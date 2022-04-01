https://arabic.sputniknews.com/20220401/البنك-المركزي-الروسي-يخفف-القيود-المفروضة-على-التحويلات-إلى-الخارج-للأفراد-1060718065.html
البنك المركزي الروسي يخفف القيود المفروضة على التحويلات إلى الخارج للأفراد
البنك المركزي الروسي يخفف القيود المفروضة على التحويلات إلى الخارج للأفراد
قام بنك روسيا بتخفيف القيود المفروضة على تحويل الأموال إلى الخارج للأفراد، حيث يمكن للفرد الآن تحويل ما يصل إلى 10000 دولار من حسابه شهريًا، و5000 دولار دون... 01.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-01T06:52+0000
2022-04-01T06:52+0000
2022-04-01T06:52+0000
روسيا
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وتم تعليق التحويلات من روسيا إلى الخارج من الحسابات المصرفية وحسابات السمسرة لغير المقيمين من البلدان غير الصديقة خلال الأشهر الستة المقبلة.في أوائل مارس/آذار، فرض البنك المركزي حدًا قدره 5000 دولار شهريًا على تحويل الأموال إلى الخارج من الأفراد المقيمين إلى المقيمين الآخرين في روسيا، وكذلك من الأفراد غير المقيمين، بما في ذلك الأقارب.وتجدر الإشارة إلى أن القواعد تنطبق على المقيمين وغير المقيمين من البلدان التي لا تدعم العقوبات. تم منح نفس الفرصة لغير المقيمين من جميع الدول الأخرى الذين يعملون في روسيا بموجب عقود العمل أو القانون المدني.في الوقت نفسه، تم تعليق التحويلات إلى الخارج من الحسابات المصرفية لغير المقيمين - الأفراد من البلدان التي تدعم العقوبات ولا يعملون في روسيا وكذلك الكيانات القانونية من هذه الدول، لمدة 6 أشهر. التحويلات الخارجية لأموال الأفراد والكيانات القانونية - غير المقيمين من البلدان التي تدعم العقوبات، من حسابات الوسطاء الروس.وأضاف المنظم أن مبالغ التحويلات تحسب بسعر الصرف الرسمي للعملات الأجنبية للروبل، الذي حدده بنك روسيا في تاريخ أمر التحويل.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
البنك المركزي الروسي يخفف القيود المفروضة على التحويلات إلى الخارج للأفراد
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قام بنك روسيا بتخفيف القيود المفروضة على تحويل الأموال إلى الخارج للأفراد، حيث يمكن للفرد الآن تحويل ما يصل إلى 10000 دولار من حسابه شهريًا، و5000 دولار دون فتح حساب، وفقًا لتقرير البنك.
وتم تعليق التحويلات من روسيا إلى الخارج من الحسابات المصرفية وحسابات السمسرة لغير المقيمين من البلدان غير الصديقة خلال الأشهر الستة المقبلة.
في أوائل مارس/آذار، فرض البنك المركزي حدًا قدره 5000 دولار شهريًا على تحويل الأموال إلى الخارج من الأفراد المقيمين إلى المقيمين الآخرين في روسيا، وكذلك من الأفراد غير المقيمين، بما في ذلك الأقارب.
وقال البنك: "وضع بنك روسيا عتبات جديدة لمبلغ تحويلات الأموال إلى الخارج للمواطنين للأشهر الستة المقبلة. وفي غضون شهر تقويمي، يحق للأفراد التحويل خارج روسيا من حساباتهم في أحد البنوك الروسية إلى حساباتهم أو إلى شخص آخر في الخارج لا يزيد عن 10 آلاف دولار أمريكي أو ما يعادله بعملة أخرى. من خلال الشركات التي تقدم خدمات تحويل الأموال دون فتح حساب، لا يمكنك تحويل أكثر من 5 آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها بعملة أخرى شهريًا".
وتجدر الإشارة إلى أن القواعد تنطبق على المقيمين وغير المقيمين من البلدان التي لا تدعم العقوبات. تم منح نفس الفرصة لغير المقيمين من جميع الدول الأخرى الذين يعملون في روسيا بموجب عقود العمل أو القانون المدني.
في الوقت نفسه، تم تعليق التحويلات إلى الخارج من الحسابات المصرفية لغير المقيمين - الأفراد من البلدان التي تدعم العقوبات ولا يعملون في روسيا وكذلك الكيانات القانونية من هذه الدول، لمدة 6 أشهر. التحويلات الخارجية لأموال الأفراد والكيانات القانونية - غير المقيمين من البلدان التي تدعم العقوبات، من حسابات الوسطاء الروس.
وأضاف المنظم أن مبالغ التحويلات تحسب بسعر الصرف الرسمي للعملات الأجنبية للروبل، الذي حدده بنك روسيا في تاريخ أمر التحويل.