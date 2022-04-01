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https://arabic.sputniknews.com/20220401/الأحد-أول-أيام-شهر-رمضان-في-3-دول-1060743513.html
الأحد أول أيام شهر رمضان في 3 دول
الأحد أول أيام شهر رمضان في 3 دول
أعلنت ثلاث دول، اليوم الجمعة، أن غدا السبت هو المتمم لشهر شعبان، وأن يوم الأحد هو أول أيام شهر رمضان. 01.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-01T15:31+0000
2022-04-01T15:31+0000
رمضان
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أعلنت ماليزيا وإندونيسيا وسلطنة بروناي، تعذر رؤية هلال شهر رمضان.وكشف حساب مركز الفلك الدولي عبر موقع "تويتر"، أن إندونيسيا أعلنت أنه "بعد تحري الهلال من 101 موقع في مختلف أرجاء أندونيسا تعذر ثبوت رؤية الهلال، وأن الأحد 2 أبريل/ نيسان، هو أول أيام شهر رمضان المبارك".كما أعلنت دولة ماليزيا، أن غدا السبت هو آخر أيام شهر شعبان، والأحد 3 أبريل هو أول أيام شهر رمضان المبارك.وفي بروناي، نقل المركز عن السلطات الدينية، تأكيد عدم رؤية هلال شهر رمضان، وأن الأحد 3 أبريل هو أول أيام الشهر الفضيل.
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رمضان

الأحد أول أيام شهر رمضان في 3 دول

15:31 GMT 01.04.2022
© Sputnik . BASEL SHARTOUHتلسكوب للكشف عن هلال رمضان
تلسكوب للكشف عن هلال رمضان - سبوتنيك عربي, 1920, 01.04.2022
© Sputnik . BASEL SHARTOUH
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أعلنت ثلاث دول، اليوم الجمعة، أن غدا السبت هو المتمم لشهر شعبان، وأن يوم الأحد هو أول أيام شهر رمضان.
أعلنت ماليزيا وإندونيسيا وسلطنة بروناي، تعذر رؤية هلال شهر رمضان.
وكشف حساب مركز الفلك الدولي عبر موقع "تويتر"، أن إندونيسيا أعلنت أنه "بعد تحري الهلال من 101 موقع في مختلف أرجاء أندونيسا تعذر ثبوت رؤية الهلال، وأن الأحد 2 أبريل/ نيسان، هو أول أيام شهر رمضان المبارك".
كما أعلنت دولة ماليزيا، أن غدا السبت هو آخر أيام شهر شعبان، والأحد 3 أبريل هو أول أيام شهر رمضان المبارك.
وفي بروناي، نقل المركز عن السلطات الدينية، تأكيد عدم رؤية هلال شهر رمضان، وأن الأحد 3 أبريل هو أول أيام الشهر الفضيل.
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