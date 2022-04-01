https://arabic.sputniknews.com/20220401/قديروف-يطالب-الولايات-المتحدة-بإرسال-المزيد-من-أنظمة-جافلين-المضادة-للدبابات-إلى-أوكرانيا-1060716446.html
قديروف يطالب الولايات المتحدة بإرسال المزيد من أنظمة "جافلين" المضادة للدبابات إلى أوكرانيا
قديروف يطالب الولايات المتحدة بإرسال المزيد من أنظمة "جافلين" المضادة للدبابات إلى أوكرانيا
طالب رئيس الشيشان رمضان قديروف، الرئيس الأمريكي جو بايدن بزيادة إمداد أوكرانيا بأنظمة "جافلين" المضادة للدبابات، لأن المقاتلين الشيشان على وجه الخصوص أحبوا... 01.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-01T05:11+0000
2022-04-01T05:11+0000
2022-04-01T05:11+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
رمضان قاديروف
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104565/35/1045653577_0:197:2401:1548_1920x0_80_0_0_630b24c91424be6cc187583e38c1c0f5.jpg
وقال قديروف في قناته على "تلغرام": "نطالب بايدن بزيادة المعروض من "جافلين"، أنا مستعد لمكافأة الرجل العجوز شخصيًا لمساعدته بنشاط في العملية الخاصة الروسية".وأشار إلى أن المقاتلين الشيشان مشغولون على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع في البحث عن "النازيين والأرواح الشريرة القومية" والقضاء عليهم في ماريوبول.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104565/35/1045653577_276:0:2401:1594_1920x0_80_0_0_acd10fd3288da1b5f858d7336f89cef8.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رمضان قاديروف, أخبار أوكرانيا
قديروف يطالب الولايات المتحدة بإرسال المزيد من أنظمة "جافلين" المضادة للدبابات إلى أوكرانيا
تابعنا عبر
طالب رئيس الشيشان رمضان قديروف، الرئيس الأمريكي جو بايدن بزيادة إمداد أوكرانيا بأنظمة "جافلين" المضادة للدبابات، لأن المقاتلين الشيشان على وجه الخصوص أحبوا المجمع.
وقال قديروف في قناته على "تلغرام": "نطالب بايدن بزيادة المعروض من "جافلين"، أنا مستعد لمكافأة الرجل العجوز شخصيًا لمساعدته بنشاط في العملية الخاصة الروسية".
وأشار إلى أن المقاتلين الشيشان مشغولون على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع في البحث عن "النازيين والأرواح الشريرة القومية" والقضاء عليهم في ماريوبول.