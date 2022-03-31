https://arabic.sputniknews.com/20220331/وزارة-الدفاع-الروسية-تنشر-مراسلات-بين-نجل-بايدن-وموظفي-البنتاغون-تتعلق-بالمختبرات-البيولوجية-1060695978.html
وزارة الدفاع الروسية تنشر مراسلات بين نجل بايدن وموظفي البنتاغون تتعلق بالمختبرات البيولوجية
وزارة الدفاع الروسية تنشر مراسلات بين نجل بايدن وموظفي البنتاغون تتعلق بالمختبرات البيولوجية
نشرت وزارة الدفاع الروسية مراسلات بين نجل بايدن وموظفي وزارة الدفاع الأميركية ومكتب الحد من التهديدات ومقاولي البنتاغون في أوكرانيا. 31.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-31T13:41+0000
2022-03-31T13:41+0000
2022-03-31T14:17+0000
روسيا
العالم
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وقال قائد قوات الحماية من الاشعاع والكيماويات والبيولوجية بالقوات المسلحة الروسية ايغور كيريلوف: محتوى الرسائل يُظهر أن هانتر بايدن لعب دورًا مهمًا في خلق فرصة مالية للعمل مع مسببات الأمراض في أوكرانيا.تشير المراسلات المنشورة إلى أن "الأهداف الحقيقية للبنتاغون في أوكرانيا بعيدة كل البعد عن المعلوم".وبحسب بيان الدفاع: "الموقف المزدري تجاه مواطني أوكرانيا يميز بشكل جيد النهج البراغماتي للولايات المتحدة في تنظيم البحوث البيولوجية العسكرية".وتابع كيريلوف: "ينظر إلى الدول النامية على أنها ساحة اختبار لاختبار مكونات الأسلحة البيولوجية والأدوية". وبحسبه، فإن الوثائق الواردة تشهد على الانتهاك الفعلي للولايات المتحدة وأوكرانيا للالتزامات بموجب المادة 4 من اتفاقية الأسلحة البيولوجية والتكسينية وقرار مجلس الأمن رقم 1540 الصادر في 28 أبريل / نيسان 2004.كما قال إيغور كيريلوف: إن أحد الشخصيات الرئيسية هو روبرت بوب ، وهو موظف في مكتب الحد من التهديدات الدفاعية بوزارة الدفاع الأمريكية و مدير البرنامج التعاوني للحد من التهديد ".وأكد كيريلوف أن "(بوب) مؤلف فكرة إنشاء المستودع المركزي للكائنات الدقيقة الخطيرة بشكل خاص في كييف".
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روسيا, العالم
وزارة الدفاع الروسية تنشر مراسلات بين نجل بايدن وموظفي البنتاغون تتعلق بالمختبرات البيولوجية
13:41 GMT 31.03.2022 (تم التحديث: 14:17 GMT 31.03.2022) تابعنا عبر
نشرت وزارة الدفاع الروسية مراسلات بين نجل بايدن وموظفي وزارة الدفاع الأميركية ومكتب الحد من التهديدات ومقاولي البنتاغون في أوكرانيا.
وقال قائد قوات الحماية من الاشعاع والكيماويات والبيولوجية بالقوات المسلحة الروسية ايغور كيريلوف: محتوى الرسائل يُظهر أن هانتر بايدن لعب دورًا مهمًا في خلق فرصة مالية للعمل مع مسببات الأمراض في أوكرانيا.
تشير المراسلات
المنشورة إلى أن "الأهداف الحقيقية للبنتاغون في أوكرانيا بعيدة كل البعد عن المعلوم".
وبحسب بيان الدفاع: "الموقف المزدري تجاه مواطني أوكرانيا يميز بشكل جيد النهج البراغماتي للولايات المتحدة في تنظيم البحوث البيولوجية العسكرية".
وتابع كيريلوف: "ينظر إلى الدول النامية على أنها ساحة اختبار لاختبار مكونات الأسلحة البيولوجية والأدوية". وبحسبه، فإن الوثائق الواردة تشهد على الانتهاك الفعلي للولايات المتحدة وأوكرانيا للالتزامات بموجب المادة 4 من اتفاقية الأسلحة البيولوجية والتكسينية وقرار مجلس الأمن رقم 1540 الصادر في 28 أبريل / نيسان 2004.
كما قال إيغور كيريلوف: إن أحد الشخصيات الرئيسية هو روبرت بوب ، وهو موظف في مكتب الحد من التهديدات الدفاعية بوزارة الدفاع الأمريكية و مدير البرنامج التعاوني للحد من التهديد ".
وأكد كيريلوف أن "(بوب) مؤلف فكرة إنشاء المستودع المركزي للكائنات الدقيقة الخطيرة بشكل خاص في كييف".