حالة من الجدل أثارتها مزاعم داخل كوريا الجنوبية بأن السيدة الأولى في البلاد، كيم جونغ-سوك، زوجة الرئيس المنتهية ولايته، مون جيه-إن، قد اشترت ملابسها الشخصية... 31.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-31T11:37+0000
2022-03-31T11:37+0000
2022-03-31T11:37+0000
رئيس كوريا الجنوبية
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وحسب بيان صادر عن البيت الأزرق الكوري الجنوبي، ونشرته وكالة يونهاب الكورية، فقد تأسف لـ"التكهنات العشوائية"، التي ترددت عن أن السيدة الأولى كيم جونغ-سوك ربما تكون استخدمت أموال دافعي الضرائب لشراء ملابسها خلال فترة ولاية زوجها الرئيس مون جيه.وقالت بارك سو-هيون، السكرتير الأول للاتصالات العامة: "نعرب عن أسفنا إزاء التكهنات العشوائية التي أثارتها الدوائر السياسية بشأن نفقات أنشطة البيت الأزرق الخاصة وتكاليف ملابس وإكسسوارات السيدة الأولى".وكانت وسائل التواصل الاجتماعي الكورية الجنوبية، قد حفلت مؤخرا بتعليقات على مشتريات السيدة الكورية الأولى من الملابس والمجوهرات والإكسسوارات، فيما طالبت النائبة البرلمانية جونغ مي-كيونغ من حزب سلطة الشعب المحافظ البيت الأزرق بالكشف عن المبلغ الذي أنفقته على هذه الأمور.وأوضحت بارك أن "إدارة مون حددت متوسطا سنويا يبلغ 9.65 مليارات وون (7.9 ملايين دولار) كنفقات لأنشطة المكتب الرئاسي الخاصة، وهو المتوسط الأدنى من نوعه منذ 1994، عندما تم إدخال نظام النفقات إلى البيت الأزرق".
https://arabic.sputniknews.com/20210202/الرئيس-الكوري-يدعو-لإجراءات-ضد-التفاوت-بين-المواطنين-1047977612.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
رئيس كوريا الجنوبية
ثمن ملابس سيدة كوريا الجنوبية الأولى يثير جدلا
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حالة من الجدل أثارتها مزاعم داخل كوريا الجنوبية بأن السيدة الأولى في البلاد، كيم جونغ-سوك، زوجة الرئيس المنتهية ولايته، مون جيه-إن، قد اشترت ملابسها الشخصية بأموال الشعب.
وحسب بيان صادر عن البيت الأزرق الكوري الجنوبي، ونشرته وكالة يونهاب
الكورية، فقد تأسف لـ"التكهنات العشوائية"، التي ترددت عن أن السيدة الأولى كيم جونغ-سوك ربما تكون استخدمت أموال دافعي الضرائب لشراء ملابسها خلال فترة ولاية زوجها الرئيس مون جيه.
وقالت بارك سو-هيون، السكرتير الأول للاتصالات العامة: "نعرب عن أسفنا إزاء التكهنات العشوائية التي أثارتها الدوائر السياسية بشأن نفقات أنشطة البيت الأزرق الخاصة وتكاليف ملابس وإكسسوارات السيدة
الأولى".
وقد نفى مكتب الرئيس الكوري ما تردد من أن كيم ربما تكون قد استخدمت نفقات غير رسمية لشراء ملابسها.
وكانت وسائل التواصل الاجتماعي الكورية الجنوبية، قد حفلت مؤخرا
بتعليقات على مشتريات السيدة الكورية الأولى من الملابس والمجوهرات والإكسسوارات، فيما طالبت النائبة البرلمانية جونغ مي-كيونغ من حزب سلطة الشعب المحافظ البيت الأزرق بالكشف عن المبلغ الذي أنفقته على هذه الأمور.
لكن السكرتير الأول للاتصالات العامة الكورية أكد أن "مجلس المراجعة والتفتيش يقوم سنويًا بفحص نفقات الأنشطة الخاصة التي يستخدمها البيت الأزرق"، مشددا على عدم وجود أي أخطاء في استخدامه خلال السنوات الخمس.
وأوضحت بارك أن "إدارة مون حددت متوسطا سنويا يبلغ 9.65 مليارات وون (7.9 ملايين دولار) كنفقات لأنشطة المكتب الرئاسي الخاصة، وهو المتوسط الأدنى من نوعه منذ 1994، عندما تم إدخال نظام النفقات إلى البيت الأزرق".