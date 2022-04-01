https://arabic.sputniknews.com/20220401/إعلام-الولايات-المتحدة-تشتكي-من-خيانة-أصدقاء-الشرق-الأوسط-1060726108.html
إعلام: الولايات المتحدة تشتكي من خيانة "أصدقاء الشرق الأوسط"
إعلام: الولايات المتحدة تشتكي من خيانة "أصدقاء الشرق الأوسط"
وصف تقرير إعلامي أمريكي، المملكة العربية السعودية وجيرانها بالشركاء غير الموثوقين للولايات المتحدة. 01.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-01T09:51+0000
2022-04-01T09:51+0000
2022-04-01T09:51+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
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كتب دوج باندو المستشار السابق للرئيس رونالد ريغان، في مقال له بصحيفة The American Conservative، قائلا: "إنهم يضغطون بشراهة على الولايات المتحدة حتى يجف فيها كل شيء. لكنهم لا يريدون تقديم تضحيات من جانبهم. حتى أنهم لن يرفعوا إصبعا لهم".ووفقا لباندو، أظهر البيت الأبيض جميع أنواع المجاملات مع دول الخليج العربية، لكنهم لا يعتبرون الولايات المتحدة أبدا "حبهم الأول".وإلى جانب السعودية ينتقد باندو سلوك الإمارات وإسرائيل والعراق وتركيا على الساحة الدولية. يتضح التحول في السياسة بالشرق الأوسط ببلاغة من خلال تجاهل الحكام العرب محاولات إدارة بايدن لمناقشة كيفية الاستجابة للتغيرات العالمية بسبب الوضع في أوكرانيا. ويعتقد باندو أنه سيتم تعزيز موقع الصين وروسيا في المنطقة. وعلى ضوء هذه الخلفية، يقترح أن تقطع واشنطن التزاماتها تجاه الممالك في شبه الجزيرة العربية. ويتابع باندو: "لفترة طويلة جدًا، قدمت الولايات المتحدة تضحيات من أجل هذه الأنظمة التي كانت أصدقاء إلى أن حلت أول مشكلة".
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية
إعلام: الولايات المتحدة تشتكي من خيانة "أصدقاء الشرق الأوسط"
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وصف تقرير إعلامي أمريكي، المملكة العربية السعودية وجيرانها بالشركاء غير الموثوقين للولايات المتحدة.
كتب دوج باندو المستشار السابق للرئيس رونالد ريغان، في مقال له بصحيفة
The American Conservative، قائلا: "إنهم يضغطون بشراهة على الولايات المتحدة حتى يجف فيها كل شيء. لكنهم لا يريدون تقديم تضحيات من جانبهم. حتى أنهم لن يرفعوا إصبعا لهم".
ووفقا لباندو، أظهر البيت الأبيض جميع أنواع المجاملات مع دول الخليج العربية، لكنهم لا يعتبرون الولايات المتحدة أبدا "حبهم الأول".
وبحسب باندو، فقد وصلت سياسة الدعم غير المشروط للسعوديين ذروتها في عهد ترامب، ويتابع: "رغم أن دونالد ترامب انحنى أمامهم، فقد تصرفت المملكة العربية السعودية بشكل أسوأ".
وإلى جانب السعودية ينتقد باندو سلوك الإمارات وإسرائيل والعراق وتركيا على الساحة الدولية. يتضح التحول في السياسة بالشرق الأوسط ببلاغة من خلال تجاهل الحكام العرب محاولات إدارة بايدن لمناقشة كيفية الاستجابة للتغيرات العالمية بسبب الوضع في أوكرانيا.
وقال باندو بحسرة: "لم ترد أنباء عن رد الرياض أو أبو ظبي على الرئيس عندما اتصل لمناقشة طلبه زيادة إنتاج النفط. إذا كان هذا صحيحا، فهذه إهانة علنية".
ويعتقد باندو أنه سيتم تعزيز موقع الصين وروسيا في المنطقة. وعلى ضوء هذه الخلفية، يقترح أن تقطع واشنطن التزاماتها تجاه الممالك في شبه الجزيرة العربية.
ويتابع باندو: "لفترة طويلة جدًا، قدمت الولايات المتحدة تضحيات من أجل هذه الأنظمة التي كانت أصدقاء إلى أن حلت أول مشكلة".