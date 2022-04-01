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"سوناطراك": قدراتنا حاليا لا يمكن أن تحل بديلا عن الغاز الروسي
"سوناطراك": قدراتنا حاليا لا يمكن أن تحل بديلا عن الغاز الروسي
قال الرئيس التنفيذي لشركة النفط والغاز الوطنية الجزائرية "سوناطراك" توفيق حكار، إن الشركة لا تستبعد مراجعة الأسعار مع زبوننا الإسباني. 01.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-01T17:58+0000
2022-04-01T17:58+0000
اقتصاد
العالم العربي
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وأضاف حكار، وفقا للوكالة الرسمية الجزائرية: "فيما يتعلق بالتصدير إلى أوروبا، منذ بداية الأزمة في أوكرانيا وانفجار أسعار الغاز والنفط، قررت الجزائر الإبقاء على الأسعار التعاقدية الملائمة نسبيا مع جميع زبائنها".وأوضح: "لا نستبعد إجراء عملية مراجعة حساب للأسعار مع زبوننا الإسباني".وأضاف حكار، ردًا على سؤال عما إذا كانت الجزائر قادرة على تموين أوروبا التي تبحث عن بدائل للغاز الروسي، بكميات إضافية من الغاز: "تتوافر حاليًا بعض المليارات من الأمتار المكعبة الإضافية التي لا يمكن أن تحل بديلًا عن الغاز الروسي".واستطرد قائلًا: "من خلال وتيرة استكشافاتنا فإن قدراتنا ستتضاعف في غضون 4 سنوات؛ ما ينبئ بآفاق واعدة مع عملائنا الأوروبيين".
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اقتصاد, العالم العربي

"سوناطراك": قدراتنا حاليا لا يمكن أن تحل بديلا عن الغاز الروسي

17:58 GMT 01.04.2022
© AP Photo / Aflred de Montesquiouعامل يتفقد محطة كريشبا للغاز في الجزائر بعد مهاجمة مجهولين أطلقوا قذائف وصواريخ محلية الصنع على المنشأة التي تعمل بشكل مشترك مع شركات أجنبية وتشرف عليها شركة الغاز الحكومية الجزائرية سوناطراك
عامل يتفقد محطة كريشبا للغاز في الجزائر بعد مهاجمة مجهولين أطلقوا قذائف وصواريخ محلية الصنع على المنشأة التي تعمل بشكل مشترك مع شركات أجنبية وتشرف عليها شركة الغاز الحكومية الجزائرية سوناطراك - سبوتنيك عربي, 1920, 01.04.2022
© AP Photo / Aflred de Montesquiou
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قال الرئيس التنفيذي لشركة النفط والغاز الوطنية الجزائرية "سوناطراك" توفيق حكار، إن الشركة لا تستبعد مراجعة الأسعار مع زبوننا الإسباني.
وأضاف حكار، وفقا للوكالة الرسمية الجزائرية: "فيما يتعلق بالتصدير إلى أوروبا، منذ بداية الأزمة في أوكرانيا وانفجار أسعار الغاز والنفط، قررت الجزائر الإبقاء على الأسعار التعاقدية الملائمة نسبيا مع جميع زبائنها".
وأوضح: "لا نستبعد إجراء عملية مراجعة حساب للأسعار مع زبوننا الإسباني".
وأضاف حكار، ردًا على سؤال عما إذا كانت الجزائر قادرة على تموين أوروبا التي تبحث عن بدائل للغاز الروسي، بكميات إضافية من الغاز: "تتوافر حاليًا بعض المليارات من الأمتار المكعبة الإضافية التي لا يمكن أن تحل بديلًا عن الغاز الروسي".
واستطرد قائلًا: "من خلال وتيرة استكشافاتنا فإن قدراتنا ستتضاعف في غضون 4 سنوات؛ ما ينبئ بآفاق واعدة مع عملائنا الأوروبيين".
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