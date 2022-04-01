https://arabic.sputniknews.com/20220401/لا-أستطيع-التأكيد-سكرتيرة-البيت-الأبيض-ترد-على-أنباء-تقديم-استقالتها-1060752684.html

"لا أستطيع التأكيد"... سكرتيرة البيت الأبيض ترد على أنباء تقديم استقالتها

"لا أستطيع التأكيد"... سكرتيرة البيت الأبيض ترد على أنباء تقديم استقالتها

أكدت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، جين بساكي، اليوم الجمعة، أنها لا تستطيع تأكيد التقارير التي ‏تفيد بأنها تجري محادثات لتقديم استقالتها من منصبها الحالي،... 01.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-01T20:38+0000

2022-04-01T20:38+0000

2022-04-01T20:38+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم

جو بايدن

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وقالت بساكي خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض: "ليس لدي ما أؤكده بشأن مدة خدمتي العامة، أو الخدمة المخطط لها، أو أي شيء يتعلق بالتفكير في الخطط التالية".وعندما سُئلت خلال المؤتمر عما إذا كان من المناسب الاستمرار في العمل كسكرتيرة صحفية أثناء التفاوض على وظيفة مع شبكة إخبارية للشركات، قالت بساكي إنها "تلتزم بجميع المعايير القانونية والأخلاقية اللازمة لترك منصبها الحالي أو منصبها في القطاع الخاص".وذكر شخصان مطلعان في تصريحات شبكة "سي إن إن" الأمريكية أن بساكي تعتزم مغادرة البيت الأبيض من أجل الانضمام إلى قناة "إم إس إن بي سي" (MSNBC) الأمريكية.وأضاف المصدران أن جين بساكي لم توقع رسميا عقدا مع شبكة الأخبار الأمريكية، ولكن "المحادثات معها في مراحل متقدمة".ولفت موقع "أكسيوس" الأمريكي، الذي نشر لأول مرة أخبار مغادرة جين بساكي البيت الأبيض، إلى أنها ستشارك في برامج "إم إس إن بي سي"، إلى جانب تقديم برنامج يذاع على منصة البث "بيكوك".في حال مغادرة جين بساكي منصبها كمتحدثة باسم البيت الأبيض، ستكون ثاني مسؤول اتصالات كبير في البيت الأبيض يغادر إلى شبكة "إم إس إن بي سي"، بعد سيمون ساندرز، التي غادرت منصبها كمتحدثة باسم كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكي، في وقت سابق من العام الحالي، وستبدأ في استضافة برنامج "إم إس إن بي سي" المذاع خلال عطلات نهاية الأسبوع ابتداء من شهر مايو/ أيار المقبل.وعملت جين بساكي كمتحدثة باسم البيت الأبيض، منذ أن تولى الرئيس الأمريكي، جو بايدن، منصبه لأول مرة في يناير/ كانون الثاني 2021، وقبل ذلك كانت معلقة سياسية في "سي إن إن"، كما أنها عملت في إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق، باراك أوباما، كمديرة اتصالات في البيت الأبيض، ومتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية.

https://arabic.sputniknews.com/20220401/إعلام-بساكي-تغادر-البيت-الأبيض-خلال-الأسابيع-المقبلة-1060744539.html

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الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, جو بايدن