عربي
فرنسا وألمانيا تعدان خطة في حالة "توقف إمدادات" الغاز من روسيا
https://arabic.sputniknews.com/20220331/وزارة-الدفاع-الروسية-تنشر-مراسلات-بين-نجل-بايدن-وموظفي-البنتاغون-تتعلق-بالمختبرات-البيولوجية-1060695978.html
وزارة الدفاع الروسية تنشر مراسلات بين نجل بايدن وموظفي البنتاغون تتعلق بالمختبرات البيولوجية
وزارة الدفاع الروسية تنشر مراسلات بين نجل بايدن وموظفي البنتاغون تتعلق بالمختبرات البيولوجية
نشرت وزارة الدفاع الروسية مراسلات بين نجل بايدن وموظفي وزارة الدفاع الأميركية ومكتب الحد من التهديدات ومقاولي البنتاغون في أوكرانيا. 31.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-31T13:41+0000
2022-03-31T14:17+0000
روسيا
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/02/1059370062_0:181:2997:1867_1920x0_80_0_0_329bbc88ed4eeeef2644a8aec15966fe.jpg
وقال قائد قوات الحماية من الاشعاع والكيماويات والبيولوجية بالقوات المسلحة الروسية ايغور كيريلوف: محتوى الرسائل يُظهر أن هانتر بايدن لعب دورًا مهمًا في خلق فرصة مالية للعمل مع مسببات الأمراض في أوكرانيا.تشير المراسلات المنشورة إلى أن "الأهداف الحقيقية للبنتاغون في أوكرانيا بعيدة كل البعد عن المعلوم".وبحسب بيان الدفاع: "الموقف المزدري تجاه مواطني أوكرانيا يميز بشكل جيد النهج البراغماتي للولايات المتحدة في تنظيم البحوث البيولوجية العسكرية".وتابع كيريلوف: "ينظر إلى الدول النامية على أنها ساحة اختبار لاختبار مكونات الأسلحة البيولوجية والأدوية". وبحسبه، فإن الوثائق الواردة تشهد على الانتهاك الفعلي للولايات المتحدة وأوكرانيا للالتزامات بموجب المادة 4 من اتفاقية الأسلحة البيولوجية والتكسينية وقرار مجلس الأمن رقم 1540 الصادر في 28 أبريل / نيسان 2004.كما قال إيغور كيريلوف: إن أحد الشخصيات الرئيسية هو روبرت بوب ، وهو موظف في مكتب الحد من التهديدات الدفاعية بوزارة الدفاع الأمريكية و مدير البرنامج التعاوني للحد من التهديد ".وأكد كيريلوف أن "(بوب) مؤلف فكرة إنشاء المستودع المركزي للكائنات الدقيقة الخطيرة بشكل خاص في كييف".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/02/1059370062_134:0:2863:2047_1920x0_80_0_0_3a9e8b7b5eeec29bd9509d5dcb289c3b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, العالم

وزارة الدفاع الروسية تنشر مراسلات بين نجل بايدن وموظفي البنتاغون تتعلق بالمختبرات البيولوجية

13:41 GMT 31.03.2022 (تم التحديث: 14:17 GMT 31.03.2022)
© Sputnik . Valeriy Belousovوزارة الدفاع الروسية، موسكو، روسيا 2 مارس 2022
وزارة الدفاع الروسية، موسكو، روسيا 2 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 31.03.2022
© Sputnik . Valeriy Belousov
تابعنا عبرTelegram
نشرت وزارة الدفاع الروسية مراسلات بين نجل بايدن وموظفي وزارة الدفاع الأميركية ومكتب الحد من التهديدات ومقاولي البنتاغون في أوكرانيا.
وقال قائد قوات الحماية من الاشعاع والكيماويات والبيولوجية بالقوات المسلحة الروسية ايغور كيريلوف: محتوى الرسائل يُظهر أن هانتر بايدن لعب دورًا مهمًا في خلق فرصة مالية للعمل مع مسببات الأمراض في أوكرانيا.
تشير المراسلات المنشورة إلى أن "الأهداف الحقيقية للبنتاغون في أوكرانيا بعيدة كل البعد عن المعلوم".
وبحسب بيان الدفاع: "الموقف المزدري تجاه مواطني أوكرانيا يميز بشكل جيد النهج البراغماتي للولايات المتحدة في تنظيم البحوث البيولوجية العسكرية".
وتابع كيريلوف: "ينظر إلى الدول النامية على أنها ساحة اختبار لاختبار مكونات الأسلحة البيولوجية والأدوية". وبحسبه، فإن الوثائق الواردة تشهد على الانتهاك الفعلي للولايات المتحدة وأوكرانيا للالتزامات بموجب المادة 4 من اتفاقية الأسلحة البيولوجية والتكسينية وقرار مجلس الأمن رقم 1540 الصادر في 28 أبريل / نيسان 2004.
كما قال إيغور كيريلوف: إن أحد الشخصيات الرئيسية هو روبرت بوب ، وهو موظف في مكتب الحد من التهديدات الدفاعية بوزارة الدفاع الأمريكية و مدير البرنامج التعاوني للحد من التهديد ".
وأكد كيريلوف أن "(بوب) مؤلف فكرة إنشاء المستودع المركزي للكائنات الدقيقة الخطيرة بشكل خاص في كييف".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ36 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس13:43 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала