https://arabic.sputniknews.com/20220401/طالبان-ترفع-علما-ضخما-للإمارة-الإسلامية-فوق-هضبة-في-كابول-والمئات-يتهافتون-عليه-فيديو-1060730814.html
طالبان ترفع علما ضخما للإمارة الإسلامية فوق هضبة في كابول والمئات يتهافتون عليه... فيديو
طالبان ترفع علما ضخما للإمارة الإسلامية فوق هضبة في كابول والمئات يتهافتون عليه... فيديو
رفعت حركة "طالبان" علما ضخما للإمارة الإسلامية على قمّة هضبة تشرف على العاصمة كابول، خلال احتفال أقيم بعد 8 أشهر من استيلائها على السلطة في أفغانستان. 01.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-01T11:04+0000
2022-04-01T11:04+0000
2022-04-01T11:16+0000
العالم
أخبار أفغانستان اليوم
حركة طالبان
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وأقيم الحفل على تلّة وزير أكبر خان في شمال العاصمة وحضره مئات من عناصر الحركة وقادتها، كثير منهم شاركوا بأسلحتهم، وترأّسه النائب الثاني لرئيس الوزراء عبد السلام حنفي، وفقا لوكالة فرانس برس.والعلم الأبيض هو بطول 26 مترا وعرض 40 مترا وكتبت عليه بالأسود عبارة "لا إله إلا الله، محمد رسول الله" وقد رفع على صارٍ ضخم.ولم يخفِ عناصر طالبان وقادتها فرحتهم بالعلم إذ تهافت عدد منهم على الإمساك به أو حتى لمسه قبل رفعه.وحتى استيلاء طالبان على كابول في 15 أغسطس/آب 2021، كان العلم الوطني بألوانه الثلاثة الأسود والأحمر والأخضر يرفرف على الصاري نفسه فوق تلّة وزير أكبر خان التي تقصدها العائلات للتنزّه والاستمتاع بالمنظر البانورامي لكابول.لكنّ حركة طالبان أمرت جميع الوزارات والمباني العامة باستبدال العلم الثلاثي الألوان براية "إمارة أفغانستان الإسلامية"، الاسم الذي تطلقه على نظامها.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار أفغانستان اليوم, حركة طالبان
طالبان ترفع علما ضخما للإمارة الإسلامية فوق هضبة في كابول والمئات يتهافتون عليه... فيديو
11:04 GMT 01.04.2022 (تم التحديث: 11:16 GMT 01.04.2022) تابعنا عبر
رفعت حركة "طالبان" علما ضخما للإمارة الإسلامية على قمّة هضبة تشرف على العاصمة كابول، خلال احتفال أقيم بعد 8 أشهر من استيلائها على السلطة في أفغانستان.
وأقيم الحفل على تلّة وزير أكبر خان في شمال العاصمة وحضره مئات من عناصر الحركة وقادتها، كثير منهم شاركوا بأسلحتهم، وترأّسه النائب الثاني لرئيس الوزراء عبد السلام حنفي، وفقا لوكالة فرانس برس
.
والعلم الأبيض هو بطول 26 مترا وعرض 40 مترا وكتبت عليه بالأسود عبارة "لا إله إلا الله، محمد رسول الله" وقد رفع على صارٍ ضخم.
وقال عبد السلام حنفي "اليوم، رُفع علم الاستقلال والسلام والأخوة ورمز أحكام النظام الإسلامي. هذا ليس علم طالبان أو الملالي، إنّه علم الأمة جمعاء التي قدّمت تضحيات، هذا العلم ملكٌ لأفغانستان بأسرها".
ولم يخفِ عناصر طالبان وقادتها
فرحتهم بالعلم إذ تهافت عدد منهم على الإمساك به أو حتى لمسه قبل رفعه.
وحتى استيلاء طالبان على كابول في 15 أغسطس/آب 2021، كان العلم الوطني بألوانه الثلاثة الأسود والأحمر والأخضر يرفرف على الصاري نفسه فوق تلّة وزير أكبر خان التي تقصدها العائلات للتنزّه والاستمتاع بالمنظر البانورامي لكابول.
لكنّ حركة طالبان أمرت جميع الوزارات والمباني العامة باستبدال العلم الثلاثي الألوان براية "إمارة أفغانستان الإسلامية"، الاسم الذي تطلقه على نظامها.