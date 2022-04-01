https://arabic.sputniknews.com/20220401/الأمم-المتحدة-أطراف-النزاع-اليمني-توافق-على-تمديد-وقف-إطلاق-النار-لمدة-شهرين-اعتبارا-من-الغد-1060745915.html
الأمم المتحدة: أطراف النزاع اليمني توافق على تمديد وقف إطلاق النار لمدة شهرين اعتبارا من الغد
الأمم المتحدة: أطراف النزاع اليمني توافق على تمديد وقف إطلاق النار لمدة شهرين اعتبارا من الغد
أعلنت الأمم المتحدة أن أطراف النزاع في اليمن وافقت على مقترح بشأن تمديد وقف إطلاق النار في البلاد لمدة شهرين اعتبارا من يوم غد. 01.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-01T16:24+0000
2022-04-01T16:24+0000
2022-04-01T16:59+0000
العالم العربي
الحرب على اليمن
الهدنة
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قال نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق، في إفادة صحفية إن "المبعوث الخاص لليمن أعلن للتو أن أطراف النزاع استجابت بشكل إيجابي لاقتراح الأمم المتحدة بهدنة لمدة شهرين تدخل حيز التنفيذ غدا".وذكر أن الهدنة تدخل حيز التنفيذ الساعة 19.00 بالتوقيت المحلي.ويوم الثلاثاء الماضي، أعلن المتحدث باسم قوات التحالف العربي، العميد الركن تركي المالكي، وقف العمليات العسكرية للتحالف في الداخل اليمني، استجابةً لدعوة الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الدكتور نايف الحجرف، تزامناً مع انطلاق المشاورات اليمنية – اليمنية، وبهدف تهيئة الظروف المناسبة لإنجاح المشاورات وخلق بيئة إيجابية خلال شهر رمضان لصناعة السلام وتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن.ويشهد اليمن منذ نحو 7 أعوام معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله"، وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق شاسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء وسط البلاد أواخر 2014.وأودى الصراع الدائر في اليمن منذ اندلاعه بحياة 377 ألف شخص، 40 % منهم سقطوا بشكل مباشر، حسب تقرير للأمم المتحدة في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.
https://arabic.sputniknews.com/20220401/الرئيس-اليمني-يأمر-بإجراءات-جديدة-تشمل-تحرير-سجناء-وسط-مباحثات-تهدئة-مع-أنصار-الله-1060740329.html
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العالم العربي, الحرب على اليمن, الهدنة
الأمم المتحدة: أطراف النزاع اليمني توافق على تمديد وقف إطلاق النار لمدة شهرين اعتبارا من الغد
16:24 GMT 01.04.2022 (تم التحديث: 16:59 GMT 01.04.2022) تابعنا عبر
أعلنت الأمم المتحدة أن أطراف النزاع في اليمن وافقت على مقترح بشأن تمديد وقف إطلاق النار في البلاد لمدة شهرين اعتبارا من يوم غد.
قال نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق، في إفادة صحفية إن "المبعوث الخاص لليمن أعلن للتو أن أطراف النزاع استجابت بشكل إيجابي لاقتراح الأمم المتحدة بهدنة لمدة شهرين تدخل حيز التنفيذ غدا".
وذكر أن الهدنة تدخل حيز التنفيذ الساعة 19.00 بالتوقيت المحلي.
ويوم الثلاثاء الماضي، أعلن المتحدث باسم قوات التحالف العربي، العميد الركن تركي المالكي، وقف العمليات العسكرية للتحالف في الداخل اليمني، استجابةً لدعوة الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الدكتور نايف الحجرف، تزامناً مع انطلاق المشاورات اليمنية – اليمنية، وبهدف تهيئة الظروف المناسبة لإنجاح المشاورات وخلق بيئة إيجابية خلال شهر رمضان لصناعة السلام وتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن.
سبق ذلك، يوم السبت الماضي، إعلان رئيس المجلس السياسي الأعلى المشكل من جماعة "أنصار الله" في صنعاء، مهدي الشماط، مبادرة أحادية الجانب لبناء الثقة مع السعودية تتضمن تعليق الضربات الصاروخية والطيران المسير وجميع الأعمال العسكرية باتجاه المملكة براً وبحراً وجواً والعمليات الهجومية في عموم الجبهات الميدانية داخل اليمن بما فيها جبهة مأرب لمدة 3 أيام.
ويشهد اليمن منذ نحو 7 أعوام معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله"، وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق شاسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء وسط البلاد أواخر 2014.
وأودى الصراع الدائر في اليمن منذ اندلاعه بحياة 377 ألف شخص، 40 % منهم سقطوا بشكل مباشر، حسب تقرير للأمم المتحدة في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.