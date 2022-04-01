https://arabic.sputniknews.com/20220401/برنامج-الأغذية-العالمي-ملايين-الأسر-في-الشرق-الأوسط-تتعرض-للجوع-مع-بداية-رمضان-1060739393.html
برنامج الأغذية العالمي: ملايين الأسر في الشرق الأوسط تتعرض للجوع مع بداية رمضان
برنامج الأغذية العالمي: ملايين الأسر في الشرق الأوسط تتعرض للجوع مع بداية رمضان
حذر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة من أن ارتفاع الأسعار مع بداية شهر رمضان قد يعرض "ملايين الأسر في الشرق الأوسط إلى الجوع. 01.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-01T14:01+0000
2022-04-01T14:01+0000
2022-04-01T14:01+0000
الجوع
برنامج الأغذية العالمي
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ووفقا لتصريحات صحفية للمتحدث باسم الأمين العام ستيفان دوجاريك، نشرها موقع الأمم المتحدة، فقد أكد أن برنامج الأغذية العالمي حذر من أنه ومع بداية شهر رمضان، فإن التكلفة المرتفعة للمواد الغذائية الأساسية في بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تعتمد على الاستيراد، تخلق تحديات أكبر لملايين الأسر التي تكافح بالفعل من أجل السيطرة على الجوع.وأوضح البرنامج أن الملايين سيكافحون هذا العام لشراء حتى أبسط المواد الغذائية لأسرهم، مشيرا إلى أن العملية العسكرية في أوكرانيا أدت إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية حتى أعلى من المستويات المقلقة في بداية العام.وقال إن زيت الطهي ارتفع بنسبة 36% في اليمن و39% في سوريا، وارتفع طحين القمح بنسبة 47% في لبنان، و15% في ليبيا، و14% في فلسطين.ولفت البرنامج إلى أن الصراع في البلدين أثّر على أكثر من 29 مليون شخص، أصبحوا في حاجة إلى مساعدات غذائية، مشيرا إلى أنه يدعم ما يقارب 19 مليون منهم في هذين البلدين.
https://arabic.sputniknews.com/20220314/أزمة-جوع-كارثية-الأمم-المتحدة-تتحدث-عن-174-مليون-يمني-في-حاجة-لمساعدات-غذائية-عاجلة-1059900184.html
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الجوع, برنامج الأغذية العالمي
برنامج الأغذية العالمي: ملايين الأسر في الشرق الأوسط تتعرض للجوع مع بداية رمضان
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حذر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة من أن ارتفاع الأسعار مع بداية شهر رمضان قد يعرض "ملايين الأسر في الشرق الأوسط إلى الجوع.
ووفقا لتصريحات صحفية للمتحدث باسم الأمين العام ستيفان دوجاريك، نشرها موقع الأمم المتحدة
، فقد أكد أن برنامج الأغذية العالمي حذر من أنه ومع بداية شهر رمضان، فإن التكلفة المرتفعة للمواد الغذائية الأساسية في بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تعتمد على الاستيراد، تخلق تحديات أكبر لملايين الأسر التي تكافح بالفعل من أجل السيطرة على الجوع.
وأوضح البرنامج
أن الملايين سيكافحون هذا العام لشراء حتى أبسط المواد الغذائية لأسرهم، مشيرا إلى أن العملية العسكرية في أوكرانيا أدت إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية حتى أعلى من المستويات المقلقة في بداية العام.
ووفقًا للبرنامج، ارتفعت أسعار دقيق القمح والزيوت النباتية ـ وهما عنصران أساسيان في النظام الغذائي لمعظم العائلات - باستمرار في جميع أنحاء المنطقة.
وقال إن زيت الطهي ارتفع بنسبة 36% في اليمن و39% في سوريا
، وارتفع طحين القمح بنسبة 47% في لبنان، و15% في ليبيا، و14% في فلسطين.
وأكد أنه مع ارتفاع أسعار الغذاء العالمية، ستتعرض موارد برنامج الأغذية العالمي الضئيلة للعمليات في المنطقة، لا سيما في اليمن وسوريا، لضغوط أكبر من ذي قبل، في كلا البلدين.
ولفت البرنامج إلى أن الصراع في البلدين أثّر على أكثر من 29 مليون شخص، أصبحوا في حاجة إلى مساعدات غذائية، مشيرا إلى أنه يدعم ما يقارب 19 مليون منهم في هذين البلدين.