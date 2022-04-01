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Курсанты академии МЧС ДНР осматривают разрушенные дома в Волновахе - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220401/قديروف-يطالب-الولايات-المتحدة-بإرسال-المزيد-من-أنظمة-جافلين-المضادة-للدبابات-إلى-أوكرانيا-1060716446.html
قديروف يطالب الولايات المتحدة بإرسال المزيد من أنظمة "جافلين" المضادة للدبابات إلى أوكرانيا
قديروف يطالب الولايات المتحدة بإرسال المزيد من أنظمة "جافلين" المضادة للدبابات إلى أوكرانيا
طالب رئيس الشيشان رمضان قديروف، الرئيس الأمريكي جو بايدن بزيادة إمداد أوكرانيا بأنظمة "جافلين" المضادة للدبابات، لأن المقاتلين الشيشان على وجه الخصوص أحبوا... 01.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-01T05:11+0000
2022-04-01T05:11+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
رمضان قاديروف
أخبار أوكرانيا
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وقال قديروف في قناته على "تلغرام": "نطالب بايدن بزيادة المعروض من "جافلين"، أنا مستعد لمكافأة الرجل العجوز شخصيًا لمساعدته بنشاط في العملية الخاصة الروسية".وأشار إلى أن المقاتلين الشيشان مشغولون على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع في البحث عن "النازيين والأرواح الشريرة القومية" والقضاء عليهم في ماريوبول.
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رمضان قاديروف, أخبار أوكرانيا

قديروف يطالب الولايات المتحدة بإرسال المزيد من أنظمة "جافلين" المضادة للدبابات إلى أوكرانيا

05:11 GMT 01.04.2022
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رئيس الشيشان رمضان قاديروف - سبوتنيك عربي, 1920, 01.04.2022
© Sputnik . Sergey Guneev
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طالب رئيس الشيشان رمضان قديروف، الرئيس الأمريكي جو بايدن بزيادة إمداد أوكرانيا بأنظمة "جافلين" المضادة للدبابات، لأن المقاتلين الشيشان على وجه الخصوص أحبوا المجمع.
وقال قديروف في قناته على "تلغرام": "نطالب بايدن بزيادة المعروض من "جافلين"، أنا مستعد لمكافأة الرجل العجوز شخصيًا لمساعدته بنشاط في العملية الخاصة الروسية".
وأشار إلى أن المقاتلين الشيشان مشغولون على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع في البحث عن "النازيين والأرواح الشريرة القومية" والقضاء عليهم في ماريوبول.
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Люди ремонтируют крышу жилого дома, пострадавшего в результате обстрела, в городе Брянка - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ37 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس05:26 GMT
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