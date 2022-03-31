https://arabic.sputniknews.com/20220331/دول-أوبك-ترفع-الإنتاج-بمقدار-432-ألف-برميل-يوميا-1060691844.html
دول أوبك+ ترفع إنتاج النفط في شهر مايو بمقدار 432 ألف برميل يوميا
دول أوبك+ ترفع إنتاج النفط في شهر مايو بمقدار 432 ألف برميل يوميا
انتهت، اليوم الخميس، جلسة لجنة المراقبة الوزارية لتحالف أوبك+، بتوصيات للتحالف بزيادة الإنتاج في شهر أيار/مايو بمقدار 432 ألف برميل يوميا. 31.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-31T12:21+0000
2022-03-31T12:21+0000
2022-03-31T12:43+0000
اقتصاد
العالم
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وقال مصدر لوكالة "سبوتنيك": "لقد انتهت الجلسة. تم الاتفاق على توصيات بزيادة قدرها 432 ألف برميل يوميا".وفي السياق، وافق تحالف أوبك+، اليوم الخميس، على مواصلة زيادة إنتاج النفط، ورفع الإنتاج في شهر أيار/مايو بمقدار 432 ألف برميل يوميا.وجاء في بيان التحالف: "تأكيد خطة تعديل إنتاج النفط، وآلية التعديل الشهرية التي تم اعتمادها في الجلسة الـ 19 لدول أوبك وخارجها، وأيضا قرار تعديل الإنتاج العام بمقدار 432 ألف برميل يوميا في شهر أيار/مايو".كما أشار البيان إلى انعقاد الجلسة القادمة لتحالف أوبك+ في الخامس من شهر أيار/مايو.
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اقتصاد, العالم
دول أوبك+ ترفع إنتاج النفط في شهر مايو بمقدار 432 ألف برميل يوميا
12:21 GMT 31.03.2022 (تم التحديث: 12:43 GMT 31.03.2022) تابعنا عبر
انتهت، اليوم الخميس، جلسة لجنة المراقبة الوزارية لتحالف أوبك+، بتوصيات للتحالف بزيادة الإنتاج في شهر أيار/مايو بمقدار 432 ألف برميل يوميا.
وقال مصدر لوكالة "سبوتنيك": "لقد انتهت الجلسة. تم الاتفاق على توصيات بزيادة قدرها 432 ألف برميل يوميا".
وفي السياق، وافق تحالف أوبك+، اليوم الخميس، على مواصلة زيادة إنتاج النفط، ورفع الإنتاج في شهر أيار/مايو بمقدار 432 ألف برميل يوميا.
وجاء في بيان التحالف: "تأكيد خطة تعديل إنتاج النفط، وآلية التعديل الشهرية التي تم اعتمادها في الجلسة الـ 19 لدول أوبك وخارجها، وأيضا قرار تعديل الإنتاج العام بمقدار 432 ألف برميل يوميا في شهر أيار/مايو".
كما أشار البيان إلى انعقاد الجلسة القادمة لتحالف أوبك+ في الخامس من شهر أيار/مايو.