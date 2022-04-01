https://arabic.sputniknews.com/20220401/لافروف-روسيا-تقدر-موقف-الهند-الموضوعي-بشأن-الوضع-في-أوكرانيا--1060722004.html
لافروف: روسيا تقدر موقف الهند الموضوعي بشأن الوضع في أوكرانيا
لافروف: روسيا تقدر موقف الهند الموضوعي بشأن الوضع في أوكرانيا
أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن روسيا تقدر موقف الهند الموضوعي بشأن الوضع مع أوكرانيا. 01.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-01T08:23+0000
2022-04-01T08:23+0000
2022-04-01T08:23+0000
روسيا
أخبار الهند اليوم
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وقال لافروف في بداية اللقاء مع نظيره الهندي سوبرامانيام جايشانكار: "يرغب زملاؤنا الغربيون الآن في استخدام أي قضايا دولية مهمة بالأزمة في أوكرانيا. أنت تعرف موقفنا. نحن لا نخفي أي شيء ونقدر أن الهند ترى هذا الوضع من زوايا مختلفة، وليس من جانب واحد".وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة التي انطلقت في 24 فبراير/شباط الماضي، بهدف حماية دونباس ونزع سلاح أوكرانيا لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار الهند اليوم
لافروف: روسيا تقدر موقف الهند الموضوعي بشأن الوضع في أوكرانيا
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أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن روسيا تقدر موقف الهند الموضوعي بشأن الوضع مع أوكرانيا.
وقال لافروف في بداية اللقاء مع نظيره الهندي سوبرامانيام جايشانكار: "يرغب زملاؤنا الغربيون الآن في استخدام أي قضايا دولية مهمة بالأزمة في أوكرانيا. أنت تعرف موقفنا. نحن لا نخفي أي شيء ونقدر أن الهند ترى هذا الوضع من زوايا مختلفة، وليس من جانب واحد".
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة التي انطلقت في 24 فبراير/شباط الماضي، بهدف حماية دونباس ونزع سلاح أوكرانيا لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.