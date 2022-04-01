عربي
الأمن الروسي: القبض على 10 عناصر في تسعة أقاليم روسية على صلة بـ"هيئة تحرير الشام"
https://arabic.sputniknews.com/20220401/البنك-المركزي-الروسي-يخفف-القيود-المفروضة-على-التحويلات-إلى-الخارج-للأفراد-1060718065.html
البنك المركزي الروسي يخفف القيود المفروضة على التحويلات إلى الخارج للأفراد
البنك المركزي الروسي يخفف القيود المفروضة على التحويلات إلى الخارج للأفراد
قام بنك روسيا بتخفيف القيود المفروضة على تحويل الأموال إلى الخارج للأفراد، حيث يمكن للفرد الآن تحويل ما يصل إلى 10000 دولار من حسابه شهريًا، و5000 دولار دون... 01.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-01T06:52+0000
2022-04-01T06:52+0000
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102605/90/1026059055_0:60:3427:1988_1920x0_80_0_0_f03c144d693cd69831f0fc81c5777436.jpg
وتم تعليق التحويلات من روسيا إلى الخارج من الحسابات المصرفية وحسابات السمسرة لغير المقيمين من البلدان غير الصديقة خلال الأشهر الستة المقبلة.في أوائل مارس/آذار، فرض البنك المركزي حدًا قدره 5000 دولار شهريًا على تحويل الأموال إلى الخارج من الأفراد المقيمين إلى المقيمين الآخرين في روسيا، وكذلك من الأفراد غير المقيمين، بما في ذلك الأقارب.وتجدر الإشارة إلى أن القواعد تنطبق على المقيمين وغير المقيمين من البلدان التي لا تدعم العقوبات. تم منح نفس الفرصة لغير المقيمين من جميع الدول الأخرى الذين يعملون في روسيا بموجب عقود العمل أو القانون المدني.في الوقت نفسه، تم تعليق التحويلات إلى الخارج من الحسابات المصرفية لغير المقيمين - الأفراد من البلدان التي تدعم العقوبات ولا يعملون في روسيا وكذلك الكيانات القانونية من هذه الدول، لمدة 6 أشهر. التحويلات الخارجية لأموال الأفراد والكيانات القانونية - غير المقيمين من البلدان التي تدعم العقوبات، من حسابات الوسطاء الروس.وأضاف المنظم أن مبالغ التحويلات تحسب بسعر الصرف الرسمي للعملات الأجنبية للروبل، الذي حدده بنك روسيا في تاريخ أمر التحويل.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102605/90/1026059055_348:0:3079:2048_1920x0_80_0_0_85edfe06cdd906188486813fb1bafd48.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا

البنك المركزي الروسي يخفف القيود المفروضة على التحويلات إلى الخارج للأفراد

06:52 GMT 01.04.2022
© Sputnik . Natalia Seliverstovaالبنك المركزي الروسي
البنك المركزي الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 01.04.2022
© Sputnik . Natalia Seliverstova
تابعنا عبرTelegram
قام بنك روسيا بتخفيف القيود المفروضة على تحويل الأموال إلى الخارج للأفراد، حيث يمكن للفرد الآن تحويل ما يصل إلى 10000 دولار من حسابه شهريًا، و5000 دولار دون فتح حساب، وفقًا لتقرير البنك.
وتم تعليق التحويلات من روسيا إلى الخارج من الحسابات المصرفية وحسابات السمسرة لغير المقيمين من البلدان غير الصديقة خلال الأشهر الستة المقبلة.
في أوائل مارس/آذار، فرض البنك المركزي حدًا قدره 5000 دولار شهريًا على تحويل الأموال إلى الخارج من الأفراد المقيمين إلى المقيمين الآخرين في روسيا، وكذلك من الأفراد غير المقيمين، بما في ذلك الأقارب.
وقال البنك: "وضع بنك روسيا عتبات جديدة لمبلغ تحويلات الأموال إلى الخارج للمواطنين للأشهر الستة المقبلة. وفي غضون شهر تقويمي، يحق للأفراد التحويل خارج روسيا من حساباتهم في أحد البنوك الروسية إلى حساباتهم أو إلى شخص آخر في الخارج لا يزيد عن 10 آلاف دولار أمريكي أو ما يعادله بعملة أخرى. من خلال الشركات التي تقدم خدمات تحويل الأموال دون فتح حساب، لا يمكنك تحويل أكثر من 5 آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها بعملة أخرى شهريًا".
وتجدر الإشارة إلى أن القواعد تنطبق على المقيمين وغير المقيمين من البلدان التي لا تدعم العقوبات. تم منح نفس الفرصة لغير المقيمين من جميع الدول الأخرى الذين يعملون في روسيا بموجب عقود العمل أو القانون المدني.
في الوقت نفسه، تم تعليق التحويلات إلى الخارج من الحسابات المصرفية لغير المقيمين - الأفراد من البلدان التي تدعم العقوبات ولا يعملون في روسيا وكذلك الكيانات القانونية من هذه الدول، لمدة 6 أشهر. التحويلات الخارجية لأموال الأفراد والكيانات القانونية - غير المقيمين من البلدان التي تدعم العقوبات، من حسابات الوسطاء الروس.
وأضاف المنظم أن مبالغ التحويلات تحسب بسعر الصرف الرسمي للعملات الأجنبية للروبل، الذي حدده بنك روسيا في تاريخ أمر التحويل.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Люди ремонтируют крышу жилого дома, пострадавшего в результате обстрела, в городе Брянка - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ37 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس05:26 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала