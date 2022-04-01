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رئيسة "الحزب الدستوري" التونسي: نرفض أي استفتاء على تعديلات دستورية في يوليو
https://arabic.sputniknews.com/20220401/رئيسة-الحزب-الدستوري-التونسي-نرفض-أي-استفتاء-على-تعديلات-دستورية-في-يوليو-1060720803.html
رئيسة "الحزب الدستوري" التونسي: نرفض أي استفتاء على تعديلات دستورية في يوليو
رئيسة "الحزب الدستوري" التونسي: نرفض أي استفتاء على تعديلات دستورية في يوليو
أعلنت رئيسة الحزب الدستوري التونسي عبير موسي رفضها أي استفتاء على تعديلات دستورية في يوليو، مؤكدة أنه غير قانوني وسيتم التصدي له. 01.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-01T07:56+0000
2022-04-01T07:56+0000
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العالم العربي, أخبار تونس اليوم

رئيسة "الحزب الدستوري" التونسي: نرفض أي استفتاء على تعديلات دستورية في يوليو

07:56 GMT 01.04.2022
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أعلنت رئيسة الحزب الدستوري التونسي عبير موسي رفضها أي استفتاء على تعديلات دستورية في يوليو، مؤكدة أنه غير قانوني وسيتم التصدي له.
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