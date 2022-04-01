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Курсанты академии МЧС ДНР осматривают разрушенные дома в Волновахе - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية لحماية دونباس
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https://arabic.sputniknews.com/20220401/زيلينسكي-يجرد-مسؤولين-كبيرين-من-رتبهم-العسكرية-لأنهما-خائنان-1060715979.html
زيلينسكي يجرد مسؤولين كبيرين من رتبهم العسكرية لأنهما "خائنان"
زيلينسكي يجرد مسؤولين كبيرين من رتبهم العسكرية لأنهما "خائنان"
أعلن فولوديمير زيلينسكي، الخميس، تجريد مسؤولين كبيرين بجهاز الأمن من رتبهم العسكرية، لأنهما "خائنان" على حد تعبيره. 01.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-01T04:25+0000
2022-04-01T04:25+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
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موسكو - سبوتنيك. وأوضح زيلينسكي في خطاب مصور، أنه جرد الرئيس السابق للإدارة الرئيسية للأمن الداخلي في جهاز الأمن الأوكراني، نوموف أندريه أوليهوفيتش رتبة جنرال وكذلك الرئيس السابق لمكتب جهاز الأمن الأوكراني في منطقة خيرسون، كريفوروشكو سيرهي أوليكساندروفيتش.وقال: "… ليس لدي وقت للتعامل مع جميع الخونة، لكنهم سيعاقبون جميعا بالتدريج"، مضيفا أن الرجلين خانا قَسَم الدفاع عن أوكرانيا، من دون أن يذكر تفاصيل محددة.وأضاف أن:هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحاً أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
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أخبار أوكرانيا

زيلينسكي يجرد مسؤولين كبيرين من رتبهم العسكرية لأنهما "خائنان"

04:25 GMT 01.04.2022
© REUTERS / UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SERالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، 3 مارس 2022
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، 3 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.04.2022
© REUTERS / UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SER
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أعلن فولوديمير زيلينسكي، الخميس، تجريد مسؤولين كبيرين بجهاز الأمن من رتبهم العسكرية، لأنهما "خائنان" على حد تعبيره.
موسكو - سبوتنيك. وأوضح زيلينسكي في خطاب مصور، أنه جرد الرئيس السابق للإدارة الرئيسية للأمن الداخلي في جهاز الأمن الأوكراني، نوموف أندريه أوليهوفيتش رتبة جنرال وكذلك الرئيس السابق لمكتب جهاز الأمن الأوكراني في منطقة خيرسون، كريفوروشكو سيرهي أوليكساندروفيتش.
وقال: "… ليس لدي وقت للتعامل مع جميع الخونة، لكنهم سيعاقبون جميعا بالتدريج"، مضيفا أن الرجلين خانا قَسَم الدفاع عن أوكرانيا، من دون أن يذكر تفاصيل محددة.
وأضاف أن:
"العسكريين من بين كبار الضباط الذين لم يقرروا مكان وطنهم، وينتهكون القسم العسكري للولاء للشعب الأوكراني فيما يتعلق بحماية دولتنا وحريته واستقلاله ، سيحرمون من الرتب العسكرية العالية".
هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحاً أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
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