عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220331/مشاورات-السلام-اليمنية-في-الرياض-ما-الهدف-ومن-يشارك؟-1060690684.html
مشاورات السلام اليمنية في الرياض... ما الهدف ومن يشارك؟
مشاورات السلام اليمنية في الرياض... ما الهدف ومن يشارك؟
بدأت الأربعاء 30 مارس، مشاورات السلام اليمنية اليمنية في الرياض، والتي دعا إليها مجلس التعاون الخليجي. 31.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-31T11:55+0000
2022-03-31T11:55+0000
انفوجرافيك
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/1f/1060690377_0:0:1411:793_1920x0_80_0_0_95058f1b1ba1b44cb552a5fc85893690.png
وفي الوقت ذاته أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، وقف عملياته العسكرية في الداخل اليمني، تلبية لدعوة من مجلس التعاون الخليجي من أجل إنجاح المشاورات بعد أيام من إعلان "أنصار الله" مبادرة لوقف إطلاق النار من جانب واحد، بعد سلسلة من الهجمات العنيفة المتبادلة مؤخرا.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/1f/1060690377_134:0:1191:793_1920x0_80_0_0_1a1ab5ffea0580b07a885ce17deccc06.png
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
انفوجرافيك, инфографика

مشاورات السلام اليمنية في الرياض... ما الهدف ومن يشارك؟

11:55 GMT 31.03.2022
تابعنا عبرTelegram
بدأت الأربعاء 30 مارس، مشاورات السلام اليمنية اليمنية في الرياض، والتي دعا إليها مجلس التعاون الخليجي.
وفي الوقت ذاته أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، وقف عملياته العسكرية في الداخل اليمني، تلبية لدعوة من مجلس التعاون الخليجي من أجل إنجاح المشاورات بعد أيام من إعلان "أنصار الله" مبادرة لوقف إطلاق النار من جانب واحد، بعد سلسلة من الهجمات العنيفة المتبادلة مؤخرا.
مشاورات السلام اليمنية في الرياض... ما الهدف ومن يشارك؟ - سبوتنيك عربي
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ36 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس12:43 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала