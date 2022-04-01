https://arabic.sputniknews.com/20220401/سوناطراك-قدراتنا-حاليا-لا-يمكن-أن-تحل-بديلا-عن-الغاز-الروسي-1060749527.html
"سوناطراك": قدراتنا حاليا لا يمكن أن تحل بديلا عن الغاز الروسي
"سوناطراك": قدراتنا حاليا لا يمكن أن تحل بديلا عن الغاز الروسي
قال الرئيس التنفيذي لشركة النفط والغاز الوطنية الجزائرية "سوناطراك" توفيق حكار، إن الشركة لا تستبعد مراجعة الأسعار مع زبوننا الإسباني. 01.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-01T17:58+0000
2022-04-01T17:58+0000
2022-04-01T17:58+0000
اقتصاد
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104444/68/1044446890_0:66:2436:1436_1920x0_80_0_0_654a30207a09720e32212d31639521a2.jpg
وأضاف حكار، وفقا للوكالة الرسمية الجزائرية: "فيما يتعلق بالتصدير إلى أوروبا، منذ بداية الأزمة في أوكرانيا وانفجار أسعار الغاز والنفط، قررت الجزائر الإبقاء على الأسعار التعاقدية الملائمة نسبيا مع جميع زبائنها".وأوضح: "لا نستبعد إجراء عملية مراجعة حساب للأسعار مع زبوننا الإسباني".وأضاف حكار، ردًا على سؤال عما إذا كانت الجزائر قادرة على تموين أوروبا التي تبحث عن بدائل للغاز الروسي، بكميات إضافية من الغاز: "تتوافر حاليًا بعض المليارات من الأمتار المكعبة الإضافية التي لا يمكن أن تحل بديلًا عن الغاز الروسي".واستطرد قائلًا: "من خلال وتيرة استكشافاتنا فإن قدراتنا ستتضاعف في غضون 4 سنوات؛ ما ينبئ بآفاق واعدة مع عملائنا الأوروبيين".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104444/68/1044446890_0:0:2436:1828_1920x0_80_0_0_8e17268eefa873e008647f4ff12f19b2.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
اقتصاد, العالم العربي
"سوناطراك": قدراتنا حاليا لا يمكن أن تحل بديلا عن الغاز الروسي
تابعنا عبر
قال الرئيس التنفيذي لشركة النفط والغاز الوطنية الجزائرية "سوناطراك" توفيق حكار، إن الشركة لا تستبعد مراجعة الأسعار مع زبوننا الإسباني.
وأضاف حكار، وفقا للوكالة الرسمية الجزائرية: "فيما يتعلق بالتصدير إلى أوروبا، منذ بداية الأزمة في أوكرانيا وانفجار أسعار الغاز والنفط، قررت الجزائر الإبقاء على الأسعار التعاقدية الملائمة نسبيا مع جميع زبائنها".
وأوضح: "لا نستبعد إجراء عملية مراجعة حساب للأسعار مع زبوننا الإسباني".
وأضاف حكار، ردًا على سؤال عما إذا كانت الجزائر قادرة على تموين أوروبا التي تبحث عن بدائل للغاز الروسي، بكميات إضافية من الغاز: "تتوافر حاليًا بعض المليارات من الأمتار المكعبة الإضافية التي لا يمكن أن تحل بديلًا عن الغاز الروسي".
واستطرد قائلًا: "من خلال وتيرة استكشافاتنا فإن قدراتنا ستتضاعف في غضون 4 سنوات؛ ما ينبئ بآفاق واعدة مع عملائنا الأوروبيين".