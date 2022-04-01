https://arabic.sputniknews.com/20220401/ظهور-فيديو-لرحلة-المروحيات-الأوكرانية-بالقرب-من-بيلغورود-1060719926.html
ظهور فيديو لرحلة المروحيات الأوكرانية بالقرب من بيلغورود
ظهور فيديو لرحلة المروحيات الأوكرانية بالقرب من بيلغورود
تم نشر مقطع فيديو يظهر تحركات المروحيات التابعة للقوات الأوكرانية على ارتفاع منخفض فوق قريتي مايسكي وريبنو على مواقع التواصل الاجتماعي بعد هجوم على مستودع نفط... 01.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-01T07:44+0000
2022-04-01T07:44+0000
2022-04-01T08:03+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وأفاد حاكم منطقة بيلغورود فياتشيسلاف جلادكوف، صباح الجمعة، بوقوع حريق في مستودع النفط، بسبب غارة من مروحيتين أوكرانيتين دخلتا الأجواء الروسية على ارتفاع منخفض.ظهر مقطع فيديو من كاميرا مراقبة بالفيديو في الهواء الطلق في صفحة Avto Belgorod العامة على شبكة VKontakte الاجتماعية، يظهر كيف أطلقت مروحيتان النار في الصباح الباكر على مستودع النفط.ومنطقة بيلغورود لها حدود مع مناطق لوغانسك وسومي وخاركوف في أوكرانيا.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار أوكرانيا
ظهور فيديو لرحلة المروحيات الأوكرانية بالقرب من بيلغورود
07:44 GMT 01.04.2022 (تم التحديث: 08:03 GMT 01.04.2022) تابعنا عبر
تم نشر مقطع فيديو يظهر تحركات المروحيات التابعة للقوات الأوكرانية على ارتفاع منخفض فوق قريتي مايسكي وريبنو على مواقع التواصل الاجتماعي بعد هجوم على مستودع نفط في بيلغورود.
وأفاد حاكم منطقة بيلغورود فياتشيسلاف جلادكوف، صباح الجمعة، بوقوع حريق في مستودع النفط، بسبب غارة من مروحيتين أوكرانيتين دخلتا الأجواء الروسية على ارتفاع منخفض.
ظهر مقطع فيديو من كاميرا مراقبة بالفيديو في الهواء الطلق في صفحة Avto Belgorod العامة على شبكة VKontakte الاجتماعية، يظهر كيف أطلقت مروحيتان النار في الصباح الباكر على مستودع النفط.
ومنطقة بيلغورود لها حدود مع مناطق لوغانسك وسومي وخاركوف في أوكرانيا.