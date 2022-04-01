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https://arabic.sputniknews.com/20220401/لافروف-روسيا-تقدر-موقف-الهند-الموضوعي-بشأن-الوضع-في-أوكرانيا--1060722004.html
لافروف: روسيا تقدر موقف الهند الموضوعي بشأن الوضع في أوكرانيا
لافروف: روسيا تقدر موقف الهند الموضوعي بشأن الوضع في أوكرانيا
أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن روسيا تقدر موقف الهند الموضوعي بشأن الوضع مع أوكرانيا. 01.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-01T08:23+0000
2022-04-01T08:23+0000
روسيا
أخبار الهند اليوم
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وقال لافروف في بداية اللقاء مع نظيره الهندي سوبرامانيام جايشانكار: "يرغب زملاؤنا الغربيون الآن في استخدام أي قضايا دولية مهمة بالأزمة في أوكرانيا. أنت تعرف موقفنا. نحن لا نخفي أي شيء ونقدر أن الهند ترى هذا الوضع من زوايا مختلفة، وليس من جانب واحد".وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة التي انطلقت في 24 فبراير/شباط الماضي، بهدف حماية دونباس ونزع سلاح أوكرانيا لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
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روسيا, أخبار الهند اليوم

لافروف: روسيا تقدر موقف الهند الموضوعي بشأن الوضع في أوكرانيا

08:23 GMT 01.04.2022
© Sputnik . Evgueniy Byatov / الذهاب إلى بنك الصورلقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيره الإماراتي عبدالله بن زايد آل نهيان في موسكو، روسيا 17 مارس 2022
لقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيره الإماراتي عبدالله بن زايد آل نهيان في موسكو، روسيا 17 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.04.2022
© Sputnik . Evgueniy Byatov
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أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن روسيا تقدر موقف الهند الموضوعي بشأن الوضع مع أوكرانيا.
وقال لافروف في بداية اللقاء مع نظيره الهندي سوبرامانيام جايشانكار: "يرغب زملاؤنا الغربيون الآن في استخدام أي قضايا دولية مهمة بالأزمة في أوكرانيا. أنت تعرف موقفنا. نحن لا نخفي أي شيء ونقدر أن الهند ترى هذا الوضع من زوايا مختلفة، وليس من جانب واحد".
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة التي انطلقت في 24 فبراير/شباط الماضي، بهدف حماية دونباس ونزع سلاح أوكرانيا لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
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Люди ремонтируют крышу жилого дома, пострадавшего в результате обстрела, в городе Брянка - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ37 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس05:26 GMT
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