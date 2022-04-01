https://arabic.sputniknews.com/20220401/أنصار-الله-ترحب-بإعلان-هدنة-لمدة-شهرين-تتضمن-فتح-مطار-صنعاء-والإفراج-عن-السفن-1060746601.html
"أنصار الله" ترحب بإعلان هدنة لمدة شهرين وزعيمها يوجه تهنئة للقوات الصاروخية
"أنصار الله" ترحب بإعلان هدنة لمدة شهرين وزعيمها يوجه تهنئة للقوات الصاروخية
رحبت جماعة "أنصار الله" اليمنية بإعلان المبعوث الأممي لليمن عن هدنة تستمر لشهرين يفتح بموجبها مطار صنعاء والإفراج عن السفن النفطية عبر ميناء الحديدة ووقف... 01.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-01T16:46+0000
2022-04-01T16:46+0000
2022-04-01T17:00+0000
العالم العربي
الحرب على اليمن
أنصار الله
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/12/1056473629_0:156:3001:1844_1920x0_80_0_0_25ca90d84a0388af41437a6f016caeba.jpg
وقال رئيس الوفد المفاوض للجماعة، محمد عبدالسلام: "نرحب بإعلان المبعوث الأممي إلى اليمن عن هدنة إنسانية لمدة شهرين. الهدنة تتضمن توقف العمليات العسكرية وفتح مطار صنعاء الدولي لعدد من الرحلات وفتح ميناء الحديدة لعدد من سفن المشتقات النفطية".من جهته، بارك زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي للشعب اليمني حلول شهر رمضان الذي أعلنت الجماعة بدايته غدا السبت، وخص بالتهنئة "التشكيلات الصاروخية والمسيَّرة والبحرية والدفاع الجوي، والتخصصات العسكرية".وكان وزير الخارجية في الحكومة المعترف بها، أحمد بن عوض مبارك، تلقى توجيهات واضحة من الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، لدعم المبادرات الإقليمية والدولية التي تدعو إلى هدنة.وأوضح الوزير في تغريدة، اليوم الجمعة، أن التوجيهات تشمل "اتخاذ خطوات لإطلاق سراح جميع السجناء وفتح مطار صنعاء وإطلاق السفن عبر ميناء الحديدة وفتح المعابر في تعز"، مضيفا أنه "إنفاذا لذلك التوجيه نعلن فورا إطلاق أول سفينتين للوقود عبر ميناء الحديدة".وأشار الوزير إلى أن هذه التوجيهات تأتي "انسجاما مع الموقف الثابت للحكومة اليمنية في دعم أية جهود تخفف من معاناة أبناء شعبنا، وفي ظل الأجواء الإيجابية للمشاورات اليمنية - اليمنية في الرياض وللمبادرات الإقليمية والدولية الداعية لهدنة بمناسبة الشهر الفضيل (رمضان)".ويوم الثلاثاء الماضي، أعلن المتحدث باسم قوات التحالف العربي، العميد الركن تركي المالكي، وقف العمليات العسكرية للتحالف في الداخل اليمني، استجابةً لدعوة الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف الحجرف، تزامناً مع انطلاق المشاورات اليمنية – اليمنية، وبهدف تهيئة الظروف المناسبة لإنجاح المشاورات وخلق بيئة إيجابية خلال شهر رمضان لصناعة السلام وتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن.
https://arabic.sputniknews.com/20220401/الرئيس-اليمني-يأمر-بإجراءات-جديدة-تشمل-تحرير-سجناء-وسط-مباحثات-تهدئة-مع-أنصار-الله-1060740329.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/12/1056473629_166:0:2833:2000_1920x0_80_0_0_22438af174a8c039395d24bbc2dd7e36.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, الحرب على اليمن, أنصار الله
"أنصار الله" ترحب بإعلان هدنة لمدة شهرين وزعيمها يوجه تهنئة للقوات الصاروخية
16:46 GMT 01.04.2022 (تم التحديث: 17:00 GMT 01.04.2022) تابعنا عبر
رحبت جماعة "أنصار الله" اليمنية بإعلان المبعوث الأممي لليمن عن هدنة تستمر لشهرين يفتح بموجبها مطار صنعاء والإفراج عن السفن النفطية عبر ميناء الحديدة ووقف العمليات العسكرية.
وقال رئيس الوفد المفاوض للجماعة، محمد عبدالسلام: "نرحب بإعلان المبعوث الأممي إلى اليمن عن هدنة إنسانية لمدة شهرين. الهدنة تتضمن توقف العمليات العسكرية وفتح مطار صنعاء الدولي لعدد من الرحلات وفتح ميناء الحديدة لعدد من سفن المشتقات النفطية".
من جهته، بارك زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي للشعب اليمني حلول شهر رمضان الذي أعلنت الجماعة بدايته غدا السبت، وخص بالتهنئة "التشكيلات الصاروخية والمسيَّرة والبحرية والدفاع الجوي، والتخصصات العسكرية".
وكان وزير الخارجية في الحكومة المعترف بها، أحمد بن عوض مبارك، تلقى توجيهات واضحة من الرئيس اليمني
عبد ربه منصور هادي، لدعم المبادرات الإقليمية والدولية التي تدعو إلى هدنة.
وأوضح الوزير في تغريدة، اليوم الجمعة، أن التوجيهات تشمل "اتخاذ خطوات لإطلاق سراح جميع السجناء وفتح مطار صنعاء وإطلاق السفن عبر ميناء الحديدة وفتح المعابر في تعز"، مضيفا أنه "إنفاذا لذلك التوجيه نعلن فورا إطلاق أول سفينتين للوقود عبر ميناء الحديدة".
وأشار الوزير إلى أن هذه التوجيهات تأتي "انسجاما مع الموقف الثابت للحكومة اليمنية في دعم أية جهود تخفف من معاناة أبناء شعبنا، وفي ظل الأجواء الإيجابية للمشاورات اليمنية - اليمنية في الرياض وللمبادرات الإقليمية والدولية الداعية لهدنة بمناسبة الشهر الفضيل (رمضان)".
ويوم الثلاثاء الماضي، أعلن المتحدث باسم قوات التحالف العربي، العميد الركن تركي المالكي، وقف العمليات العسكرية للتحالف في الداخل اليمني، استجابةً لدعوة الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف الحجرف، تزامناً مع انطلاق المشاورات اليمنية – اليمنية، وبهدف تهيئة الظروف المناسبة لإنجاح المشاورات وخلق بيئة إيجابية خلال شهر رمضان لصناعة السلام وتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن.