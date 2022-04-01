https://arabic.sputniknews.com/20220401/بيلاروسيا-تعلن-رفع-القيود-المفروضة-بسبب-كورونا-1060734957.html
بيلاروسيا تعلن رفع القيود المفروضة بسبب كورونا
بيلاروسيا تعلن رفع القيود المفروضة بسبب كورونا
أعلنت لجنة الحدود الحكومية في بيلاروسيا أن القيود المؤقتة المفروضة على عبور الحدود البيلاروسية، التي تم فرضها سابقًا بسبب جائحة فيروس كورونا، سيتم رفعها... 01.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-01T12:09+0000
2022-04-01T12:09+0000
2022-04-01T12:09+0000
العالم
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وذكرت الوزارة على قناتها "تيلغرام": "القيود المؤقتة على عبور الحدود البيلاروسية سترفع ابتداءً من 3 أبريل".ويوضح أن "المرسوم الحكومي ألغى القيود التي سبق فرضها على عبور الحدود في سياق تفشي كوفيد -19".
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
بيلاروسيا تعلن رفع القيود المفروضة بسبب كورونا
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أعلنت لجنة الحدود الحكومية في بيلاروسيا أن القيود المؤقتة المفروضة على عبور الحدود البيلاروسية، التي تم فرضها سابقًا بسبب جائحة فيروس كورونا، سيتم رفعها ابتداءً من 3 أبريل/ نيسان الجاري.
وذكرت الوزارة على قناتها "تيلغرام": "القيود المؤقتة على عبور الحدود البيلاروسية سترفع ابتداءً من 3 أبريل".
ويوضح أن "المرسوم الحكومي ألغى القيود التي سبق فرضها على عبور الحدود في سياق تفشي كوفيد -19".