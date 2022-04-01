https://arabic.sputniknews.com/20220401/إثيوبيا-تفشل-في-منع-الأمم-المتحدة-عن-تمويل-التحقيق-الخاص-بـانتهاكات-تيغراي-1060731592.html
إثيوبيا تفشل في منع الأمم المتحدة عن تمويل التحقيق الخاص بـ"انتهاكات تيغراي"
إثيوبيا تفشل في منع الأمم المتحدة عن تمويل التحقيق الخاص بـ"انتهاكات تيغراي"
فشلت جهود إثيوبيا في منع تمويل مخصص لإجراء تحقيق دولي في مزاعم وقوع انتهاكات لحقوق الإنسان خلال الحرب مع قوات جبهة تحرير تيغراي. 01.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-01T11:15+0000
2022-04-01T11:15+0000
2022-04-01T11:15+0000
العالم
أخبار إثيوبيا
العمليات العسكرية في تيغراي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/15/1054414607_0:99:3291:1950_1920x0_80_0_0_4401b9892ce69118d800249339e65f7c.jpg
كان ذلك يوم أمس، الخميس، حينما حاولت إثيوبيا عرقلة تمويل التحقيق الأممي، في تصويت أمام لجنة الجمعية العامة للأمم المتحدة المسؤولة عن قضايا الميزانية، لكن محاولتها باءت بالفشل، وفقا لفرانس برس. بحسب جدول التصويت، صوتت 66 دولة من الدول الأعضاء في المنظمة البالغ عددها 193 ضد اقتراح إثيوبيا، و27 لصالحه، وامتنع 39 عن التصويت، ولم تشارك دول أخرى في التصويت.وأُنشئت لجنة تابعة للأمم المتحدة بشأن إثيوبيا يُفترض أن تكون بقيادة فاتو بنسودا المدعية العامة السابقة للمحكمة الجنائية الدولية، في 17 ديسمبر/كانون الأول 2021 بقرار من مجلس حقوق الإنسان في جنيف، لمدة عام قابلة للتجديد.ويجب على هذه اللجنة التحقيق في الانتهاكات التي ارتكبها كل معسكر في الحرب التي بدأت في تشرين الثاني/نوفمبر 2020 بين إثيوبيا ومتمردي الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي في شمال البلاد.وشدد الدبلوماسي أيضا على أنه "بالنسبة لإثيوبيا أو في أي مكان آخر في العالم، يجب التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان، فهذا جزء حاسم من مسؤولية" الدول.
https://arabic.sputniknews.com/20220325/أمريكا-وتركيا-وبريطانيا-يعلقون-على-هدنة-إثيوبيا-الإنسانية-مع-إقليم-تيغراي-1060458842.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/15/1054414607_280:0:3011:2048_1920x0_80_0_0_9500b555d3bb6655374588b7b4d4c51a.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار إثيوبيا, العمليات العسكرية في تيغراي
إثيوبيا تفشل في منع الأمم المتحدة عن تمويل التحقيق الخاص بـ"انتهاكات تيغراي"
تابعنا عبر
فشلت جهود إثيوبيا في منع تمويل مخصص لإجراء تحقيق دولي في مزاعم وقوع انتهاكات لحقوق الإنسان خلال الحرب مع قوات جبهة تحرير تيغراي.
كان ذلك يوم أمس، الخميس، حينما حاولت إثيوبيا عرقلة تمويل التحقيق الأممي، في تصويت أمام لجنة الجمعية العامة للأمم المتحدة المسؤولة عن قضايا الميزانية، لكن محاولتها باءت بالفشل، وفقا لفرانس برس
.
بحسب جدول التصويت، صوتت 66 دولة من الدول الأعضاء في المنظمة البالغ عددها 193 ضد اقتراح إثيوبيا، و27 لصالحه، وامتنع 39 عن التصويت، ولم تشارك دول أخرى في التصويت.
وأُنشئت لجنة تابعة للأمم المتحدة بشأن إثيوبيا يُفترض أن تكون بقيادة فاتو بنسودا المدعية العامة السابقة للمحكمة الجنائية الدولية، في 17 ديسمبر/كانون الأول 2021 بقرار من مجلس حقوق الإنسان في جنيف، لمدة عام قابلة للتجديد.
ويجب على هذه اللجنة التحقيق في الانتهاكات التي ارتكبها كل معسكر في الحرب التي بدأت في تشرين الثاني/نوفمبر 2020 بين إثيوبيا ومتمردي الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي في شمال البلاد.
وقال ستيفان دوغاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، "نعتقد أنه من حيث المبدأ، يجب تمويل لجنتنا (للتحقيق) التي وافقت عليها الدول الأعضاء ومجلس حقوق الإنسان".
وشدد الدبلوماسي أيضا على أنه "بالنسبة لإثيوبيا أو في أي مكان آخر في العالم، يجب التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان، فهذا جزء حاسم من مسؤولية" الدول.