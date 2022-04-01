الأحد أول أيام شهر رمضان في 3 دول
© Sputnik . BASEL SHARTOUHتلسكوب للكشف عن هلال رمضان
© Sputnik . BASEL SHARTOUH
أعلنت ثلاث دول، اليوم الجمعة، أن غدا السبت هو المتمم لشهر شعبان، وأن يوم الأحد هو أول أيام شهر رمضان.
أعلنت ماليزيا وإندونيسيا وسلطنة بروناي، تعذر رؤية هلال شهر رمضان.
أندونيسيا تعلن رسميا: بعد تحري الهلال من 101 موقع في مختلف أرجاء أندونيسا عدم ثبوت رؤية الهلال، وأن الأحد 03 إبريل أول أيام شهر رمضان المبارك. #عاجل pic.twitter.com/BNxv2EmwFu— مركز الفلك الدولي (@AstronomyCenter) April 1, 2022
وكشف حساب مركز الفلك الدولي عبر موقع "تويتر"، أن إندونيسيا أعلنت أنه "بعد تحري الهلال من 101 موقع في مختلف أرجاء أندونيسا تعذر ثبوت رؤية الهلال، وأن الأحد 2 أبريل/ نيسان، هو أول أيام شهر رمضان المبارك".
ماليزيا تعلن أن الأحد 03 إبريل أول أيام شهر رمضان المبارك. #عاجل pic.twitter.com/sJkWt04LrO— مركز الفلك الدولي (@AstronomyCenter) April 1, 2022
كما أعلنت دولة ماليزيا، أن غدا السبت هو آخر أيام شهر شعبان، والأحد 3 أبريل هو أول أيام شهر رمضان المبارك.
سلطنة بروناي تعلن رسميا قبل قليل عدم رؤية هلال شهر رمضان، وأن الأحد 03 إبريل أول أيام شهر رمضان المبارك. #عاجل pic.twitter.com/Ruy8mrPmui— مركز الفلك الدولي (@AstronomyCenter) April 1, 2022
وفي بروناي، نقل المركز عن السلطات الدينية، تأكيد عدم رؤية هلال شهر رمضان، وأن الأحد 3 أبريل هو أول أيام الشهر الفضيل.