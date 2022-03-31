https://arabic.sputniknews.com/20220331/مشاورات-السلام-اليمنية-في-الرياض-ما-الهدف-ومن-يشارك؟-1060690684.html
مشاورات السلام اليمنية في الرياض... ما الهدف ومن يشارك؟
مشاورات السلام اليمنية في الرياض... ما الهدف ومن يشارك؟
بدأت الأربعاء 30 مارس، مشاورات السلام اليمنية اليمنية في الرياض، والتي دعا إليها مجلس التعاون الخليجي. 31.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-31T11:55+0000
2022-03-31T11:55+0000
2022-03-31T11:55+0000
انفوجرافيك
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وفي الوقت ذاته أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، وقف عملياته العسكرية في الداخل اليمني، تلبية لدعوة من مجلس التعاون الخليجي من أجل إنجاح المشاورات بعد أيام من إعلان "أنصار الله" مبادرة لوقف إطلاق النار من جانب واحد، بعد سلسلة من الهجمات العنيفة المتبادلة مؤخرا.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
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مشاورات السلام اليمنية في الرياض... ما الهدف ومن يشارك؟
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بدأت الأربعاء 30 مارس، مشاورات السلام اليمنية اليمنية في الرياض، والتي دعا إليها مجلس التعاون الخليجي.
وفي الوقت ذاته أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، وقف عملياته العسكرية في الداخل اليمني، تلبية لدعوة من مجلس التعاون الخليجي من أجل إنجاح المشاورات بعد أيام من إعلان "أنصار الله" مبادرة لوقف إطلاق النار من جانب واحد، بعد سلسلة من الهجمات العنيفة المتبادلة مؤخرا.