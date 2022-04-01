عربي
Курсанты академии МЧС ДНР осматривают разрушенные дома в Волновахе - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220401/ظهور-فيديو-لرحلة-المروحيات-الأوكرانية-بالقرب-من-بيلغورود-1060719926.html
ظهور فيديو لرحلة المروحيات الأوكرانية بالقرب من بيلغورود
ظهور فيديو لرحلة المروحيات الأوكرانية بالقرب من بيلغورود
تم نشر مقطع فيديو يظهر تحركات المروحيات التابعة للقوات الأوكرانية على ارتفاع منخفض فوق قريتي مايسكي وريبنو على مواقع التواصل الاجتماعي بعد هجوم على مستودع نفط... 01.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-01T07:44+0000
2022-04-01T08:03+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
روسيا
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/08/1a/1046362509_0:201:2463:1586_1920x0_80_0_0_f48d97f9edd2f9e4137b530bb3b6f9bf.jpg
وأفاد حاكم منطقة بيلغورود فياتشيسلاف جلادكوف، صباح الجمعة، بوقوع حريق في مستودع النفط، بسبب غارة من مروحيتين أوكرانيتين دخلتا الأجواء الروسية على ارتفاع منخفض.ظهر مقطع فيديو من كاميرا مراقبة بالفيديو في الهواء الطلق في صفحة Avto Belgorod العامة على شبكة VKontakte الاجتماعية، يظهر كيف أطلقت مروحيتان النار في الصباح الباكر على مستودع النفط.ومنطقة بيلغورود لها حدود مع مناطق لوغانسك وسومي وخاركوف في أوكرانيا.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/08/1a/1046362509_40:0:2423:1787_1920x0_80_0_0_d15e067e7a3988b39c16fb4f5fa50048.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار أوكرانيا

ظهور فيديو لرحلة المروحيات الأوكرانية بالقرب من بيلغورود

07:44 GMT 01.04.2022 (تم التحديث: 08:03 GMT 01.04.2022)
© Sputnik . Alexander Vilf / الذهاب إلى بنك الصورعرض جوي عسكري في منتدى "أرميا 2020" في كوبينكا بضواحي موسكو - مروحية هجومية "مي-28إن" (صياد الليل)
عرض جوي عسكري في منتدى أرميا 2020 في كوبينكا بضواحي موسكو - مروحية هجومية مي-28إن (صياد الليل) - سبوتنيك عربي, 1920, 01.04.2022
© Sputnik . Alexander Vilf
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
تم نشر مقطع فيديو يظهر تحركات المروحيات التابعة للقوات الأوكرانية على ارتفاع منخفض فوق قريتي مايسكي وريبنو على مواقع التواصل الاجتماعي بعد هجوم على مستودع نفط في بيلغورود.
وأفاد حاكم منطقة بيلغورود فياتشيسلاف جلادكوف، صباح الجمعة، بوقوع حريق في مستودع النفط، بسبب غارة من مروحيتين أوكرانيتين دخلتا الأجواء الروسية على ارتفاع منخفض.
ظهر مقطع فيديو من كاميرا مراقبة بالفيديو في الهواء الطلق في صفحة Avto Belgorod العامة على شبكة VKontakte الاجتماعية، يظهر كيف أطلقت مروحيتان النار في الصباح الباكر على مستودع النفط.
ومنطقة بيلغورود لها حدود مع مناطق لوغانسك وسومي وخاركوف في أوكرانيا.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Люди ремонтируют крышу жилого дома, пострадавшего в результате обстрела, в городе Брянка - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ37 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس05:26 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала